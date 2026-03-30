إيطاليا، غاتوسو: "لا فرق بين البوسنة وويلز. ديماركو؟ نحن أغبياء لأننا نضر أنفسنا! لا بأس إن لم نكن رائعين، دزيكو صديق"

ثم في المؤتمر الصحفي:



"نحن ندرك أن الرهان كبير غدًا، فنحن نواجه فريقًا قويًا ومتميزًا. يتطلب الأمر أداءً استثنائيًا من المنتخب الإيطالي للعودة إلى كأس العالم".





حول أسباب التفاؤل.

"آمل ألا أخيب آمالهم، سننزل إلى الملعب برغبة كبيرة وحماس شديد. هذا هو الجانب الأهم في تاريخنا الكروي، فقد أصبحنا أبطالاً رغم أننا لم نكن الأقوى، ولكن بفضل روح تنافسية قوية ومعاناة كبيرة. يجب ألا ينقصنا هذا".





عن الخوف.

"عندما تكون لاعب كرة قدم أو مدرب... المباريات صعبة، خاصة عندما لا يمكنك أن تخطئ، لا يمكنك أن تفشل. بعد ذلك يمكنك أن تقول ما تريد للاعبين. هم يخرجون إلى الملعب، ومن الناحية التكتيكية أخطأنا الليلة الماضية. في رأيي، واجهنا بعض المشاكل من الناحية التكتيكية. لقد كنا جيدين جدًا، والحقيقة واحدة. أتحدث عن مسيرتي: قبل سبعة أشهر لم نكن هكذا، كنا نعاني من المنافسين، كانوا يصلون بسهولة إلى المرمى، ويخلقون فرصًا للتسجيل. في سبعة أشهر، تحسنت هذه الفرقة في استشعار الخطر والعمل بطريقة مختلفة. ربما لم نلعب بطريقة هجومية للغاية، ومن الطبيعي أن نكون أقل تألقاً. في هذه اللحظة، أفضّل فريقاً مستقراً على أرض الملعب، يعاني أقل، حتى لو كان أقل جمالاً. لنفكر في الأمور الملموسة".





كيف وجدتم هذا الملعب؟

"لا يجب أن نفكر في ذلك. إنها ذريعة. إذا كان الملعب سيئاً، فهو سيئ للطرفين، ويجب أن نلعب المباراة. إذا فكرنا في الملعب، وفي المدرجات... لا، هذا تصرف ضعيف. لقد رأيت الملعب وهو جيد. لقد قضيت عاماً هنا بالقرب من هنا، وأعرف جيداً ما يعنيه ذلك. الملاعب السيئة كانت تلك التي كنت ألعب فيها مع هايدوك. بصراحة، حتى لو كان الملعب سيئاً، لا يمكننا فعل الكثير. يجب أن نفكر في طبيعة الفريق المنافس".





في حافلة المدرب البوسني.

"سيرجي بارباريز لاعب بوكر بارع... أنا أقدره. كان يلعب كمهاجم، بشعره الأشقر، في ليفركوزن، وفي هامبورغ. إنه مدرب متمرس، يعرف كيف يجعل الناس يحبونه، ويدخل في قلوب لاعبيه. كان لاعباً مهماً، مع قميص المنتخب الوطني أعتقد أنه خاض 45-47 مباراة، وسجل عدة أهداف. دعونا نترك الحديث عن الجدل مع ديماركو، فهذه تفاهات. لقد كنا أغبياء لأننا أضررنا بأنفسنا. لطالما عرفنا أن البوسنة تتمتع بالجودة واللياقة البدنية، وعندما تهاجمك تشعر بها. إنها تعرف كيف تعاني وكيف تلعب، والمهاجمان، عندما يتعين عليهما استلام العرضية، يعرفان كيف يتحركان جيدًا. لربط اللعب، يقومان بأشياء مثيرة للاهتمام مع دزيكو. إنهما يعرفان ما عليهما فعله. هل كان يمزح؟ لقد فهمت ذلك. أنا أمدحه، فأنا أحبه كثيرًا كشخصية".





ماذا سيحدث لكرة القدم الإيطالية إذا لم تتأهل لكأس العالم؟

"لا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب. بالتأكيد يمكنني التحدث عن نفسي، ستكون خيبة أمل. ضربة قوية، سأضطر إلى تحمل مسؤولياتي لأنني المدرب، لكننا سنتحدث عن ذلك لاحقاً. في الوقت الحالي، لم نحطم رؤوسنا، إذا حدث ذلك سنضع الغرز. هناك أشخاص مكلفون بقول ما سيحدث، أما رأيي فأحتفظ به لنفسي".





لقد قضيت عاماً في هايدوك، هل أصبحت تفهم العقلية البلقانية بشكل أفضل؟

"لقد قضيت وقتاً ممتعاً في هايدوك، وما أراه في المنتخب البوسني هو مزيج من اللاعبين الأقوياء بدنياً. لقد أشركت العديد من الشباب، فهم لا يخافون، بل يتسمون بالجرأة. لديهم قوة بدنية كبيرة، وهذا ما أتوقعه. لأنهم يتمتعون بهذه الخصائص هنا".





كان ستيبان بادروف (مدير الفريق الذي لعب في البوسنة) في هايدوك. هل تواصلتم مع بعضكم البعض؟

"كان من المفترض أن يأتي إلى هنا. أعضاء الطاقم كانوا معي في هايدوك ولم يتمكن من الحضور، عليه تمثيل النادي بسبب مشكلة اتحادية في زغرب. كمدرب لهايدوك، خضنا ثلاث مباريات ضد فرق بوسنية. لم يكن هناك داعٍ لأن يخبرني بذلك، فالأجواء في الملعب واضحة".





بشأن دزيكو.

"تربطني به صداقة جيدة منذ بضع سنوات، في الموسم الماضي عندما كنت في هايدوك كان بإمكانه المجيء للعب هنا. في السنوات الأولى التي تحدثت فيها معه، أدركت عمق شخصيته، وكلاعب تعرفونه جميعاً. كإنسان، لا تفاجئني كلماته، فهو يتمتع بقيم عظيمة. أعتقد أنه لم يخيب ظننا هذا الصباح. أهنئه على ما فعله وما يفعله. ولكن أيضاً على عمق شخصيته. هم هنا، يلعبون مباراتهم، في ملعبهم. أكرر: لم يعجبني ما حدث لهذا السبب. لم يحدث شيء، كان ديماركو هناك مع عائلته، هادئًا، حدث ما حدث. الاحترام الذي نكنه للبوسنة هائل، لما يظهرونه على أرض الملعب. ثم المشجعون... لم يسجلوا أي هدف، لم يحدث ذلك معي".





بشأن لوكاتيلي.

"قدم أداءً جيدًا، كان خياري تقنيًا وتكتيكيًا. الفريق في ذهني، هناك خمسة تغييرات أساسية. سنرى غدًا، لقد أشرت إلى ما أخطأنا فيه، لكن أداءه كان جيدًا في النهاية".





البوسنة فريق قوي بدنيًا. هل سيبدأ إسبوزيتو أم ريتيغي؟

"سنرى غدًا، لا أريد أن أساعد الخصم. قلت إنهم فريق تقني أيضًا، إنهم أقوياء وجسديون أيضًا. نأمل أن نتلقى أقل عدد ممكن من الأهداف".





ما هي التحسينات؟

"نحن مجموعة متماسكة، أرى هؤلاء اللاعبين منذ اليوم الأول. في البداية استقبلنا أهدافًا غير معقولة، كنا هشين، وكنا نكافح من أجل الحفاظ على الملعب. مع إسرائيل، عند أول صعوبة، كدنا نخسر مباراة كانت قد حسمت. هذا جانب واحد وقد تحسنا فيه. اليوم حضر دي لورينزو الذي يتعافى من إصابتين، التهاب اللفافة الأخمصية ومشكلة في الركبة. هناك العديد من اللاعبين الآخرين في بيرغامو: كان على زاكاني إجراء فحص بالرنين المغناطيسي اليوم، والأولوية للنادي بحق. من الضروري رؤية هذا الولاء. كانوا يقولون إنه لا يوجد حب للذات، وأن لا أحد يهتم. أنا أرى ذلك وأتمنى من كل قلبي، ليس على المستوى الشخصي بل من أجل هؤلاء اللاعبين، أن نحقق هذا الهدف هنا. بالطريقة التي يعيشون بها الأمر. أنا فخور وسعيد، حتى لو سارت الأمور على نحو سيئ. آمل ألا يحدث ذلك، وأتمنى ذلك".