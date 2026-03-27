إيطاليا تتقدم بأقل جهد، لكنها ستحتاج إلى بذل المزيد أمام البوسنة

إيطاليا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك

تأهل المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية التي ستحدد المتأهل إلى كأس العالم، لكن الأداء الذي قدمه أمام أيرلندا الشمالية لن يكفي في زينيكا.

تم تجاوز العقبة الأولى، لكن — وكما كنا نعلم منذ البداية — ستكون العقبة الحقيقية هي المباراة القادمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البوسنة تتفوق بشكل واضح على أيرلندا الشمالية، ولكن الأهم من ذلك هو أن هذا المنتخب سيفتقد الدعم الذي لم يتوانَ جمهور بيرغامو عن تقديمه.


أثبتت أيرلندا الشمالية، على الرغم من المخاوف الحتمية المرتبطة بصدمة مقدونيا، أنها لا تساوي شيئاً:فقد تمكنت إيطاليا، التي كانت أبعد ما تكون عن أن تكون لا تقهر، من التغلب بسهولة على خصوم أقل منها مستوىً بكثير.


أما ضد البوسنة، فسيكون الوضع مختلفاً: نحن نعرف كولاسيناتش ودزيكو وموهاريموفيتش جيداً، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يجب الانتباه إليهم. ففي النهاية، تمكنت تشكيلة بارباريز من الخروج سالمة من ملعب ويلز التي كانت بالتأكيد الأفضل تقييمًا والتي اعتبرها الكثيرون المرشحة للفوز قبل المباراة، وستبذل قصارى جهدها بالتأكيد لتتوج حلمها بالتأهل إلى كأس العالم.

  • وماذا عن إيطاليا؟ حقق «الأزوري» أقصى نتيجة بأقل جهد ممكن في مواجهة أيرلندا الشمالية، لكن هذا بالتأكيد لن يكفي في زينيكا. سيتطلب الأمر بذل المزيد من الجهد، وبغض النظر عن أداء اللاعبين الفردي، يتعين على فريق غاتوزو تحسين مستوى أدائه من حيث الحماس، الذي كان متواضعاً بشكل خاص في الشوط الأول.

  • تحريك الكرة بسرعة أكبر، واللعب بشكل أكثر عمودي، وتجنب المجازفة أكثر من اللازم في الدفاع: هذه هي الخطوات الثلاث الأولى التي سيتعين على فريق غاتوسو تنفيذها في البوسنة؛ فالمخاطر التي خاطر بها دوناروما وباريلا وباستوني في مرحلة بناء الهجمات من الخلف يجب تجنبها بأي ثمن، لأن كل كرة في مباراة حاسمة كهذه لها وزنها ثلاثة أضعاف، وغالبًا ما لا يتوفر الوقت الكافي للتعويض.

  • التركيز والفعالية، إذن، هما شعارا تحقيق هدف طال انتظاره لفترة طويلة جدًا، لكنه أصبح الآن على بعد خطوة واحدة من التحقق.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا