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Iran World Cup 2026Getty Images
هيثم محمد

إيران في كأس العالم | صمدوا ضد ترامب وأمريكا .. والفار هزمهم!

فقرات ومقالات
إيران
مصر ضد إيران
كأس العالم

سيناريوهات الكرة تقف ضد فريق "ميلي"

في بعض الأحيان، يكون مصطلح كرة القدم ظالمة لا يعبر بالشكل الكافي عن ما يعيشه أو تعرض له فريق ما بمباراة أو بطولة بالنظر للسيناريوهات الي مر بها، وإيران أبرز مثال!

تخيل أن تضرب العارضة وتسجل في اللحظات الأخيرة ويُلغى الهدف، وتضمن التأهل للمرة الأولى تاريخيًا من دور المجموعات لكأس العالم ثم يتبخر كل ذلك في غضون دقائق فقط، بل أن في نفس المباراة أضعت ركلة جزاء في مطلع اللقاء، تلك مجرد دقائق من ملحمة كاملة تعيشها إيران في مونديال 2026 حتى الآن!

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ترامب بالمرصاد

    هي سابقة أن تلعب دولة كأس العالم وهي في حالة حرب مع المضيف، ورغم توقيع اتفاقية السلام رسميًا بين الطرفين، قبل ساعات قليلة من المباراة بين إيران ومصر، قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لمواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، لتعيد أجواء التوتر السياسي بين البلدين.

    التوتر السياسي المذكور انعكس على بعثة إيران، بداية من رفض منح تأشيرات دخول لمجموعة من الأعضاء بها، لنقل مقر الإقامة إلى تيخوانا في المكسيك بدلًا من الولايات المتحدة ومنع الفريق من البقاء في أمريكا أكثر من يوم اللقاء، ما وضع الفريق تحت ضغط هائل وصعوبات بدنية للاستشفاء والتحضير بالشكل اللازم واللائق كسائر الفرق في البطولة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه علق على مشاركة إيران قبل البطولة وقال إنه لا يضمن سلامة بعثة الفريق، ووصفهم بغير المرحب بهم، تصريحات عدائية جعلت هناك حالة من التخوف أن يتعرض لاعبوا الفريق لمضايقات أو أكثر أثناء تواجدها في الولايات المتحدة.

    حتى قبل مباراة مصر حضرت الأزمات، واجه القائد والنجم مهدي طاريمي أزمة مع مسؤولي المطار هو وشخص آخر من البعثة الإيرانية، وتأخر دخولهم، والمباراة نفسها ارتبطت بإقامة فعاليات مدينة سياتل ليوم الفخر للمثليين، واعتراض كلا المنتخبين على الفعالية وأي مظاهر مؤيدة لها على هامش اللقاء.

    أزمة أخرى دخل فيها المنتخب ولكن حلها فيفا متعلقة بالمناصرين في المدرجات ورفع علم غير علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتحديد علم ما قبل الثورة، إذ تم منع رفعه في المدرجات، ولكن لم يمنع حضور مناهضين للنظام الحالي لمباريات الفريق، ودخولهم في اشتباكات مع مناصري النظام والمنتخب، أمر علق عليه رامين لاعب الفريق عقب هدفه في نيوزلندا واحتفاله المثير للجدل بأنه احتفال بمغزى سياسي، وأن مشاكل الإيرانيين تحل بين بعضهم البعض دون تدخل خارجي.



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  • والفار يقول لا!

    أما كرويًا، فكانت السيناريوهات قاسية على إيران، ضد بلجيكا صمد الفريق وخرج بنقطة التعادل ولكن كاد يكون فائزًا عقب أن أُلغي له هدفًا كان ليكون أحد أجمل أهداف البطولة بسبب تسلل على طاريمي بسبب وجود مؤخرته في وضع تسلل.



    وضد مصر، ظن الجميع أن إيران خطفت الانتصار والثلاث نقاط وبطاقة الترشح المباشر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عندما سجل شجاع خليل زاده واحتفل بالنظارة الشمسية، ليعود الفار من جديد ويقول كلمته بسبب تسلل ميليمتري، في مباراة شهدت ضرب فريق "ميلي" العارضة مرتين، منهم واحدة بالثوان الأخيرة للقاء.



    الآن إيران تحبس أنفاسها وتتمنى تعثر كرواتيا والكونغو والنمسا والجزائر لتضمن مقعدها ضمن أفضل الثوالث، سيناريو مثير آخر سيكون كذلك حتى الأنفاس الأخيرة، وكأن مشاركة إيران المونديالية كتب عليها ذلك داخل وخارج الملعب!