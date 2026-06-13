فيديو | مشاهد مرعبة .. جثة متعفنة داخل سيارة أمريكية تثير الذعر بجوار معسكر إيران في المكسيك

تزداد حدة التوتر على هامش مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، بعد العثور على جثة متحللة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه الفريق بالمكسيك.

وكالة "فرانس برس"، تواجدت في موقع الحادث أمس، الجمعة، وقالوا إنه تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بجوار الملعب، مما تسبب في حالة من الذعر.