"مفارقة إيطاليا" تمنح الأمل لريال مدريد .. إن كانت الليجا لبرشلونة فعادة دوري أبطال أوروبا في انتظار الميرينجي!

صحيح أن ريال مدريد خسر كأس السوبر الإسباني ومن بعده كأس الملك، وها هو على وشك خسارة الدوري الإسباني "الليجا"، ليخرج بـ"صفر محلي"، لكن دائمًا هناك أمل وسط الظلام.

لم يخرج الميرينجي الموسم الماضي سوى ببطولتي السوبر الأوروبي وكأس إنتر كونتيننتال .. قيل وقتها "لا يمكن أن نكرر هذا الموسم السيئ، لقد تعلمنا من الأخطاء"، لكن ولأن الكلام سهل، كان لأرض الملعب رأيًا آخر، حيث وداع البطولة تلو الأخرى للمرة الثاني على التوالي.

إلا أن الأمل دائمًا موجود، وأمل ريال مدريد في هذا العام، قادم من "المفارقة الإيطالية"، هي بالتأكيد محض صدفة، لكن لعلها حافز معنوي وسط الخيبات..