cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9

إيطاليا في تصفيات كأس العالم، آخر المستجدات في طريقها إلى المباراة النهائية في البوسنة (بث مباشر)

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
يوم حاسم لمنتخب غاتوزو.

إما الفوز أو الخسارة. اليوم هو اليوم الحاسم لإيطاليا، التي تخوض مباراة الإياب في نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرض البوسنة: ستقام المباراة في ملعب «ستاديون بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا، وستبدأ في الساعة 20:45.


وفي الوقت نفسه، تُقام المباريات الثلاث الأخرى في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): التشيك ضد الدنمارك، وكوسوفو ضد تركيا، والسويد ضد بولندا: في حالة التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح إذا لزم الأمر.


ستلعب إيطاليا بالقميص الأبيض.

تشير توقعات الطقس الليلة في زينيتسا إلى هطول أمطار خفيفة مع درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات مئوية.


استرجع أحداث الليلة التي سبقت المباراة



  • اللاعبون المستدعون

    حراس المرمى: دوناروما، كارنيسيكي، ميريت.


    المدافعون: باستوني، بونجورنو، كالافيوري، كامبياسو، ديماركو، غاتي، مانشيني، باليسترا، سبينازولا.


    لاعبو الوسط: باريلا، كريستانتي، فراتيسي، لوكاتيلي، بيسيلي، تونالي.


    المهاجمون: إسبوزيتو، كين، بوليتانو، راسبادوري، ريتيغي.


    المدافع سكالفيني والمهاجم سكاماكا من أتالانتا يجلسان في المدرجات.



  • التشكيلات المتوقعة

    يبدو أن مدرب المنتخب الإيطالي يميل إلى الإبقاء على التشكيلة الأساسية نفسها التي خاضت مباراة الخميس الماضي في بيرغامو في نصف النهائي الذي فاز فيه فريقه 2-0 على أيرلندا الشمالية، مع تفضيل لوكاتيلي وريتيغي على كريستانتي وبيو إسبوزيتو. وسيبدأ الأخير المباراة من مقاعد البدلاء، شأنه شأن موهبة شابة أخرى في الفريق المنافس: ألايبيغوفيتش، الذي خسر المنافسة مع ميميتش.


    البوسنة (4-4-2): فاسلي؛ ديديتش، كاتيتش، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، جيغوفيتش، سونيتش، ميميتش؛ دزيكو، ديميروفيتش. المدرب: بارباريز.


    إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ بوليتانو، باريلا، لوكاتيلي (كريستانتي)، تونالي، ديماركو؛ كين، ريتيغي (إسبوزيتو). المدرب: غاتوسو.


    الحكم: كليمنت توربين (فرنسا)، بمساعدة مواطنيه نيكولاس دانوس وبنجامين باجيس، مع الإسباني خوسيه ماريا سانشيز كحكم رابع، وجيروم بريسارد وويلي ديلاجود في نظام الفيديو المساعد (VAR).


  • سينير إي بيزيتشي

    كتب لاعب التنس يانيك سينر في صحيفة«لا غازيتا ديلو سبورت»: «نحن نعيش لحظة رائعة في إيطاليا، في العديد من الرياضات، من الفورمولا 1 إلى سباقات الدراجات النارية. ونأمل الآن أيضًا في حجز مكان لنا في كأس العالم لكرة القدم. قبل مبارياتهم، تحدثت مع كل من بيززيكي وأنتونيلي، ومن الرائع أننا كثيرون وندعم بعضنا البعض. سأتابع المنتخب الوطني هذه المرة أيضًا، وستكون المباراة ضد البوسنة صعبة للغاية، لكنني سأشجع الفريق مثل جميع الإيطاليين".


    اقرأ هنا رسالة الدراج ماركو بيززيكي.

  • شعر

    كتب فابيو كابيلو، المدرب السابق لميلان ويوفنتوس، في صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»: «مباراة البوسنة وإيطاليا هي حدث كبير، واختبار لكل كرة القدم الإيطالية. سيكون الجانب النفسي هو الأهم في هذه المباراة. إن عدم إرباك عقول اللاعبين، بل تحريرهم من الضغوط، سيكون أمراً حاسماً، بل إنني أقول لهم: العبوا كما تلعبون في التدريبات دون خوف من المخاطرة».


    "غاتوسو مطالب بخلق وحدة حقيقية في الأهداف، ثم عليه هو والفريق أن يكونوا مستعدين من جميع الجوانب التكتيكية. لنكن واضحين: على الورق نحن الأقوى. سنتمكن من السيطرة على المباراة، حتى على ملعب سيشكل صعوبة إضافية وقد يكون عاملاً مؤثراً. طريقة التعامل مع المباراة ستقول الكثير، أتصور إيطاليا ستبقي مستوى التركيز عالياً للغاية، لكن الرغبة في المضي قدماً ستسود في النهاية".


    "قال مدرب البوسنة، بارباريز، إنهم سيضعون الحافلة أمام المرمى. إذن، لن يكون علينا سوى الوصول إلى هناك بشيء أقوى لإزاحتها، سنصل بسيارة سحب. في غرفة الملابس، أتوقع أن يكون الشعور السائد هو التركيز الشديد على تحقيق النتيجة والشجاعة الكبيرة لاجتياز اختبار بهذه الأهمية. كرة القدم الإيطالية تعتمد على هذه المباراة".

  • النبرة

    صرح لوكا توني، المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي وبطل كأس العالم 2006 في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «للفوز، علينا أن نلعب بأسلوب إيطالي. هيا يا أزوري، يمكنكم تحقيق ذلك. لا ينبغي الاستهانة ببوسنة والهرسك، لكن علينا التغلب عليها».


    "أنا معجب بكيان، أراه الآن في حالة بدنية أفضل مقارنة ببضعة أسابيع مضت، وقد قدم مباراة رائعة ضد أيرلندا الشمالية. من الصواب المراهنة عليه".


    "ريتيغي؟ بالنسبة لمهاجم، من المهم أن تتاح له الفرص وأن يلمس الكرة في منطقة الخصم. لقد فعل ذلك، على الرغم من أنه ربما كان بإمكانه حماية الكرة بشكل أفضل. وقد أظهر في المنتخب الوطني أنه يعرف كيف يسجل الأهداف".


    "بيو إسبوزيتو، بفضل خصائصه، مثالي سواء للدخول في حالة تأخرنا في النتيجة، وهو احتمال لا أتمنى حدوثه بالطبع، أو للبدء كأساسي. أنا متأكد من أنه سيشارك في المباراة لأنه في حالة جيدة ومتحمس نفسياً بعد الأهداف التي سجلها مع إنتر. يمكنه أن يقدم لنا مساعدة كبيرة".


    "راسبادوري مختلف تمامًا عن كين وريتيغي وإسبوزيتو، ويمكن أن يكون مفيدًا في خلق التفوق العددي بفضل مراوغاته".


    "ديزكو لاعب متميز، مهاجم خاض العديد من المباريات المهمة. سيتعين علينا مراقبته بعناية: في مباريات كهذه، لا يهم الجانب البدني فحسب، بل الجانب النفسي أيضًا. يبلغ من العمر 40 عامًا، لكنه قائد وقد سجل هدفًا في ويلز...".


  • النهر

    صرح جياني ريفيرا، اللاعب السابق الذي كان يرتدي القميص رقم 10 في ميلان، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «علينا بالتأكيد التأهل إلى كأس العالم. سأشاهد مباراة البوسنة وإيطاليا في المنزل أمام التلفاز، وحيداً وفي جو من الاسترخاء التام. نحن إيطاليا، 4 ألقاب عالمية مثل ألمانيا، فقط البرازيل تفوقت علينا. لا مزاح ولا محاكمات. نذهب، ننطلق وهذا كل شيء. أود، نظراً لأن المباريات ستقام أيضاً في المكسيك، أن يدخل هؤلاء اللاعبون ملعبنا الأسطوري "أزتيكا"، حيث توجد اللوحة التذكارية لمباراة القرن. لقد وضعوها من أجلنا: إيطاليا - ألمانيا 4-3".


    "غاتوسو يراهن بكل شيء، لكنه عاش لحظات مهمة أخرى. إنه جاد ومتين. في ميلانو سيقولون إنه "شاب رائع". إنه المدرب ولا يجب أن يعجبني، بل عليه قيادة الفريق والفوز. غاتوسو يعمل بشكل جيد. كما يراهن على الشباب، ويحظى بثقة المجموعة. إنهم يتبعونه. ثم هناك شيء آخر يمكن ملاحظته: العزيمة. لقد نجح في نقل الشغف والرغبة الكبيرة إلى الجميع. إنهم متحدون ومركزون، ويمكن ملاحظة ذلك حتى عندما يغنون النشيد. إنهم رائعون، حقًا".


