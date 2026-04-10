في أول مشاركة لها مع منتخب تحت 23 عامًا في فوز بنتيجة 1-0، وبصفتها أصغر لاعبة في الفريقين حتى دفعت إنجلترا باللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا كلوي ساروي في وقت متأخر من الشوط الثاني، لفتت لاعبة الوسط المبدعة الأنظار ليس فقط بتمريراتها الذكية وثقتها في استغلال فرصة التسديد، بل أيضًا بمعدل عملها.

وقالت إيما كوتس، التي كانت آنذاك المدربة الرئيسية لمنتخب تحت 23 عامًا، بعد المباراة: "قيل لي إن إيريكا ركضت نحو سبعة كيلومترات عند الاستراحة بين الشوطين. كانت في كل مكان، وبطريقة جيدة. طاقتها مُعدية".

ومن الواضح أن الطريقة التي صعدت بها باركينسون إلى هذا المستوى لم تمر دون ملاحظة أيضًا في مراحل مسار إنجلترا الأبعد. فقبل أسبوع فقط، وبعد أربعة أشهر فقط من تلك المشاركة الأولى مع منتخب تحت 23 عامًا، ضمّت فيغمان المراهقة إلى تشكيلة اللبؤات الأولى للمرة الأولى، لتصبح أصغر لاعبة يتم استدعاؤها في فترة تولي الهولندية.

وقالت فيغمان: "كانت متفاجئة. قالت إنها كانت عاجزة عن الكلام، لكنها كانت سعيدة جدًا ومتتفاجئة ومتحمسة، بالطبع".

ومع أهليتها لتمثيل أربع دول مختلفة وإجادتها أربع لغات، لن يكون اسم باركينسون مألوفًا كثيرًا لجماهير اللبؤات، إذ إنها تلعب كرة القدم على مستوى الأندية في البرتغال مع فالاراديس غايا، الذي ظهرت معه لأول مرة وهي في الخامسة عشرة فقط. فمن هي إذن لاعبة الوسط الموهوبة هذه، وما الذي أثار إعجاب فيغمان بما يكفي لتمنح النجمة الشابة فرصة كبيرة كهذه؟