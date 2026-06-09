من المؤكد أن سكوت ماكتوميناي متأخر النضج. عانى لاعب الوسط من تقلبات صعود وهبوط أثناء وجوده في مانشستر يونايتد، لكن بعد انضمامه إلى نابولي في صيف 2024، سرعان ما أصبح شخصية مُبجَّلة في إيطاليا بعدما سُمّي أفضل لاعب في الدوري الإيطالي (Serie A MVP) بينما فاز فريق أنطونيو كونتي بلقب السكوديتو خلال موسمه الأول في نابولي.
كان مستقبل ماكتوميناي الدولي مرتبطًا باسكتلندا قبل ذلك بوقت طويل، إذ خاض ظهوره الأول مع جيش الترتان في 2018، حين كان لا يزال يشق طريقه إلى فريق يونايتد. كان مؤهلًا لتمثيل إنجلترا لكونه وُلد في لانكستر، لكن ماكتوميناي حثّه كلٌّ من السير أليكس فيرغسون وجوزيه مورينيو على اختيار اسكتلندا، وطن والده، قبل أن تُحسم المسألة بزيارة من المدرب آنذاك أليكس ماكليش.
تُعد أهداف ابن الـ29 عامًا سببًا رئيسيًا لوجود اسكتلندا في أول كأس عالم لها منذ 1998، رغم أنه ليس الوحيد ضمن تشكيلة ستيف كلارك الذي وُلد جنوب الحدود، إذ إن حارس المرمى أنغوس غَن، والمهاجم تشي آدامز، ولاعب الوسط المراهق تايلر فليتشر من بين أولئك الذين لديهم جذور إنجليزية.