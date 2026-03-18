Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Emanuele Tramacere

إيطاليا، غاتوسو يعلن قائمة اللاعبين المستدعيين: من تشيزا إلى راسبادوري، جميع الاختيارات وثلاثة حالات غير مؤكدة

سيتم الإعلان يوم الجمعة عن القائمة النهائية للاعبين الذين استدعاهم جينارو غاتوزو للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وقد تم تحديد الاختيارات عملياً.

لم يتبق سوى القليل، أقل من 24 ساعة، وستعرفإيطاليا بأكملها قائمة اللاعبين الـ28 الذين سيحاولون تأهيلنا إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الصيف بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 

يوم الجمعة 19 مارس، سيُطلب من المدير الفني جينارو جاتوزو الإعلان عن القائمة الرسمية للاعبين الذين سيواجهون، مساء الخميس 26 مارس في بيرغامو، أيرلندا الشمالية في الجولة الأولى من المباريات الفاصلة و(نأمل) في حالة الفوز في الجولة النهائية ضد الفائز في مباراة البوسنة وويلز.

لم يتبق سوى القليل من الشكوك لدى المدرب الذي لديه بالفعل في ذهنه التشكيلة التي سيصطحبها معه في هذه المهمة الحاسمة.

  • ثقة في المرمى

    لا يوجد شك كبير في مركز حراسة المرمى، حيث سيكون دوناروما وكارنيسيكي وفيكاريو هم الخيارات المؤكدة. أما الشك، وإن كان ضئيلاً، فيتعلق بالحارس الرابع الذي، في حال استدعائه، من المفترض أن يكون أليكس ميريت بدلاً من إيليا كابريلي الذي كان موجوداً عندما تعرض حارس مرمى نابولي للإصابة.

  • شكوك في خط الدفاع

    يمكن القول إن الشكوك بشأن المدافعين المركزيين قد تبددت، للأسف، من تلقاء نفسها. فهناك عدد كبير من المصابين الذين لن يتمكنوا من الانضمام إلى قائمة ستضم بالتالي اللاعبين المؤكدين باستوني ومانشيني وكالافيوري. ومن المتوقع أن ينضم إليهم بونجورنو وغاتي وسكالفيني. الشك الوحيد يتعلق بكوبولا (الذي لعب أساسيًا ضد النرويج) الذي انتقل من برايتون إلى باريس إف سي، والذي قد يعود إلى التشكيلة مرة أخرى، لكنه في منافسة مع خيار ضم لاعب هجومي إضافي.

  • ديماركو وكامبياسو يثبتان وجودهما في خط الدفاع، وإليكم «بالسترا»

    أما بالنسبة للظهيرين، أو بالأحرى لاعبي الجناح في تشكيلة 3-5-2، فسيعتمد غاتوزو على ديماركووكامبياسو، وهما خياران مؤكدان تماماً. ومن المؤكد أن باليسترا سينضم إليهما، وهو اللاعب الذي برز هذا الموسم مع كالياري، ليكتمل التشكيل بوجود سبينازولا. ومن المتوقع أن يغيب عن التشكيلة كل من أودوجي وبيلانوفا.

  • المهاجمون، كم عدد المستبعدين

    إن اختيار التشكيلة وتأكيد اعتماد نظام 3-5-2 يؤدي حتماً إلى استبعاد العديد من العناصر الهجومية المحتملة. في هذا السياق، يعتبر بوليتانو الخيار الوحيد المؤكد نظراً لمرونته في اللعب أيضاً في مركز الخلف الخامس. يتنافس أورسوليني وزاكاني على مكان واحد، مع ترجيح كفة الثاني على الأول. على الرغم من استدعائه المسبق، لا يُتوقع أن يجد فيديريكو كييزا مكاناً في التشكيلة، نظراً لقلة مشاركاته مع ليفربول، ولا دومينيكو بيراردي الذي يعود للتألق مع ساسولو. وأخيراً، لم يتم النظر أبداً في ضم برنارديسكي أو زانيولو، اللذين أعلنا مراراً وتكراراً عن استعدادهما للعب.

  • الأسماء في خط الوسط

    لن يشارك فيراتي، على الرغم من الضجة التي أثيرت حول احتمال عودته. وينطبق الأمر نفسه على جورجينيو الذي يقدم أداءً جيدًا مع فلامنغو، لكنه لم يُؤخذ في الاعتبار. ومع ذلك، لا تفتقر التشكيلة إلى العناصر المؤكدة في وسط الملعب، حيث من المتوقع أن يشكل باريلا وتونالي ولوكاتيلي خط وسطنا الأساسي، مع كريستانتي وفراتيسي كبديلين محتملين. وسيكون بيسيلي الورقة المفاجئة، بل وربما البديل المتعدد الاستخدامات في خط الهجوم.

  • 5 أسماء في خط الهجوم

    الشك الكبير على صعيد الهجوم يتعلق حصرياً باللياقة البدنية لجاكومو راسبادوري. فإذا تمكن مهاجم أتالانتا من المشاركة، فسيكمل تشكيلة الـ28 لاعباً، وإلا فسيُعاد النظر في الاختيار مع استبعاد أحد اللاعبين من مجموعة المهاجمين الجناحين. أما المهاجمون الأربعة الآخرون فقد تم تأكيد مشاركتهم، حيث سيحظى كين وريتيغي بأفضلية دائمة على بيو إسبوزيتو وسكاماكا.

  • الـ28 المحتملون

    حراس المرمى: دوناروما (مانشستر سيتي)، كارنيسيكي (أتالانتا)، فيكاريو (توتنهام)، ميريت (نابولي).

    المدافعون: باستوني (إنتر)، مانشيني (روما)، كالافيوري (أرسنال)، غاتي (يوفنتوس)، بونجورنو (نابولي)، سكالفيني (أتالانتا).

    الظهيرين: ديماركو (إنتر)، سبينازولا (نابولي)، باليسترا (كالياري)، كامبياسو (يوفنتوس).

    الجناحون المتقدمون: بوليتانو (نابولي)، زاكاني (لاتسيو)، أورسوليني (بولونيا)

    لاعبو الوسط: باريلا (إنتر)، لوكاتيلي (يوفنتوس)، تونالي (نيوكاسل)، كريستانتي (روما)، فراتيسي (إنتر)، بيسيلي (روما).

    المهاجمون: كين (فيورنتينا)، ريتيغي (القدسية)، بيو إسبوزيتو (إنتر)، سكاماكا (أتالانتا)، راسبادوري (أتالانتا).

