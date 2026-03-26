دوناروما 6: كان مجرد متفرج في ملعب نيو بالانس أرينا طوال الشوط الأول. تعرض لمخاطر كبيرة في الشوط الثاني، وكاد أن يهدر الكرة لصالح دونلي.

مانشيني 6: إذا كان المطلوب هو بذل الجهد والعزيمة والعدوانية، فإن قلب الدفاع في فريق الجيالورو هو اللاعب الذي يلبي رغباتكم. أداء صلب وحذر، وهو بالضبط ما كان مطلوبًا.

باستوني 5.5: الخبر السار الأول هو أن الصافرات تبدو أنها أصبحت من الماضي، وهذا بالفعل إشارة مهمة لهذه المنتخب. تم وضعه كركيزة أساسية في خط الدفاع، وحصل على فرصتين جيدتين من ركنيات، بينما خاطر قليلاً في الدفاع ببعض الأخطاء غير المعتادة منه. سمح لدونلي بالمرور وحصل على بطاقة صفراء كان يمكن تجنبها. (من الدقيقة 64 غاتي 6: دخل بديلاً للاعب الذي حصل على بطاقة صفراء وأضفى صلابة على الخط الخلفي. المهمة أنجزت.).

كالافيوري 6.5: من لاعب يساري يتمتع بخصائصه المميزة، يقدم أداءً على المستوى الدولي. كان خجولًا بعض الشيء في الشوط الأول، لكنه أطلق العنان لجاذبيته في الشوط الثاني، حيث قدم حلولاً بالتداخل على الجانب الأيسر ودافع جيدًا عن هجمات أيرلندا الشمالية في الخلف.

بوليتانو 6.5: لعب اليوم كجناح على الجانب الأيمن، لكن الدور لا يبدو أنه يناسب خصائصه. كان من المفترض أن يضفي مزيدًا من الحيوية على هجوم الأزوري، لكنه واجه صعوبات طوال الشوط الأول. أيا كان ما قاله له غاتوسو في الاستراحة، فقد حفزه ذلك. انطلق بسرعة فائقة وأعطى عمقاً أكبر للعب، وأرسل عرضية أدت إلى هدف التقدم لإيطاليا. (من الدقيقة 83، باليسترا بدلاً منه).

باريلا 6: بعض اللمحات الجيدة ولا شيء أكثر من ذلك. برز بشكل أكبر في الشوط الثاني، مضيفًا مزيدًا من القوة البدنية إلى خط الوسط.

لوكاتيلي 6.5: بدأ بشكل جيد في مركزه المعتاد كصانع ألعاب، وسعى مرارًا وتكرارًا إلى اللعب إلى الأمام والتمريرات العمودية. في نهاية الشوط الأول، أرسل كرة عميقة رائعة إلى ريتيغي أمام المرمى. قدم أداءً جيدًا أيضًا في مرحلة إيقاف الهجمات.

تونالي 7.5: كاد يسجل هدف التقدم بعد دقائق قليلة بضربة رأس مرت قريبة من القائم. تحرك في جميع أنحاء خط الوسط، متداخلاً مع زملائه ومحاولاً إيجاد خيارات للتواصل في منطقة الثلث الأخير. كان سريعًا في الاستعداد من على حدود منطقة الجزاء، ولم يستغرق سوى عشر دقائق في الشوط الثاني لإطلاق الصاروخ الأرضي-الجوي الذي وضع إيطاليا في المقدمة 1-0. وأخيرًا، ابتكر تمريرة عميقة تحولت إلى تمريرة حاسمة لكيان. (من الدقيقة 83 بيسيللي بدون تقييم).

ديماركو 6: أول تسديدة خطيرة تحمل توقيعه. تم تمرير الكرة إليه دون قناعة كبيرة في الجناح الذي يلعب فيه، لكنه أظهر أن قدمه اليسرى يمكن أن توفر حلولاً مثيرة للاهتمام. ارتقى بمستواه في الشوط الثاني مثل الفريق بأكمله.

ريتيغي 5,5: في الدقائق الإضافية، قام بحركة عميقة رائعة لتجاوز دفاع أيرلندا الشمالية، لكن لمسته انتهت بين ذراعي تشارلز. الكثير من التمريرات القوية واللعب بظهره للمرمى، ثم أهدر فرصة التقدم بشكل لا يصدق وهو وحيد أمام الحارس. (من الدقيقة 64 إسبوزيتو 6: دخل الملعب، واستعاد الكرة وقدم تمريرة حاسمة تقريبًا لكيان. بداية ليست سيئة. من يدري إن كان سيحصل على مكان في التشكيلة الأساسية في النهائي...).

كين 7: يحاول التواصل مع ريتيغي، محاولاً التناغم معه وإيجاد حل لإضفاء المزيد من الحيوية على خط الهجوم الأزوري. حصل بالفعل على فرصتين رائعتين لترك بصمته في المباراة، لكن تشارلز حرمه من فرحة التسجيل. لم نكن نعلم أنه كان ببساطة يستهدف المرمى ويختبر تسجيل هدف رائع، حيث أوقف بسهولة تمريرة تونالي، وراوغ الخصم، وسدد الكرة في القائم لتصبح النتيجة 2-0. (من الدقيقة 88، راسبادوري بدون تقييم).





المدرب غاتوزو 6.5: القلب، الشغف، الفريق. الكلمات المفتاحية لهذه النسخة من المنتخب الإيطالي والروح التي بثها المدرب. حقق بالضبط النتيجة التي كانت تنتظرها الأمة بأسرها، والآن يمكنه الاستعداد بنفس القدر من الاهتمام للمباراة النهائية التي ستحدد ما إذا كنا سنعود إلى كأس العالم بعد 12 عامًا طويلة.