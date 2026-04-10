Goal.com
مباشر
Erica Parkinson NXGN
Ameé Ruszkai

ترجمه

إيريكا باركنسون: أصغر لاعبة تُستدعى على الإطلاق إلى منتخب «اللبؤات» بقيادة سارينا فيغمَن، والتي تتألق في البرتغال ومؤهلة لتمثيل أربعة بلدان

التحليل الفني
إنجلترا
E. Parkinson
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
Valadares Gaia
الكرة النسائية
فقرات ومقالات
إنجلترا ضد أسبانيا

عندما واجه منتخب إنجلترا تحت 23 عاماً منتخب النرويج في نوفمبر الماضي، لم يكن هناك نقص في المواهب الكبيرة المعروضة. سواء كانت روبي مايس أو مايسي سايموندز، اللتين شاركتا كلتاهما مع فريق سارينا فيغمان الأول؛ أو غرايسي برايور، التي بدأت أساسية في سبع من أول تسع مباريات بالموسم مع متصدرات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات مانشستر سيتي؛ أو مارتينه فينغر في الجهة المقابلة، المهاجمة المراهقة التي خاضت ظهورها الأول مع برشلونة في وقت سابق من ذلك الشهر. ومع ذلك، كانت إيريكا باركينسون البالغة 17 عاماً، وهي لاعبة أصغر بنحو خمس سنوات من بعض المشاركات، الأكثر بروزاً.

في أول مشاركة لها مع منتخب تحت 23 عامًا في فوز بنتيجة 1-0، وبصفتها أصغر لاعبة في الفريقين حتى دفعت إنجلترا باللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا كلوي ساروي في وقت متأخر من الشوط الثاني، لفتت لاعبة الوسط المبدعة الأنظار ليس فقط بتمريراتها الذكية وثقتها في استغلال فرصة التسديد، بل أيضًا بمعدل عملها.

وقالت إيما كوتس، التي كانت آنذاك المدربة الرئيسية لمنتخب تحت 23 عامًا، بعد المباراة: "قيل لي إن إيريكا ركضت نحو سبعة كيلومترات عند الاستراحة بين الشوطين. كانت في كل مكان، وبطريقة جيدة. طاقتها مُعدية".

ومن الواضح أن الطريقة التي صعدت بها باركينسون إلى هذا المستوى لم تمر دون ملاحظة أيضًا في مراحل مسار إنجلترا الأبعد. فقبل أسبوع فقط، وبعد أربعة أشهر فقط من تلك المشاركة الأولى مع منتخب تحت 23 عامًا، ضمّت فيغمان المراهقة إلى تشكيلة اللبؤات الأولى للمرة الأولى، لتصبح أصغر لاعبة يتم استدعاؤها في فترة تولي الهولندية.

وقالت فيغمان: "كانت متفاجئة. قالت إنها كانت عاجزة عن الكلام، لكنها كانت سعيدة جدًا ومتتفاجئة ومتحمسة، بالطبع".

ومع أهليتها لتمثيل أربع دول مختلفة وإجادتها أربع لغات، لن يكون اسم باركينسون مألوفًا كثيرًا لجماهير اللبؤات، إذ إنها تلعب كرة القدم على مستوى الأندية في البرتغال مع فالاراديس غايا، الذي ظهرت معه لأول مرة وهي في الخامسة عشرة فقط. فمن هي إذن لاعبة الوسط الموهوبة هذه، وما الذي أثار إعجاب فيغمان بما يكفي لتمنح النجمة الشابة فرصة كبيرة كهذه؟

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    حيث بدأ كل شيء

    وُلدت باركنسون في سنغافورة لأمّ يابانية وأبٍ إنجليزي، وانتقلت عائلتها إلى البرتغال عندما كانت في العاشرة من عمرها بعدما جرى اكتشاف شقيقها دينيس ليلعب في أكاديمية بورتو. أما باركنسون نفسها فقضت وقتًا مع إف سي فوز وليشويش، كما تدربت مع بنفيكا في عدة مناسبات، قبل أن تنضم إلى فالاداريس غايا في عام 2023، حيث خاضت أول ظهور لها على مستوى الفريق الأول وهي في الخامسة عشرة من عمرها.

    كانت الخطوة إلى البرتغال ستُضيف دولة رابعة باتت باركنسون مؤهلة لتمثيلها على الصعيد الدولي، لكن إنجلترا كانت خيارها، إذ أوضحت العام الماضي أنها كانت "أول دولة دعتني إلى المركز الوطني للتدريب".

    وتذكّرت قائلة: "أرسلوا كشافًا إلى البرتغال لمشاهدة مبارياتي. كنت ألعب مع الأولاد في ذلك الوقت. شاهدوا بعض المقاطع لي على الإنترنت وأدركوا أنني نصف إنجليزية. عندما وصلت إلى هنا، أحببت الثقافة حقًا. الجميع لطفاء لكنهم أيضًا طموحون. استمتعت بالطريقة التي كانت إنجلترا تتصرف بها في الحصص التدريبية وبأسلوب اللعب في المباريات".

    وبينما كانت تواصل أيضًا إحداث تأثير كبير مع الفريق الأول في فالاداريس غايا، بعدما اختيرت أفضل لاعبة شابة في الدوري البرتغالي في موسم 2024-25، صعدت باركنسون سريعًا عبر منتخبات إنجلترا السنية، ممثلةً بلد والدها في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا وكأس العالم في 2024، قبل أن تتدرج إلى منتخب تحت 19 عامًا للمشاركة في بطولة أوروبا الخاصة به، ثم في نوفمبر الماضي إلى منتخب تحت 23 عامًا.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    الفرصة الكبيرة

    ثم جاءت الأخبار الكبيرة في مارس بأن باركنسون قد تم استدعاؤها إلى تشكيلة إنجلترا الأولى للمرة الأولى. ومع إصابتي إيلا تون و«غريس كلينتون»، كان منتخب «اللبؤات» يفتقر إلى العمق في خط الوسط، ولا سيما في مركز رقم 10.

    وشرحت ويغمان: «ثم سننظر فيمن ستكون التالية. إيريكا مرت عبر مسار التطوير. إنها تلعب في البرتغال. وقدمت أداءً جيداً مع فريق تحت 23 عاماً. وبالطبع، إنها خطوة كبيرة من فريق تحت 23 عاماً ومن المنافسات البرتغالية إلى المستوى الأول، لكنها تحصل على الفرصة لتُظهر أين تقف على مستوانا».

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    كيف حالك؟

    إنها مكافأة تأتي في خضم موسم ممتاز آخر لباركنسون في دوري الدرجة الأولى البرتغالي. فبعد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب الموسم الماضي، مسجّلًا أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 27 مباراة، فإن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا قد بلغ بالفعل الأرقام نفسها في موسم 2025-26، بعد 23 مباراة.

    وقد ساعد هذا المستوى أيضًا على وضع فالاداريس غايا على الطريق نحو إنهاء أقوى في الدوري. إذ يحتل النادي حاليًا المركز الرابع، بفارق نقطتين عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    أكبر نقاط القوة

    صانعة ألعاب بالفطرة، تتألق باركنسون في دور الرقم 10 بفضل استعدادها للتسديد، ومزيج من الرؤية الممتازة ودقة تنفيذ التمريرات، ومدى ارتياحها لاستخدام كلتا القدمين. وعندما يُضاف إلى ذلك ثقة تتدفق منها أثناء اللعب، فإن اللاعبة البالغة من العمر 17 عامًا هي ببساطة من يصنع الفارق ويُحدث الأمور.

    وعلى الرغم من تمركزها الأكثر تقدمًا، فإن باركنسون ليست لاعبة تتنصل من مسؤولياتها دون كرة. فهي عنيدة وشرسة، مفعمة بالطاقة بعيدًا عن الكرة، وتُجيد الضغط كما أنها مجتهدة في العمل.

    كما أن لعبها بانتظام في كرة القدم على مستوى الكبار منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها يعني أيضًا أنها أكثر تطورًا بدنيًا من معظم من هم في سنها، وبالتالي يمكنها أن تكون أكثر نجاحًا في الالتحامات.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    مجال للتحسين

    من الأشياء التي تجعل باركنسون تبرز أكثر هو اختلاف نشأتها الكروية، إذ تعرضت في البرتغال لأسلوب لعب أكثر انسيابية مما سيكون معظم زميلاتها في منتخب إنجلترا قد اختبرنه في بلادهن. وهذا أمر إيجابي، لكن باركنسون تدرك أيضاً أنه يتطلب منها التأقلم.

    وقالت العام الماضي: «أسلوب البرتغال أقل تركيزاً على الجانب التكتيكي»، معترفةً بذلك. «عندما آتي إلى هنا، عليّ أن أُفعّل الجانب التكتيكي من دماغي. أحتاج لأن أكون أكثر انضباطاً.

    «لا أريد أن أغيّر كثيراً لأن الصفات التي أقدّمها موجودة بسبب نوع كرة القدم التي ألعبها في البرتغال وما نشأت عليه. بعض الجوانب أحاول تغييرها، لكن جوانب أخرى هي اختصاصاتي، لذلك لا أريد أن أنتزعها من أسلوبي».

    وسيكون تحقيق ذلك التوازن أمراً مثيراً للاهتمام لمتابعته مع استمرار تطور باركنسون ضمن منظومة إنجلترا، وبشكل أكبر تبعاً للوجهة التي قد تأخذها إليها مسيرتها على مستوى الأندية في المستقبل.

    كما أن هناك خطوات تصاعدية ستحتاج إلى التأقلم معها في السنوات المقبلة. فالدوري البرتغالي بمستوى جيد، وهناك لاعبات من ذلك الدوري تأقلمن جيداً مع دوريات أخرى وازدهرن — مثل أوليفيا سميث، التي جعلها أرسنال أول لاعبة في كرة القدم النسائية تُقدَّر بمليون جنيه إسترليني الصيف الماضي بعد عروضها المميزة مع ليفربول. وستأمل باركنسون في تحقيق نجاح مماثل، وهناك مؤشرات على أنها قادرة على ذلك، بالنظر إلى مدى تقدمها الجيد عبر المراحل في منتخبات إنجلترا للفئات السنية، ومدى مبكّر نجاحها في البرتغال.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    التالي... فران كيربي؟

    من الصعب حقًا التوصل إلى مقارنة مُرضية لباركنسون، إذ إنها تلعب بإيقاع أسرع وبقدر أكبر من النية والمباشرة مقارنةً بالعديد من صانعات اللعب رقم 10 المعروفات في كرة القدم النسائية. ومن اللاعبات اللاتي قد يكنّ متشابهات معها قليلًا فران كيربي، مهاجمة برايتون الحالية، التي كانت جزءًا حاسمًا من صعود تشيلسي إلى الهيمنة في إنجلترا، وكذلك نجمة في صفوف منتخب «اللبؤات» الذي فاز ببطولة أوروبا 2022.

    في بعض مراحل مسيرتها، لعبت كيربي على الطرف قليلًا، لا سيما عند الربط مع سام كير في تشيلسي ضمن دور حرّ الحركة أتاح لها التألق فعلًا. لكن قدرتها على التسجيل وصناعة اللعب، وثقتها في محاولة صناعة تلك الفرص أو التسديد على المرمى، تشبه الطريقة التي تلعب بها باركنسون، التي يمكنها اللعب على الطرف عند الضرورة، حتى وإن لم تكن مقارنةً مثالية. كما أن كيربي تمتلك دائمًا معدل عمل كبيرًا أيضًا، وهو أمر تمتلكه كذلك أحدث لاعبات إنجلترا المستدعَيات.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    من المرجّح أن كثيراً من الأندية كانت تتابع باركنسون بالفعل حتى قبل هذا الاستدعاء لمنتخب إنجلترا، لكن حدوثه يجعل من غير المرجّح أكثر أن تواصل المراهقة اللعب مع فالاداريس غايا لما بعد الموسم الحالي.

    إلى أين ستتجه لاحقاً سيكون أمراً مثيراً للاهتمام. ستكون هناك أندية كبيرة تأمل في خطف واحدة من أكثر المواهب الشابة إثارة في إنجلترا، لكن من الضروري أيضاً أن تذهب باركنسون إلى مكان يملك خطة تطوير جيدة لها ويمكنه أن يمنحها دقائق لعب، لأن هذا ما تحتاجه المواهب الشابة كي تزدهر، كما أظهرت أثناء وجودها في البرتغال.

    ومع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية، من المرجّح أن تظهر شائعات عن اهتمام بها. أمّا الآن، فالأمر يتعلق بإنهاء باركنسون الموسم بقوة مع فالاداريس غايا، وربما مساعدتهم على حجز مكان في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وبالتركيز على معسكر إنجلترا المقبل. إن الاحتكاك بمواهب من الطراز العالمي ولاعبات اعتلين أكبر المسارح سيكون تجربة رائعة لابنة الـ17 عاماً، التي، على أقل تقدير، ستحظى بمقعد في الصف الأمامي لمواجهة بطلات العالم إسبانيا يوم الثلاثاء، حتى وإن لم تنزل إلى أرض الملعب بنفسها.

    قد تتاح فرصة بعد بضعة أيام عندما تسافر «اللبؤات» لمواجهة آيسلندا، لكن مرة أخرى، وحتى إن لم يحدث ذلك، فستكون هذه فرصة رائعة لباركنسون لتكون داخل بيئة منتخب إنجلترا وتحت عين فيغمان الساهرة كما لم يحدث من قبل. قد لا تكون موهبة يتمكن جمهور «اللبؤات» من رؤيتها على نحوٍ حقيقي هذا الأسبوع، لكنها لاعبة من المرجّح أن يشاهدوها كثيراً في السنوات المقبلة.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
أسبانيا crest
أسبانيا
ESP