فيديو | مشاهد مرعبة .. جثة متعفنة داخل سيارة أمريكية تثير الذعر بجوار معسكر إيران في المكسيك

ورغم أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإعطاء التأشيرات إلى منتخب إيران، لدخول أراضي الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في كأس العالم، إلا أن الأزمة لم تتوقف.
السلطات الأمريكية رفضت دخول ثلاثة عشر عضوًا من الوفد الإيراني، بينهم مسؤولون ومرافقون، إلى الولايات المتحدة، منهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد المحلي، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قِبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين وصفوا الأمر بأن المعاملة التمييزية تجاه بعثة المنتخب وصلت إلى أقصى درجاتها، فيما أفادت تقارير بأن رد المسؤولين جاء بأن لهم الحق في اختيار العناصر الذين يسمح لهم بدخول البلاد.
أضف إلى ذلك، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نقل معسكر تدريب المنتخب الإيراني، من توكسون بولاية أريزونا، إلى تيخوانا بالمكسيك، فيما تشير التقارير أيضًا، بأن منح التأشيرة لدخول أمريكا، لخوض مباريات كأس العالم، سيكون محددًا، بحيث يصدر للمنتخب صباح يوم المباراة، والخروج مع نهاية اليوم.