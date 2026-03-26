تحدث رينو غاتوزو، مدرب المنتخب الوطني، إلى قناة «راي» قبل المباراة ضد أيرلندا الشمالية، التي تُعدّ مباراة نصف نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026: «علينا أن نكون بارعين في كسب الجماهير إلى صفنا. ستكون الأجواء حماسية في البداية، لكن بعد ذلك علينا أن نُظهر للجمهور أننا نتمتع بالحيوية، وأننا نرد على كل ضربة بضربة».





"في الكرات الثابتة، كل شيء يبدأ من الصفر لأنهم عندما يضعون الكرة في المرمى يؤمنون بشدة بما يفعلونه وعلينا احترامهم. من حيث ديناميكيات اللعب، لدينا ما هو أفضل منهم، لكن علينا احترامهم وبذل أقصى جهدنا منذ الدقيقة الأولى"، يضيف المدرب.



