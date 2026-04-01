"إيطاليا في الجحيم!" كارثة كأس العالم القادمة تعادل "عارًا وطنيًا"

غازيتا ديلو سبورت: "الكابوس مستمر: إيطاليا تعيش كارثة ثالثة أسوأ من السابقتين. لقد فقدت إيطاليا الإحساس بالصدمة والكارثة. أصبح الغياب عن كأس العالم أمراً عادياً. لن نتمكن من الحديث عن كأس العالم مرة أخرى إلا حوالي عام 2030، أي بعد 16 عاماً من آخر مشاركة لنا في كأس العالم. هناك جيل كامل ينشأ دون أن يشهد مشاركة إيطاليا في كأس العالم أبداً".

كورييري ديلو سبورت: "الغياب عن كأس العالم ليس مجرد فشل، بل انهيار نظام بأكمله، أزمة هيكلية. هذه الفضيحة تظهر أن أساس المشروع بأكمله غير متين. الآلية بأكملها لم تعد تعمل. هذه الهزيمة تكشف المشاكل التنظيمية والاجتماعية لكرة القدم الإيطالية".

كورييري ديلا سيرا: "فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم، وهذه المرة لم يعد هناك حتى الغضب والدهشة اللذان سادا قبل ثماني وأربع سنوات. الآن لا يوجد سوى الاستسلام والحزن، ولا شيء سوى دموع غاتوسو. في غضون ذلك، سيكون مراهقونا أول جيل من الإيطاليين ينشأ دون ذكرى للأزوري في كأس العالم. نحن نواسي أنفسنا بوجود سينر وأنتونيلي، لكن الأمر ليس كما كان من قبل".