إيطاليا - أيرلندا الشمالية: كيف استُقبل باستوني عند عودته إلى بيرغامو

بعد الجدل الذي أعقب أحداث مباراة إنتر ويوفنتوس والصفير الذيتعرض له في بعض الملاعب الإيطالية، كان الجميع يترقب كيف سيتم استقبال أليساندرو باستوني وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني في مباراة الملحق ضد أيرلندا الشمالية. وفي بيرغامو، في الملعب الذي نشأ فيه، لم يتعرض المدافع، الذي بدأ المباراة أساسياً في قلب خط الدفاع الثلاثي إلىجانب مانشيني وكالافيوري، لأي صفيرات.