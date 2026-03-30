تحدث جانلويجي دوناروما في مؤتمر صحفي عشية مباراة البوسنة وإيطاليا، التي قد تحسم تأهل المنتخب الإيطالي إلى كأس العالم المقبلة. وفيما يلي تصريحات قائد المنتخب الوطني.
ترجمه
إيطاليا، دوناروما: «نحن وحدنا نعرف ما مررنا به عندما لم نتأهل، وقد استعددنا جيداً. هناك بعض التوتر»
"لدينا الحق في بذل كل ما في وسعنا، فمباراة الغد ستكون صعبة، وعلينا مواجهتها بالهدوء اللازم. يجب أن نكون أقوياء. سيلعبون بأقصى سرعة، وعلينا ألا نكون أقل منهم، فهم يمتلكون أبطالاً كباراً ولاعبين مميزين. نحن نشعر بالتوتر المناسب، وسوف يكون مشجعونا الموجودون هنا - وأولئك الذين سيبقون في منازلهم - معنا يدفعوننا إلى الأمام".
"إنها واحدة من أهم المباريات، وأكثرها تأثيرًا على المشاعر. نحن بشر، ونحن أيضًا نشعر بهذه المباريات. يجب أن نعرف كيف نتعامل معها، وأن نحتفظ بطاقتنا ليوم غد فقط، ومن الطبيعي أن تكون هذه الأفكار في أذهاننا. غدًا سيكون يومًا مهمًا، مهمًا للغاية، واحدة من أهم المباريات التي سأخوضها. الأفكار موجودة، ويجب أن نبذل 100٪ من جهدنا لأنك عندما تكون في أفضل حالاتك، تكون روحك نقية. سنكون جاهزين، لقد عملنا جيدًا، ولدينا الحماس المناسب لمواجهة تحدٍ مثل غدًا. علينا أن نفكر في أنفسنا فقط، إذا فكرت فقط في ما عليك فعله، فلا تضيع طاقتك على مواقف أخرى".
وكان حارس مرمى المنتخب الإيطالي قد تحدث سابقاً إلى قناة «سكاي سبورت». وفيما يلي تصريحات حارس مرمى مانشستر سيتي.
"نحن بشر وهذه المباراة مهمة بالنسبة لنا، نرغب في الذهاب إلى كأس العالم ولكن هناك التوتر المناسب. نحن متحمسون وعلينا أن نفكر في أنفسنا وفي ما نستطيع فعله. أيرلندا الشمالية؟ إنها تجربة كاملة، نحن مجموعة شابة ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التوتر، فهذا جزء من اللعبة. غدًا علينا أن نبدأ بشكل جيد وألا نكرر أخطاء الشوط الأول. لقد استعددنا جيدًا".
"أنا فخور حقًا بكل ما حققته مع المنتخب الوطني، فقد كانت هناك أفراح وأحزان خلال هذه السنوات، وخسرت بطولتي كأس العالم، لكن الآن هناك رغبة في إعادة إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها. نحن وحدنا نعرف ما مررنا به عندما لم نتأهل، وعلينا أن ننطلق من هناك لإعادة إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها، لنمنح الإيطاليين فرحة كبيرة، وكذلك لنا جميعًا".