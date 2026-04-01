إيطاليا تُستبعد من كأس العالم، والبعض يوجه أصابع الاتهام إلى وكلاء اللاعبين: كم يكسبون؟ أكثر من مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية، ويوفنتوس في الصدارة

من الناحية الرياضية، ما حدث ليلة أمس في مباراة البوسنة وإيطاليا هو بمثابة مأساة بكل المقاييس. هذه هي المرة الثالثة التي لا نشارك فيها في كأس العالم؛ فعلى عكس الماضي، ستضم البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقرر إجراؤها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) 48 منتخباً متأهلاً، وإيطاليا لن تكون من بينهم. بعد 2018 و2022، علينا أن نضع علامة على 2026 أيضًا: كانت آخر مباراة للأزوري في كأس العالم في 24 يونيو 2014؛ وسجل الهدف الأخير ماريو بالوتيلي. ثم، فراغ تام. خيبة أمل، مرارة، غضب. تمامًا مثل ليلة أمس، عندما اعتذر المدرب رينو غاتوسو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك والدموع تملأ عينيه.



