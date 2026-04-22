يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب في الخفاء لاستبعاد منتخب إيران من كأس العالم 2026، بل ولتحديد بديلها كذلك، بحسب ما كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز".
"لا لإيران نصرة لحقوق الإنسان" .. المبعوث الخاص لدونالد ترامب يتوسط لإيطاليا للمشاركة في كأس العالم 2026
إيطاليا تفشل في التأهل لمونديال 2026
الحدث العالمي من المقرر أن ينطلق في يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
وفي وقت، نجح به المنتخب الإيراني في حجز مقعد آسيوي بالمونديال، فشل نظيره الإيطالي في الملحق العالمي النهائي..
أكثر الناس تشاؤمًا لم يكن يتوقع أن يمر المنتخب الإيطالي بمثل ما يمر به حاليًا، الفكرة ليس في الفشل في التأهل لكأس العالم 2026 في حد ذاته، إنما في المنافس الذي أطاح به..
الأزوري عبر من نصف نهائي الملحق المؤهل لنهائيات الحدث العالمي على حساب أيرلندا الشمالية، حيث الفوز بثنائية نظيفة، وسط أداء غير مقنع.
لكن كثيرون غضوا الطرف عن الأداء بالنظر لخصم النهائي؛ البوسنة والهرسك، لكن يبدو أن تلك النظرة هي كذلك ما تعامل به لاعبو إيطاليا مع المباراة.
المفاجأة كانت خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح (1-4)، بعد التعادل 1-1.
هذا الفشل هو الثالث على التوالي للمنتخب الإيطالي، إذ لم يشارك في مونديال روسيا 2018، وكذلك في قطر 2022.
مبعوث ترامب يطالب باستبعاد إيران من المونديال
صحيفة "فاينانشال تايمز" تزعم أنها حصلت على رسالة من باولو زامبولي؛ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجهة إلى جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحثه على استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026.
وبرر زامبولي طلبه بأن "إيران تنتهك حقوق الإنسان بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".
وأضاف المبعوث الخاص لترامب في رسالته: "العالم ينتظر بفارغ الصبر تحركًا حاسمًا من فيفا لمعالجة هذه القضايا الخطيرة".
"إيطاليا الأنسب لحل محل إيران"
باولو زامبولي لم يكتف بطلب استبعاد إيران، بل طالب بمشاركة الأزوري بدلًا منها، كونه صاحب أصول إيطالية.
واستطرد في رسالته لإنفانتينو بحسب "فاينانشال تايمز": " بصفتها الفائزة بكأس العالم أربع مرات وأعلى منتخب في تصنيف الفيفا لم يتأهل للبطولة، فإن إيطاليا هي المرشح الطبيعي والعادل لأخذ هذا المكان".
وواصل: "استبدال إيران بإيطاليا سيبعث برسالة قوية بأن فيفا يلتزم بحقوق الإنسان والقيم العالمية، بخلاف أنه سيعزز القيمة التجارية للبطولة في أمريكا الشمالية".
هل يمكن استبدال إيران بإيطاليا؟
موقف جياني إنفانتينو من طلب مبعوث ترامب غير معلوم، في ظل العلاقات القوية بين الطرفين، التي دفعت رئيس فيفا أحيانًا لتنحية شعار "لا سياسة في الرياضة" جانبًا.
لكن بحسب اللوائح والقوانين فإنه حال استبعاد إيران من البطولة أو انسحابها على خلفية الحرب الأخيرة مع أمريكا، فمن المفترض أن يكون بديلها منتخبًا آسيويًا، ما يعني أن الإمارات هي الأقرب بحسب الملحق.