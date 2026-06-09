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England eligible stars GFXGetty/GOAL

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إيرلينغ هالاند، جمال موسيالا وثمانية من نجوم كأس العالم الذين كان بإمكانهم أن يلعبوا لصالح إنجلترا في 2026

التحليل الفني
إنجلترا
كأس العالم
إرلينج هالاند
جمال موسيالا
مايكل أوليسي
سكوت مكتوميناي
أنطوان سيمينيو
فولارين بالوجون
كارني تشوكويميكا
آرون وان بيساكا
فقرات ومقالات

لا يعاني توماس توخيل من نقص في المواهب ذات المستوى العالمي للاختيار من بينها ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس العالم 2026. لكن بينما يعني وجود لاعبين مثل هاري كين وجود بيلينغهام وديكلان رايس أن فريق توخيل يُعد من بين المرشحين الأوفر حظاً، يجدر تخيّل عالمٍ يختار فيه كل لاعب مؤهل لتمثيل إنجلترا في البطولة أن يمثّل الأسود الثلاثة.

بينما يمكن أن تكون قواعد الأهلية أحيانًا مربكة بعض الشيء، هناك الكثير من اللاعبين الذين يستعدون حاليًا لانطلاق المباراة في أمريكا الشمالية والذين كان بإمكانهم بسهولة تمثيل إنجلترا لو اختاروا ذلك المسار.

GOAL اختارت 10 من 10 دول مختلفة أفلتوا من شبكة إنجلترا...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    إيرلينغ هالاند (النرويج)

    حطم إرلينغ هالاند شتى أنواع الأرقام القياسية في مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، وكان بنفس القدر من الغزارة على المستوى الدولي مع النرويج، التي يدخل معها أول بطولة دولية له بعدما سجل بمعدل يزيد على هدف في المباراة الواحدة.

    غير أن هالاند وُلد في ليدز بينما كان والده، ألف-إنغه، يلعب لصالح فريق وايتس. ثم انتقل إلى برينه، مسقط رأس والديه، في سن الثالثة وكان نرويجيًا فخورًا منذ ذلك الحين.

    وقد أكد هالاند نفسه أنه لم يفكر حقًا إلا في اللعب للنرويج، بينما اعترف المدير السابق لمنتخب إنجلترا السير غاريث ساوثغيت في عام 2020 بأن نجم السيتي كان "مرتبطًا" بنظام الفئات السنية في النرويج منذ سن مبكرة ولم يكن من المرجح أبدًا أن يكون متقبلًا لاستدعاء الأسود الثلاثة.

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  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    جمال موسيالا (ألمانيا)

    مثل هالاند، صنع جمال موسيالا أيضًا اسمه كنجم شاب في ألمانيا، وإن كان مع بايرن ميونخ بدلًا من بوروسيا دورتموند. ومع ذلك، وعلى عكس هالاند، فإن لاعب الوسط الهجومي قد مثّل بالفعل منتخبات إنجلترا للفئات السنية، ولعب إلى جانب جود بيلينغهام في فئات عمرية مختلفة قبل أن يحصل على مشاركتين مع منتخب تحت 21 عامًا في عام 2020.

    في تلك المرحلة كان موسيالا يبدأ في التألق مع بايرن بعد قدومه من تشيلسي، وبعد تدخل من مدرب ألمانيا يواخيم لوف، وكذلك بعض الإقناع من زملائه في بايرن، اختار موسيالا تمثيل بلد مولده حيث قضى السنوات السبع الأولى من حياته قبل الانتقال إلى إنجلترا.

    في السنوات التي تلت ذلك، مازح قائد إنجلترا هاري كين بأنه كان بإمكانه إقناع موسيالا باللعب لصالح الأسود الثلاثة لو أنه انضم إلى بايرن في وقت أبكر، بعدما وقع مع عملاق البوندسليغا قادمًا من توتنهام في عام 2023.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    مايكل أوليز (فرنسا)

    وُلد في لندن لأب نيجيري وأم فرنسية-جزائرية، وكان لدى جناح بايرن ميونخ مايكل أوليس أربعة خيارات دولية مختلفة للاختيار من بينها. وعندما بدأ في تقديم عروض ثابتة بشكل رائع مع كريستال بالاس، كان هناك أمل حقيقي في أن ينحاز إلى الأسود الثلاثة.

    ومع ذلك، اختار بدلاً من ذلك الديوك. وعندما سُئل عن قراره، أجاب: "لقد كانت لدي دائماً صلة بمنتخب فرنسا الوطني، ولهذا ألعب لفرنسا."

    وبالنسبة لرجل كان دائماً مباشراً إلى حدّ كبير، فإنها تفسيرات صعبة المجادلة معها، لكن حقيقة أن أوليس كان يمكن أن يكرر شراكته المذهلة مع كين في بايرن لصالح إنجلترا هي أمر يصعب تقبّله. ولحسابه، لم يلعب أوليس سوى كرة القدم الدولية للفئات السنية مع فرنسا، لذا ربما لم يكن قراره الأكثر مفاجأة.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    سكوت ماكتوميناي (اسكتلندا)

    من المؤكد أن سكوت ماكتوميناي متأخر النضج. عانى لاعب الوسط من تقلبات صعود وهبوط أثناء وجوده في مانشستر يونايتد، لكن بعد انضمامه إلى نابولي في صيف 2024، سرعان ما أصبح شخصية مُبجَّلة في إيطاليا بعدما سُمّي أفضل لاعب في الدوري الإيطالي (Serie A MVP) بينما فاز فريق أنطونيو كونتي بلقب السكوديتو خلال موسمه الأول في نابولي.

    كان مستقبل ماكتوميناي الدولي مرتبطًا باسكتلندا قبل ذلك بوقت طويل، إذ خاض ظهوره الأول مع جيش الترتان في 2018، حين كان لا يزال يشق طريقه إلى فريق يونايتد. كان مؤهلًا لتمثيل إنجلترا لكونه وُلد في لانكستر، لكن ماكتوميناي حثّه كلٌّ من السير أليكس فيرغسون وجوزيه مورينيو على اختيار اسكتلندا، وطن والده، قبل أن تُحسم المسألة بزيارة من المدرب آنذاك أليكس ماكليش.

    تُعد أهداف ابن الـ29 عامًا سببًا رئيسيًا لوجود اسكتلندا في أول كأس عالم لها منذ 1998، رغم أنه ليس الوحيد ضمن تشكيلة ستيف كلارك الذي وُلد جنوب الحدود، إذ إن حارس المرمى أنغوس غَن، والمهاجم تشي آدامز، ولاعب الوسط المراهق تايلر فليتشر من بين أولئك الذين لديهم جذور إنجليزية.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)

    برز فولارين بالوغون إلى الواجهة عندما بدأ يهز الشباك بغزارة لصالح الفريق الفرنسي ريمس أثناء إعارته من أرسنال خلال موسم 2022-23، وسرعان ما أصبح مستقبله الدولي موضوع اهتمام حيث تنافست الولايات المتحدة (بلد مولده) ونيجيريا (وطن والديه) وإنجلترا (حيث قضى طفولته بأكملها) جميعها على كسب ولائه.

    لعب بالوغون لكل من الولايات المتحدة وإنجلترا على مستوى الفئات السنية، لكنه قرر إعلان ولائه للأولى في ربيع 2023، مما أدخل الجماهير الأمريكية في حالة من الهياج إذ بدا أن المهاجم الذي كانوا يصلّون من أجله قد ظهر أخيرًا. 

    والآن يلعب لبالوغون مع موناكو، وليس هو العضو الوحيد في تشكيلة ماوريسيو بوكيتينو الذي لديه صلات بإنجلترا أيضًا؛ فقد كان كل من أنطوني روبنسون وجيو رينا مؤهلين لتمثيل الأسود الثلاثة عبر الميلاد، إذ وُلدا في ميلتون كينز وسندرلاند، على التوالي.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    أنطوان سيمينيو (غانا)

    جاءت المشاركة الدولية الأولى لأنطوان سيمينيو في عام 2022 عندما كان يلعب كرة القدم مع ناديه بريستول سيتي وكانت أي آمال في أن يمثل إنجلترا يومًا ما مجرد حلم بعيد المنال. ومع ذلك، في الوقت منذ ذلك الحين، تطور سيمينيو ليصبح أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز وربما كان قد انضم إلى تشكيلة إنجلترا هذا الصيف بعد انتقاله في يناير إلى مانشستر سيتي لولا أنه كان قد اختار بالفعل تمثيل غانا.

    وُلد في لندن، ويحمل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أيضًا الجنسية الفرنسية من خلال والدته، ما يعني أن لديه خيارات. ومع ذلك، فإن تحسناته في السنوات الأخيرة ربما فاجأت الإنجليز والفرنسيين، نظرًا لأنه لم يلعب أي كرة قدم للشباب لأي من البلدين وكان لاعبًا دوليًا غانيًا مكتمل الأهلية بحلول الوقت الذي انضم فيه إلى بورنموث في يناير 2023.

    وبالتالي سيتطلع النجوم السود إلى سيمينيو ليكون صانع الفارق لهم هذا الصيف، عندما سيواجه بلد مولده في دور المجموعات إلى جانب المهاجم المولود في إنجلترا، براندون توماس-أسانتي لاعب كوفنتري سيتي.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    كارني تشوكويميكا (النمسا)

    كان هناك بطبيعة الحال الكثير من الضجة حول اللاعبين الذين ساعدوا إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا 2022، حيث كان أمثال ليام ديلاب، جاريل كوانساه وأليكس سكوت شخصيات مهمة. لكن بعد تسجيله ثلاثة أهداف خلال البطولة، كان لاعب الوسط كارني تشوكويميكا ربما الأكثر إثارة للضجة.

    بعد أن شق طريقه في أستون فيلا، أمضى لاعب الوسط لاحقًا بضعة مواسم في تشيلسي، لكنه واجه صعوبة في فرض نفسه حقًا تحت قيادة توخيل أو غراهام بوتر أو بوتشيتينو. وهو الآن يحصل على وقت لعب أكثر انتظامًا في بوروسيا دورتموند، لكن أي شخص يأمل في رؤيته بألوان إنجلترا على مستوى الكبار في المستقبل سيشعر بخيبة أمل عندما يعلم أن تشوكويميكا قرر تمثيل النمسا، بعد أن وُلد في فيينا.

    خاض مباراته الأولى مع فريق رالف رانغنيك في مارس وخلّد المناسبة بهدف ضد غانا، مما ساعد على ترسيخ مكانه في التشكيلة لكأس العالم.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    آرون وان-بيساكا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

    ربما كان آرون وان-بيساكا قد حصد 50 مباراة دولية مع إنجلترا حتى هذه اللحظة لولا أنه كان يلعب في جيل مليء بظهيري أيمن ممتازين.

    النجم السابق لكريستال بالاس أبهر في وقت مبكر من مسيرته في سيلهيرست بارك بمهاراته الدفاعية الممتازة ونال الاعتراف من خلال مشاركاته مع منتخبات إنجلترا للفئات السنية. لكن وجود أمثال كايل ووكر، وترينت ألكسندر-أرنولد، وكيران تريبيير، وريس جيمس جعل الحصول على وقت لعب مع المنتخب الأول لمنتخب الأسود الثلاثة دائمًا أمرًا صعبًا.

    فترة مخيبة للآمال في نهاية المطاف مع مانشستر يونايتد لم تفعل الكثير لدفع قضية وان-بيساكا إلى الأمام، وفي أغسطس 2025 اختار تمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ستشارك في كأس العالم هذا الصيف بعد اجتيازها الملحق القاري في مارس. الرجل الذي سجل الهدف لحجز مكانهم، أكسل توانزيبي، هو أيضًا لاعب دولي سابق مع منتخبات إنجلترا للفئات السنية.

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