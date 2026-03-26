إيطاليا - أيرلندا الشمالية، تقييمات CM: تونالي نجم بارز، 7.5. كين قاتل، 30 دقيقة من إسبوزيتو أفضل من ريتيغي

إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية
إيطاليا
إيرلندا الشمالية
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

تقييمات المباراة التي خاضها المنتخب الإيطالي.

كانت مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية بمثابة مباراة نصف نهائية في التصفيات المؤهلة للنهائي، بهدف التأهل إلى كأسالعالم 2026 المقبلة، التي ستقام بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك في الصيف.

انتهت المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الأزوري (بأهداف من تونالي وكين) الذين حجزوا مقعدهم في المباراة النهائية.

فيما يلي، جميع التقييمات الخاصة بالمباراة في تقاريرنا.

  • إيطاليا

    دوناروما 6: كان مجرد متفرج في ملعب نيو بالانس أرينا طوال الشوط الأول. تعرض لمخاطر كبيرة في الشوط الثاني، وكاد أن يهدر الكرة لصالح دونلي.

    مانشيني 6: إذا كان المطلوب هو بذل الجهد والعزيمة والعدوانية، فإن قلب الدفاع في فريق الجيالورو هو اللاعب الذي يلبي رغباتكم. أداء صلب وحذر، وهو بالضبط ما كان مطلوبًا.

    باستوني 5.5: الخبر السار الأول هو أن الصافرات تبدو أنها أصبحت من الماضي، وهذا بالفعل إشارة مهمة لهذه المنتخب. تم وضعه كركيزة أساسية في خط الدفاع، وحصل على فرصتين جيدتين من ركنيات، بينما خاطر قليلاً في الدفاع ببعض الأخطاء غير المعتادة منه. سمح لدونلي بالمرور وحصل على بطاقة صفراء كان يمكن تجنبها. (من الدقيقة 64 غاتي 6: دخل بديلاً للاعب الذي حصل على بطاقة صفراء وأضفى صلابة على الخط الخلفي. المهمة أنجزت.).

    كالافيوري 6.5: من لاعب يساري يتمتع بخصائصه المميزة، يقدم أداءً على المستوى الدولي. كان خجولًا بعض الشيء في الشوط الأول، لكنه أطلق العنان لجاذبيته في الشوط الثاني، حيث قدم حلولاً بالتداخل على الجانب الأيسر ودافع جيدًا عن هجمات أيرلندا الشمالية في الخلف.

    بوليتانو 6.5: لعب اليوم كجناح على الجانب الأيمن، لكن الدور لا يبدو أنه يناسب خصائصه. كان من المفترض أن يضفي مزيدًا من الحيوية على هجوم الأزوري، لكنه واجه صعوبات طوال الشوط الأول. أيا كان ما قاله له غاتوسو في الاستراحة، فقد حفزه ذلك. انطلق بسرعة فائقة وأعطى عمقاً أكبر للعب، وأرسل عرضية أدت إلى هدف التقدم لإيطاليا. (من الدقيقة 83، باليسترا بدلاً منه).

    باريلا 6: بعض اللمحات الجيدة ولا شيء أكثر من ذلك. برز بشكل أكبر في الشوط الثاني، مضيفًا مزيدًا من القوة البدنية إلى خط الوسط.

    لوكاتيلي 6.5: بدأ بشكل جيد في مركزه المعتاد كصانع ألعاب، وسعى مرارًا وتكرارًا إلى اللعب إلى الأمام والتمريرات العمودية. في نهاية الشوط الأول، أرسل كرة عميقة رائعة إلى ريتيغي أمام المرمى. قدم أداءً جيدًا أيضًا في مرحلة إيقاف الهجمات.

    تونالي 7.5: كاد يسجل هدف التقدم بعد دقائق قليلة بضربة رأس مرت قريبة من القائم. تحرك في جميع أنحاء خط الوسط، متداخلاً مع زملائه ومحاولاً إيجاد خيارات للتواصل في منطقة الثلث الأخير. كان سريعًا في الاستعداد من على حدود منطقة الجزاء، ولم يستغرق سوى عشر دقائق في الشوط الثاني لإطلاق الصاروخ الأرضي-الجوي الذي وضع إيطاليا في المقدمة 1-0. وأخيرًا، ابتكر تمريرة عميقة تحولت إلى تمريرة حاسمة لكيان. (من الدقيقة 83 بيسيللي بدون تقييم).

    ديماركو 6: أول تسديدة خطيرة تحمل توقيعه. تم تمرير الكرة إليه دون قناعة كبيرة في الجناح الذي يلعب فيه، لكنه أظهر أن قدمه اليسرى يمكن أن توفر حلولاً مثيرة للاهتمام. ارتقى بمستواه في الشوط الثاني مثل الفريق بأكمله.

    ريتيغي 5,5: في الدقائق الإضافية، قام بحركة عميقة رائعة لتجاوز دفاع أيرلندا الشمالية، لكن لمسته انتهت بين ذراعي تشارلز. الكثير من التمريرات القوية واللعب بظهره للمرمى، ثم أهدر فرصة التقدم بشكل لا يصدق وهو وحيد أمام الحارس. (من الدقيقة 64 إسبوزيتو 6: دخل الملعب، واستعاد الكرة وقدم تمريرة حاسمة تقريبًا لكيان. بداية ليست سيئة. من يدري إن كان سيحصل على مكان في التشكيلة الأساسية في النهائي...).

    كين 7: يحاول التواصل مع ريتيغي، محاولاً التناغم معه وإيجاد حل لإضفاء المزيد من الحيوية على خط الهجوم الأزوري. حصل بالفعل على فرصتين رائعتين لترك بصمته في المباراة، لكن تشارلز حرمه من فرحة التسجيل. لم نكن نعلم أنه كان ببساطة يستهدف المرمى ويختبر تسجيل هدف رائع، حيث أوقف بسهولة تمريرة تونالي، وراوغ الخصم، وسدد الكرة في القائم لتصبح النتيجة 2-0. (من الدقيقة 88، راسبادوري بدون تقييم).


    المدرب غاتوزو 6.5: القلب، الشغف، الفريق. الكلمات المفتاحية لهذه النسخة من المنتخب الإيطالي والروح التي بثها المدرب. حقق بالضبط النتيجة التي كانت تنتظرها الأمة بأسرها، والآن يمكنه الاستعداد بنفس القدر من الاهتمام للمباراة النهائية التي ستحدد ما إذا كنا سنعود إلى كأس العالم بعد 12 عامًا طويلة.

  • أيرلندا الشمالية

    ب. تشارلز 6: يتدخل كلما تقدمت إيطاليا في الهجوم، لكنه لم يستطع فعل أي شيء أمام تسديدة تونالي. ومنع الأزوري من تسجيل الأهداف في حالتين على الأقل، لا سيما أمام كين.

    ماكونفيل 5: فقد كيان تمامًا عند تسجيل إيطاليا الهدف الثاني، حيث سمح له بالمرور بسهولة بالغة.

    ماكناير 6: يقود خط دفاعه بجدية ويصمد أمام هجمات الأزوري قدر المستطاع.

    هوم 6: أنقذ هدفاً كان شبه مؤكد من رأسية إسبوزيتو.

    ديفلين 5.5: مباراة كانت منظمة أكثر من اللازم. لم يقدم سوى القليل من الأفكار لفريقه. (من الدقيقة 69 سميث6: حاول تقديم بعض الأفكار، لكن المباراة بدت محسومة عند دخوله).

    س. تشارلز 6.5: مغامر، بلا شك الأفضل بين زملائه من حيث جودة اللعب والحيوية التي أظهرها في وسط الملعب. نصف نقطة إضافية لأنه حقًا الوحيد الذي يحاول تقديم

    غالبريث 6: حاول اختراق وسط الملعب الأزرق وأهدر فرصة جيدة في الشوط الأول.

    ديفيني 5.5: لم ينجح في تقديم الإبداع الذي كان متوقعًا منه، لكن المهمة الليلة كانت صعبة للغاية.

    سبنسر 6: كان استرداده للكرة من ريتيغي حاسماً بكل بساطة، حيث أنقذ هدفاً بكل المقاييس. الكثير من الجري وأقصى ما يمكن تقديمه الليلة. (من الدقيقة 79 ريد بدلاً منه).

    برايس 5: ليس من غير المعتاد أن يلعب لاعب الـ22 عامًا من وست بروميتش ألبيون في مركز المهاجم رغم أنه ليس مهاجمًا، لكن أداءه اليوم كان بالتأكيد من فئة الصعوبة الخمس نجوم. يقع عليه اللوم في إبعاد الكرة إلى الوسط حيث انقض عليها تونالي بلمسة أولى.

    دونلي 5.5: كان من المفترض أن يكون اللاعب رقم 10 من أيرلندا الشمالية هو اللاعب الإضافي الذي يربط بين الخطين، لكنه بقي محاصراً في خطط الأزوري. (من الدقيقة 79 ماجينيس غير مصنف).


    المدرب أونيل: يعتمد على نظام لعب مماثل ويحاول تنفيذ الخطة التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة. فريقه صعب المراس

