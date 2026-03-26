بعد الجدل الذي أعقب أحداث مباراة إنتر ويوفنتوس والصفير الذيتعرض له في بعض الملاعب الإيطالية، كان الجميع يترقب كيف سيتم استقبال أليساندرو باستوني وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني في مباراة الملحق ضد أيرلندا الشمالية. وفي بيرغامو، في الملعب الذي نشأ فيه، لم يتعرض المدافع، الذي بدأ المباراة أساسياً في قلب خط الدفاع الثلاثي إلىجانب مانشيني وكالافيوري، لأي صفيرات.
إيطاليا - أيرلندا الشمالية: كيف استُقبل باستوني عند عودته إلى بيرغامو
استقبال العصا
أدت أحداث مباراة إنتر ويوفنتوس، خلال المباريات الخارجية ضد ليتشي وكومو وميلان، إلى تعرض باستوني لصيحات استهجان عالية بسبب استفزازه لـ«كالولو» مما أدى إلى طرده بعد أن بالغ في التمثيل عند السقوط، ثم احتفاله بعد ذلك. لكن المدافع لم يتعرض لأي صيحات استهجان خلال مباراة المنتخب الوطني في بيرغامو. فقد ركز الجمهور، في الواقع، على تشجيع المنتخب الوطني في مباراة بالغة الأهمية للتأهل إلى كأس العالم القادمة.