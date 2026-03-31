إيطاليا في تصفيات كأس العالم، آخر المستجدات في طريقها إلى المباراة النهائية في البوسنة (بث مباشر)

إما الفوز أو الخسارة. اليوم هو اليوم الحاسم لإيطاليا، التي تخوض مباراة الإياب في نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرض البوسنة: ستقام المباراة في ملعب «ستاديون بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا، وستبدأ في الساعة 20:45.





وفي الوقت نفسه، تُقام المباريات الثلاث الأخرى في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): التشيك ضد الدنمارك، وكوسوفو ضد تركيا، والسويد ضد بولندا: في حالة التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح إذا لزم الأمر.





ستلعب إيطاليا بالقميص الأبيض.

تشير توقعات الطقس الليلة في زينيتسا إلى هطول أمطار خفيفة مع درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات مئوية.





استرجع أحداث الليلة التي سبقت المباراة







