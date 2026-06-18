معركة قاهري إيطاليا: جرانيت تشاكا "السم السويسري الجميل".. ومواجهة البوسنة تقدم جوهرة جديدة للعالم!

في ليلة بددت فيها أقدام اللاعبين غيوم الشكوك؛ لم تكتفِ كتيبة سويسرا بتحقيق الفوز على منتخب البوسنة والهرسك فحسب، بل قدّمت عرضًا كرويًا رائعًا.

نعم.. منتخب سويسرا فاز (4-1) ضد نظيره البوسني، في الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

ولم يظهر السويسريون بوجههم المعروف، في الشوط الأول من عمر المباراة؛ إلا أنهم انتفضوا في الـ45 دقيقة الثانية، ونجحوا في تسجيل رباعية كاملة.

رباعية سويسرا في الشباك البوسنية؛ جاءت عن طريق يوهان مانزامبي "هدفين" وروبن فارجاس وجرانيت تشاكا، في الدقائق 74 و84 و90 و90+7.

بينما أحرز منتخب البوسنة والهرسك هدفه الوحيد، في هذه المباراة المونديالية؛ بواسطة نجمه إرمين ماهميتش، في الدقيقة 90+3.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز سويسرا الكبير على البوسنة..