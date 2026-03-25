ممنوع ارتداء القمصان الخضراء .. جماهير بلا تذاكر وأعداد ضخمة قبل مواجهة إيطاليا وأيرلندا الشمالية بملحق كأس العالم!

بعد سبعين عاماً منذ آخر ظهور، تأمل أيرلندا الشمالية في إعادة إحياء معركة بلفاست، عندما تعرّضت إيطاليا لهزيمة أقصتها عن مونديال 1958. لكن هذه المرة هناك بيرجامو وعدد مختلف تماماً من المشجعين البريطانيين: 1,300، في مواجهة جماهير «الآزوري» التي ستحاول دفع المنتخب الذي يقوده جاتوزو إلى أول كأس عالم بعد أكثر من عقد.

تذاكر قطاع الضيوف نفدت في غضون دقائق قليلة، لكن مئات من مشجعي أيرلندا الشمالية اختاروا مع ذلك التوجه إلى بيرجامو للاستمتاع بالمدينة وربما الاحتفال بعد مشاهدة المباراة على التلفاز في أحد الأماكن العديدة التي ستنقل نصف نهائي الملحق.

كان المشجعون البريطانيون يتوقعون مدينة بشاشات عملاقة ومناطق مخصصة للمشجعين، لكن بما أنها مجرد «ملحق»، لم يُنشأ شيء من هذا القبيل، أيضاً بالنظر إلى أننا نتحدث عن نصف نهائي وليس نهائياً حاسماً للتأهل إلى كأس العالم، وهو النهائي الذي قد تلعبه أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء 31 في ويلز أو في البوسنة والهرسك.