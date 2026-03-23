إيطاليا: شاهد غاتوسو 380 مباراة مباشرة منذ سبتمبر وحتى اليوم

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الأول من تجمع المنتخب الوطني في كوفيرتشيانو، استعداداً للمباراة ضد أيرلندا الشمالية، التي تمثل الخطوة الأولى في تصفيات كأس العالم (في حال الفوز، ستخوض إيطاليا المباراة الحاسمة ضد البوسنة أو ويلز)، تحدث مدرب «الأزوري»، رينو غاتوزو، أيضاً عن العمل الذي قام به خلال الأشهر الماضية في مجال مراقبة وتقييم اللاعبين.





وقد أورد غاتوزو، بالاستعانة بالأرقام التي قدمها المكتب الصحفي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، عدد المباريات التي شاهدها مباشرة منذ شهر أغسطس وحتى 22 مارس، والتي بلغ مجموعها 380 مباراة.



