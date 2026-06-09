حطم إرلينغ هالاند شتى أنواع الأرقام القياسية في مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، وكان بنفس القدر من الغزارة على المستوى الدولي مع النرويج، التي يدخل معها أول بطولة دولية له بعدما سجل بمعدل يزيد على هدف في المباراة الواحدة.

غير أن هالاند وُلد في ليدز بينما كان والده، ألف-إنغه، يلعب لصالح فريق وايتس. ثم انتقل إلى برينه، مسقط رأس والديه، في سن الثالثة وكان نرويجيًا فخورًا منذ ذلك الحين.

وقد أكد هالاند نفسه أنه لم يفكر حقًا إلا في اللعب للنرويج، بينما اعترف المدير السابق لمنتخب إنجلترا السير غاريث ساوثغيت في عام 2020 بأن نجم السيتي كان "مرتبطًا" بنظام الفئات السنية في النرويج منذ سن مبكرة ولم يكن من المرجح أبدًا أن يكون متقبلًا لاستدعاء الأسود الثلاثة.