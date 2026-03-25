إيطاليا، باستوني وتونالي ينضمان إلى المجموعة: تفاؤل بشأن مشاركتهما أساسيين في المباراة ضد أيرلندا الشمالية

بقي يوم واحد على ليلة الحسم. تجري تدريبات المنتخب الإيطالي تحت المطر في بيرغامو، عشية المواجهة ضد أيرلندا الشمالية: وتصل أخبار سارة للمنتخب الإيطالي، حيث شارك أليساندرو باستوني فيأول حصة تدريبية جماعية منذ بدء المعسكر. مدافع إنتر، الذي يعمل منذ صباح الأحد مع طاقم المنتخب ليكون جاهزًا غدًا مساءً، قام اليوم، دون إجهاد، بنفس التمارين التي قام بها زملاؤه في الفريق: تزداد احتمالات مشاركته منذ الدقيقة الأولى، أمام دوناروما: مع مانشيني في الوسط الأيمن وكالافيوري في الوسط الأيسر.







