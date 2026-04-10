Erica Parkinson NXGN
Ameé Ruszkai

إيريكا باركينسون: أصغر لاعبة تستدعيها سارينا ويغمان على الإطلاق لمنتخب لبؤات إنجلترا، تتألق في البرتغال ومؤهلة لتمثيل أربعة بلدان

عندما واجه منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا منتخب النرويج في نوفمبر الماضي، لم يكن هناك أي نقص في المواهب الرفيعة المعروضة. سواء كانت روبي ميس أو مايسي سيموندز، اللتين شاركتا كلتاهما مع فريق سارينا فيغمان الأول؛ أو غرايسي بريور، التي بدأت أساسية في سبع من أول تسع مباريات بالموسم مع متصدرات الدوري الممتاز للسيدات مانشستر سيتي؛ أو مارتينه فنغر في الجهة المقابلة، المهاجمة المراهقة التي خاضت ظهورها الأول مع برشلونة في وقت سابق من ذلك الشهر. ومع ذلك، كانت إيريكا باركنسون، البالغة من العمر 17 عامًا، لاعبة أصغر بنحو خمس سنوات من بعض المشاركات، هي الأكثر بروزًا.

في أول ظهور لها مع منتخب تحت 23 عاماً في فوز بنتيجة 1-0، وبصفتها أصغر لاعبة في الفريقين إلى أن أدخلت إنجلترا اللاعبة البالغة 16 عاماً كلوي ساروي في وقت متأخر من الشوط الثاني، لفتت لاعبة الوسط المبدعة الأنظار ليس فقط بتمريراتها الذكية وثقتها في استغلال فرصة للتسديد، بل أيضاً بمعدل عملها.

وقالت إيما كوتس، التي كانت حينها المدربة الرئيسية لمنتخب تحت 23 عاماً، بعد المباراة: "قيل لي إن إيريكا كانت قد ركضت نحو سبعة كيلومترات عند الاستراحة بين الشوطين. كانت في كل مكان، وبشكل إيجابي. طاقتها مُعدية."

ومن الواضح أن الطريقة التي خطت بها باركينسون تلك الخطوة للأعلى لم تمر من دون ملاحظة في مسار إنجلترا أيضاً. فالأسبوع الماضي فقط، وبعد أربعة أشهر لا غير من ذلك الظهور الأول مع منتخب تحت 23 عاماً، ضمّت ويغمان المراهِقة إلى قائمة منتخب "اللبؤات" الأول للمرة الأولى، لتصبح أصغر لاعبة يتم استدعاؤها خلال فترة الهولندية.

وقالت ويغمان: "لقد تفاجأت. كانت عاجزة عن الكلام كما قالت، لكنها كانت سعيدة جداً ومتفاجئة ومتحمسة بالطبع."

وباعتبارها مؤهلة لتمثيل أربع دول مختلفة وتتحدث أربع لغات، لن يكون اسم باركينسون مألوفاً كثيراً لدى جماهير "اللبؤات"، إذ إنها تلعب كرة القدم على مستوى الأندية في البرتغال مع فالاراديس غايا، الذي ظهرت معه لأول مرة وهي في الخامسة عشرة فقط. إذن، من هي لاعبة الوسط الموهوبة هذه، وما الذي أثار إعجاب ويغمان إلى حدّ منح النجمة الشابة هذه الفرصة الكبيرة؟

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    حيث بدأ كل شيء

    وُلدت باركنسون في سنغافورة لأم يابانية وأب إنجليزي، وانتقلت عائلتها إلى البرتغال عندما كانت في العاشرة من عمرها بعدما جرى استكشاف شقيقها دينيس للانضمام إلى أكاديمية بورتو. أما باركنسون نفسها فقضت وقتًا مع إف سي فوز وليشويش، كما تدربت مع بنفيكا في عدة مناسبات، قبل أن تنضم إلى فالاداريس غايا في عام 2023، حيث خاضت أول ظهور لها مع الفريق الأول وهي في سن الخامسة عشرة.

    كان الانتقال إلى البرتغال سيضيف دولة رابعة تصبح باركنسون مؤهلة لتمثيلها على الصعيد الدولي، لكن إنجلترا كانت خيارها، إذ قالت العام الماضي إنها كانت "أول دولة دعتني إلى مركز التدريب الوطني".

    وتذكرت قائلة: "أرسلوا كشافًا إلى البرتغال لمشاهدة مبارياتي. كنت ألعب مع الأولاد في ذلك الوقت. شاهدوا بعض اللقطات لي على الإنترنت وأدركوا أنني نصف إنجليزية. عندما وصلت إلى هنا، أعجبتني الثقافة حقًا. الجميع لطفاء لكنهم طموحون أيضًا. استمتعت بالطريقة التي تتصرف بها إنجلترا في الحصص التدريبية وبأسلوب اللعب في المباريات".

    وبينما واصلت أيضًا ترك تأثير كبير مع الفريق الأول في فالاداريس غايا، حيث اختيرت أفضل لاعبة شابة في الدوري البرتغالي لموسم 2024-25، صعدت باركنسون بسرعة عبر فئات إنجلترا السنية، ممثلةً بلد والدها في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا وكأس العالم في 2024، قبل أن تتدرج إلى منتخب تحت 19 عامًا للمشاركة في بطولة أوروبا الخاصة بهم، وفي نوفمبر الماضي إلى منتخب تحت 23 عامًا.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    الفرصة الكبرى

    ثم جاءت الأخبار الكبيرة في مارس بأن باركنسون قد تم ضمّها إلى تشكيلة إنجلترا الأولى للمرة الأولى. وفي ظل إصابات إيلا تون وغايس كلينتون، افتقرت اللبؤات إلى العمق في خط الوسط، وخصوصًا في دور رقم 10.

    وأوضحت ويغمان: "ثم سننظر إلى من التالي. إيريكا سلكت مسار التطور. إنها تلعب في البرتغال. وقد قدمت أداءً جيدًا مع منتخب تحت 23 عامًا. وبالطبع، إنها خطوة كبيرة من منتخب تحت 23 عامًا والمنافسات البرتغالية إلى المستوى الأول، لكنها تحصل على فرصة لإظهار موقعها ضمن مستوانا."

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    كيف حالك؟

    إنها مكافأة تأتي في خضم موسم ممتاز آخر لباركنسون في دوري الدرجة الأولى البرتغالي. فبعد نيله جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي، مسجّلًا أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 27 مباراة، حقق اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالفعل الأرقام نفسها في موسم 2025-26، بعد 23 مباراة.

    وقد ساهم هذا المستوى أيضًا في وضع فالاداريس غايا على الطريق نحو إنهاء أقوى في الدوري. إذ يحتل النادي حاليًا المركز الرابع، بفارق نقطتين عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    أكبر نقاط القوة

    صانعة ألعاب بالفطرة، تتألق باركنسون في دور الرقم 10 بفضل استعدادها للتسديد، ومزيج من الرؤية الممتازة ودقة تنفيذ التمريرات، ومدى راحتها في استخدام كلتا القدمين. ومع ثقة تنضح منها أثناء اللعب، تبدو ابنة الـ17 عاماً ببساطة لاعبة تُحدث الفارق وتجعل الأشياء تحدث.

    وعلى الرغم من تمركزها المتقدم، فإن باركنسون ليست لاعبة تتنصل من مسؤولياتها عند فقدان الاستحواذ. فهي شرسة وعدوانية، ومفعمة بالطاقة خارج الكرة، وتُجيد الضغط كما أنها مجتهدة في العمل.

    كما أن لعبها بانتظام في كرة القدم على مستوى الكبار منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها يعني أيضاً أنها أكثر تطوراً بدنياً من معظم من هن في سنها، وبالنتيجة يمكن أن تكون أكثر نجاحاً في الالتحامات الثنائية.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    مجال للتحسين

    من الأمور التي تجعل باركنسون أكثر تميزًا اختلاف نشأتها الكروية، إذ تعرّضت في البرتغال لأسلوب لعب أكثر سلاسة مما سيكون قد اختبره معظم زميلاتها في منتخب إنجلترا على أرض الوطن. هذا أمر إيجابي، لكن باركنسون تُدرك أيضًا أنه يتطلب منها التأقلم.

    واعترفت العام الماضي قائلة: "أسلوب البرتغال أقل تركيزًا على الجانب التكتيكي من الأمور. عندما آتي إلى هنا، عليّ أن أشغّل الجانب التكتيكي من عقلي. أحتاج إلى أن أكون أكثر انضباطًا.

    "لا أريد أن أغيّر كثيرًا لأن الصفات التي أقدّمها نابعة من نوع كرة القدم التي ألعبها في البرتغال وما نشأت عليه. أحاول تغيير بعض الجوانب، لكن أخرى هي من اختصاصاتي، لذلك لا أريد أن أنتزعها من أسلوبي."

    وسيكون تحقيق ذلك التوازن أمرًا مثيرًا للاهتمام لمتابعته مع استمرار تطور باركنسون ضمن منظومة إنجلترا، وأكثر من ذلك تبعًا لوجهة مسيرتها على مستوى الأندية مستقبلًا.

    هناك أيضًا درجات أعلى ستحتاج إلى التأقلم معها في السنوات المقبلة. فالدوري البرتغالي بمستوى جيد، وهناك لاعبات من ذلك الدوري تأقلمْنَ جيدًا مع دوريات أخرى وازدهرن — مثل أوليفيا سميث، التي جعلها أرسنال أول لاعبة في كرة القدم النسائية تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي بعد عروضها اللافتة مع ليفربول. وستأمل باركنسون في تحقيق نجاح مماثل، وهناك مؤشرات على أنها تستطيع ذلك، بالنظر إلى مدى تقدمها الجيد عبر صفوف منتخبات إنجلترا للفئات السنية ومدى مبكرية نجاحها في البرتغال.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    التالي... فران كيربي؟

    من الصعب حقًا التوصل إلى مقارنة مُرضية لباركنسون، إذ إنها تلعب بنية أسرع وإقدام ومباشرة أكثر من كثير من صانعات اللعب المعروفات بالرقم 10 في كرة القدم النسائية. وربما تكون فرَن كيربي هي الأقرب قليلًا من حيث التشابه؛ فهي مهاجمة برايتون الحالية التي كانت جزءًا محوريًا من صعود تشيلسي إلى الهيمنة في إنجلترا، كما كانت نجمة في صفوف «اللبؤات» اللواتي فزن ببطولة أوروبا 2022.

    في بعض مراحل مسيرتها، لعبت كيربي على الأطراف قليلًا، خصوصًا عندما كانت تتعاون مع سام كير في تشيلسي ضمن دور حرّ الحركة أتاح لها التألق حقًا. لكن قدرتها على التسجيل وصناعة اللعب، وثقتها في محاولة شقّ تلك الفرص أو التسديد على المرمى، تشبه الطريقة التي تلعب بها باركنسون—التي يمكنها اللعب على الأطراف عند الضرورة—حتى وإن لم تكن هذه مقارنة مثالية تمامًا. كما أن كيربي لطالما تمتعت بمعدل عمل كبير، وهو أمر تمتلكه أيضًا أحدث المنضمّات إلى منتخب إنجلترا.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    من المرجّح أن كثيراً من الأندية كانت تراقب باركنسون بالفعل حتى قبل استدعائها هذا إلى منتخب إنجلترا، لكن حدوث ذلك يجعل من الأقل احتمالاً أن تواصل المراهِقة اللعب لفالاداريس غايا بعد الموسم الحالي.

    إلى أين ستذهب بعد ذلك سيكون أمراً شيقاً. ستكون هناك بعض الأندية الكبيرة التي تأمل في خطف واحدة من أكثر المواهب الشابة إثارة في إنجلترا، لكن من الضروري أيضاً أن تذهب باركنسون إلى نادٍ يملك خطة تطوير جيدة لها ويمكنه منحها دقائق لعب، لأن ذلك هو ما تحتاجه المواهب الشابة للازدهار، كما أظهرت أثناء وجودها في البرتغال.

    ومع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية، من المرجّح أن تبرز شائعات حول الاهتمام بها. لكن في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بإنهاء باركنسون للموسم بقوة مع فالاداريس غايا، وربما مساعدتهم على حجز مكان في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وبالتركيز على معسكر إنجلترا المقبل. إن الاحتكاك بمواهب من الطراز العالمي ولاعبات لعبن على أكبر المسارح سيكون تجربة رائعة للاعبة البالغة من العمر 17 عاماً، والتي، على أقل تقدير، ستحظى بمقعد في الصف الأول لمتابعة المواجهة ضد بطلات العالم إسبانيا يوم الثلاثاء، حتى وإن لم تشارك على أرض الملعب بنفسها.

    قد تتاح فرصة بعد بضعة أيام عندما تسافر اللبؤات لمواجهة آيسلندا، لكن مرة أخرى، حتى إن لم يحدث ذلك، فستكون هذه فرصة رائعة لباركنسون كي تكون ضمن أجواء منتخب إنجلترا وتحت العين الساهرة لويغمان كما لم يحدث من قبل. قد لا تكون موهبة يتمكن جمهور اللبؤات من رؤيتها جيداً هذا الأسبوع، لكنها لاعبة من المرجح أن يروها كثيراً في السنوات المقبلة.

