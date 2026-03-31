cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9

إيطاليا في تصفيات كأس العالم، آخر المستجدات في طريقها إلى المباراة النهائية في البوسنة

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
يوم حاسم لمنتخب غاتوزو.

إما الفوز أو الخسارة. اليوم هو اليوم الحاسم لإيطاليا، التي تخوض مباراة الإياب في نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرض البوسنة: ستقام المباراة في ملعب «ستاديون بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا، وستبدأ في الساعة 20:45.


في الوقت نفسه، تُقام المباريات الثلاث الأخرى في تصفيات الاتحاد الأوروبي: التشيك - الدنمارك، كوسوفو - تركيا، والسويد - بولندا: في حالة التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح إذا لزم الأمر.
في هذه الحالة، سيكون أول من يسدد ركلات الترجيح هم ريتيغي وكيان ولوكاتيلي بالإضافة إلى اثنين آخرين من بين تونالي وكريستانتي وبوليتانو وديماركو (اقرأ هنا) ضد البوسني فاسيلي الذي يشتهر بصد ركلات الترجيح.


ستلعب إيطاليا بالقميص الأبيض.

لن يتم استخدام تقنية خط المرمى (اقرأ هنا).


من المتوقع حضور 9500 متفرج، من بينهم 500 إيطالي.

تشير توقعات الطقس الليلة في زينيكا إلى هطول أمطار خفيفة مع درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات مئوية.


استرجع أحداث الليلة التي سبقت المباراة



  • اللاعبون المستدعون وأرقام قمصانهم

    حراس المرمى: 1 دوناروما، 12 كارنيسيكي، 22 ميريت.


    المدافعون: 21 باستوني، 6 بونجورنو، 13 كالافيوري، 20 كامبياسو، 3 ديماركو، 19 غاتي، 23 مانشيني، 2 باليسترا، 4 سبينازولا.


    لاعبو الوسط: 18 باريلا، 16 كريستانتي، 17 فراتيسي، 5 لوكاتيلي، 14 بيسيلي، 8 تونالي.


    المهاجمون: 15 إسبوزيتو، 11 كين، 7 بوليتانو، 10 راسبادوري، 9 ريتيغي.


    في المدرجات الحارس كابريلي، المدافعان سكالفينيوكوبولا، المهاجمان كامبياغي وسكاماكا.

    وكذلك في الجانب الآخر، تم استبعاد مهاجم كلوج، جوفو لوكيتش، من قائمة اللاعبين المستدعين.


  • التشكيلات المتوقعة

    يبدو أن مدرب المنتخب الإيطالي يميل إلى الإبقاء على التشكيلة الأساسية نفسها التي خاضت مباراة الخميس الماضي في بيرغامو في نصف النهائي الذي فاز فيه فريقه 2-0 على أيرلندا الشمالية، مع تفضيل لوكاتيلي وريتيغي على كريستانتي وبيو إسبوزيتو. وسيبدأ الأخير المباراة من مقاعد البدلاء، شأنه شأن موهبة شابة أخرى في الفريق المنافس: ألايبيغوفيتش، الذي خسر المنافسة مع ميميتش.


    البوسنة (4-4-2): فاسيلي؛ ديديتش، كاتيتش، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، جيغوفيتش، سونيتش، ميميتش؛ دزيكو، ديميروفيتش. المدرب بارباريز.


    إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ بوليتانو، باريلا، لوكاتيلي (كريستانتي)، تونالي، ديماركو؛ كين، ريتيغي (إسبوزيتو). المدرب: غاتوسو.


    الحكم: كليمنت توربين (فرنسا)، بمساعدة مواطنيه نيكولاس دانوس وبنجامين باجيس، مع الإسباني خوسيه ماريا سانشيز كحكم رابع، وجيروم بريسارد وويلي ديلاجود في نظام الفار.


  • غاتوسو يتحدث

    صرح مدرب المنتخب الإيطالي، جينارو غاتوزو، لإذاعة راي: "أرسل لي ابني فرانشيسكو، المولود عام 2007، رسالة ليلة أمس. لقد أثرت فيّ وأثارت مشاعري كثيرًا. ماذا أقول لطفل يسألني كيف ستسير الأمور؟ سنبذل قصارى جهدنا، لقد استعددنا لهذه المباراة من أجل الفوز، وسنرى إن كنا سننجح".


    "رأيت العيون المناسبة في لاعبي فريقي. ما زرعناه، زرعناه. لن أقول لنفسي أبداً: "استمتع بها". الضغط والإثارة شيء جميل. عندما لا يكون لديك، تفتقده وتضطر للبحث عنه. هنا الأمر طبيعي وجميل. مع الوحوش التي تدور في رأسي، مع الأفكار الإيجابية والسلبية، أعيش معها منذ الأزل. عندما لا يكون هذا الشيء موجودًا، تفتقده بشدة. إنه يجعلك تعيش جيدًا، ويجعلك تكبر كثيرًا. نأمل أن يوفقنا الله وأن تكون الحظ، حتى لو كان علينا البحث عنها، في صالحنا".


    "هناك مباراتان في واحدة. الأولى على مستوى السلوك والأخرى على المستوى الفني والتكتيكي. يجب أن نكون جيدين. نحن نعرف توربين، إنه حكم ذو خبرة كبيرة، ولا يحب بعض الأمور. يجب أن نكون حذرين، فهم يتمتعون بلياقة بدنية كبيرة. لديهم متوسط 19,3 خطأ في المباراة. يجب ألا نقع في الاستفزازات. سيبدأون بقوة بالتأكيد، يجب أن نكون مستعدين من الدقيقة الأولى".


    "أنا وباربيريز نخوض مباراة مهمة للغاية. ذكرت أنه محترف في لعبة البوكر، ولكن كان ذلك لمجرد الإطراء عليه. هم يعلمون أنهم منافسون قادرون على وضعنا في موقف صعب. هم يعلمون ذلك ونحن نعلم ذلك. نأمل ألا نخطئ في تفسير المباراة".



  • لا توجد تقنية خط المرمى

    لن يتم استخدام تقنية خط المرمى: مهما بدا ذلك غريباً، فمع أنها قضت بشكل فعال تماماً على الأهداف الوهمية، إلا أنها ليست إلزامية، وتخضع لقرارات الاتحاد المنظم. في البوسنة، لا يتم استخدام تقنية "عين الصقر"، وبالتالي لن تكون متاحة للحكم توربين وفريقه، في حين كانت موجودة في بيرغامو، يوم الخميس الماضي، في المباراة التي فازت فيها إيطاليا 2-0 على أيرلندا الشمالية، كما هو الحال في جميع مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.



  • ماروتا مع غرافينا وسيفيرين

    وصل أمس إلى كوفيرتشيانو لتناول الغداء كبار المسؤولين في رابطة اللاعبين المحترفين (أومبرتو كالكاجنو)، والدوري الإيطالي الثاني (باولو بيدين)، ودوري الدرجة الثالثة (ماتيو ماران)، والاتحاد الوطني للهواة (جيانكارلو أبيتي).


    ومن المتوقع أن يصل رئيس رابطة الدوري الإيطالي، إزيو سيمونيلي، اليوم إلى البوسنة، برفقة المدير التنفيذي لويجي دي سيرفو وبعض رؤساء الأندية مثل بيبي ماروتا (إنتر)، وتوماسو جوليني (كالياري)، وسافيريو ستيكي دامياني (ليتشي).


    كما سيصل رئيس الاتحاد الوطني الرياضي الإيطالي (CONI)، لوتشيانو بونفيجليو، وسيبذل وزير الرياضة، أندريا أبودي، قصارى جهده للحضور.

    كما سيحضر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، ألكسندر تشيفرين، خاصة وأن أحد نوابه هو غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC).

    وقد صرح هذا الأخير قبل المغادرة: "لنعيش هذه اللحظة معًا، ولنتحد، ولنستمتع بها كلحظة من البهجة والصفاء. مع العلم أنه إذا أبلى كل منا بلاءً حسناً، فستكون المكافأة استثنائية".


    ومن المحتمل أيضًا حضور لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الملعب كضيف شرف.

  • شعر

    كتب فابيو كابيلو، المدرب السابق لميلان ويوفنتوس، في صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «قال مدرب البوسنة، بارباريز، إنهم سيوقفون الحافلة أمام المرمى. إذن، لن يكون علينا سوى الوصول إلى هناك بشيء أقوى لإزاحتها، وسنأتي بسيارة سحب. كرة القدم الإيطالية تعتمد على هذه المباراة».

  • النبرة

    صرح لوكا توني، المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي وبطل كأس العالم 2006 في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «للفوز، علينا أن نلعب بأسلوب إيطالي. هيا يا أزوري، يمكنكم تحقيق ذلك. لا ينبغي الاستهانة ببوسنة والهرسك، لكن علينا التغلب عليها».


    "أنا معجب بكيان، أراه الآن في حالة بدنية أفضل مقارنة ببضعة أسابيع مضت، وقد قدم مباراة رائعة ضد أيرلندا الشمالية. من الصواب المراهنة عليه".


    "ريتيغي؟ بالنسبة لمهاجم، من المهم أن تتاح له الفرص وأن يلمس الكرة في منطقة الخصم. لقد فعل ذلك، على الرغم من أنه ربما كان بإمكانه حماية الكرة بشكل أفضل. وقد أظهر في المنتخب الوطني أنه يعرف كيف يسجل الأهداف".


    "بيو إسبوزيتو، بفضل خصائصه، مثالي سواء للدخول في حالة تأخرنا في النتيجة، وهو احتمال لا أتمنى حدوثه بالطبع، أو للبدء كأساسي. أنا متأكد من أنه سيشارك في المباراة لأنه في حالة جيدة ومتحمس نفسياً بعد الأهداف التي سجلها مع إنتر. يمكنه أن يقدم لنا مساعدة كبيرة".


    "راسبادوري مختلف تمامًا عن كين وريتيغي وإسبوزيتو، ويمكن أن يكون مفيدًا في خلق التفوق العددي بفضل مراوغاته".


    "ديزكو لاعب متميز، مهاجم خاض العديد من المباريات المهمة. سيتعين علينا مراقبته بعناية: في مباريات كهذه، لا يهم الجانب البدني فحسب، بل الجانب النفسي أيضًا. يبلغ من العمر 40 عامًا، لكنه قائد وقد سجل هدفًا في ويلز...".


  • النهر

    صرح جياني ريفيرا، اللاعب السابق الذي كان يرتدي القميص رقم 10 في ميلان، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «علينا بالتأكيد التأهل إلى كأس العالم. سأشاهد مباراة البوسنة وإيطاليا في المنزل أمام التلفاز، وحيداً وفي جو من الاسترخاء التام. نحن إيطاليا، 4 ألقاب عالمية مثل ألمانيا، فقط البرازيل تفوقت علينا. لا مزاح ولا محاكمات. نذهب، ننطلق وهذا كل شيء. أود، نظراً لأن المباريات ستقام أيضاً في المكسيك، أن يدخل هؤلاء اللاعبون ملعبنا الأسطوري "أزتيكا"، حيث توجد اللوحة التذكارية لمباراة القرن. لقد وضعوها من أجلنا: إيطاليا - ألمانيا 4-3".


    "غاتوسو يراهن بكل شيء، لكنه عاش لحظات مهمة أخرى. إنه جاد ومتين. في ميلانو سيقولون إنه "شاب رائع". إنه المدرب ولا يجب أن يعجبني، بل عليه قيادة الفريق والفوز. غاتوسو يعمل بشكل جيد. كما يراهن على الشباب، ويحظى بثقة المجموعة. إنهم يتبعونه. ثم هناك شيء آخر يمكن ملاحظته: العزيمة. لقد نجح في نقل الشغف والرغبة الكبيرة إلى الجميع. إنهم متحدون ومركزون، ويمكن ملاحظة ذلك حتى عندما يغنون النشيد. إنهم رائعون، حقًا".


  • سينير إي بيزيتشي

    كتب لاعب التنس يانيك سينر في صحيفة«لا غازيتا ديلو سبورت»: «نحن نعيش لحظة رائعة في إيطاليا، في العديد من الرياضات، من الفورمولا 1 إلى سباقات الدراجات النارية. ونأمل الآن أيضًا في حجز مكان لنا في كأس العالم لكرة القدم. قبل مبارياتهم، تحدثت مع كل من بيززيكي وأنتونيلي، ومن الرائع أننا كثيرون وندعم بعضنا البعض. سأتابع المنتخب الوطني هذه المرة أيضًا، وستكون المباراة ضد البوسنة صعبة للغاية، لكنني سأشجع الفريق مثل جميع الإيطاليين".


    اقرأ هنا رسالة الدراج ماركو بيززيكي.

  • بونفيجليو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية

    "لنذهب لمشاهدة هذه المباراة التي ستُقام بالتأكيد في ملعب غير مريح للغاية. أنا مندهش من أن الاتحاد الدولي يسمح باللعب في هذه الملاعب". نقلت وكالة "أدنكروνος" تصريحات رئيس الاتحاد الوطني الرياضي الإيطالي (كوني) لوتشيانو بونفيجليو، التي تم التقاطها أثناء رحلته الجوية التي نقلته إلى بلغراد ومن هناك إلى البوسنة، حيث سيحضر الليلة مباشرة مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم بين إيطاليا والبوسنة في ملعب بيلينو بولي في زينيكا، الذي تعرض لانتقادات بسبب حالته.


