انتهت المباراة الأولى. حققت إيطاليا مساء الخميس في بيرغامو ضد أيرلندا الشمالية ما كان مطلوباً منها، وتأهلت بفضل الفوز 2-0 بهدفي تونالي وكين إلى نهائي التصفيات، حيث ستواجه «الأزوري» يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة 20:45 البوسنة، في أجواء حماسية للغاية على ملعب بيلينو بولي في زينيتسا.





يواصل المدرب جينارو جاتوزو الرهان على المجموعة بأكملها، وسيأخذ معه إلى تدريب اليوم الشك الأهم في خط الهجوم، حيث يهدد بيو إسبوزيتو، الذي قدم أداءً رائعاً ضد أيرلندا الشمالية، مكان ماتيو ريتيغي في التشكيلة الأساسية.





إليكم جميع أخبار اليوم الخاصة بالمنتخب الإيطالي قبل 3 أيام من المباراة الكبرى.



