في أول ظهور لها مع منتخب تحت 23 عاماً في فوز بنتيجة 1-0، وبصفتها أصغر لاعبة في الفريقين إلى أن أدخلت إنجلترا اللاعبة البالغة 16 عاماً كلوي ساروي في وقت متأخر من الشوط الثاني، لفتت لاعبة الوسط المبدعة الأنظار ليس فقط بتمريراتها الذكية وثقتها في استغلال فرصة للتسديد، بل أيضاً بمعدل عملها.

وقالت إيما كوتس، التي كانت حينها المدربة الرئيسية لمنتخب تحت 23 عاماً، بعد المباراة: "قيل لي إن إيريكا كانت قد ركضت نحو سبعة كيلومترات عند الاستراحة بين الشوطين. كانت في كل مكان، وبشكل إيجابي. طاقتها مُعدية."

ومن الواضح أن الطريقة التي خطت بها باركينسون تلك الخطوة للأعلى لم تمر من دون ملاحظة في مسار إنجلترا أيضاً. فالأسبوع الماضي فقط، وبعد أربعة أشهر لا غير من ذلك الظهور الأول مع منتخب تحت 23 عاماً، ضمّت ويغمان المراهِقة إلى قائمة منتخب "اللبؤات" الأول للمرة الأولى، لتصبح أصغر لاعبة يتم استدعاؤها خلال فترة الهولندية.

وقالت ويغمان: "لقد تفاجأت. كانت عاجزة عن الكلام كما قالت، لكنها كانت سعيدة جداً ومتفاجئة ومتحمسة بالطبع."

وباعتبارها مؤهلة لتمثيل أربع دول مختلفة وتتحدث أربع لغات، لن يكون اسم باركينسون مألوفاً كثيراً لدى جماهير "اللبؤات"، إذ إنها تلعب كرة القدم على مستوى الأندية في البرتغال مع فالاراديس غايا، الذي ظهرت معه لأول مرة وهي في الخامسة عشرة فقط. إذن، من هي لاعبة الوسط الموهوبة هذه، وما الذي أثار إعجاب ويغمان إلى حدّ منح النجمة الشابة هذه الفرصة الكبيرة؟