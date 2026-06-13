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IranGoal Ar / Social
علي سمير

فيديو | مشاهد مرعبة .. جثة متعفنة داخل سيارة أمريكية تثير الذعر بجوار معسكر إيران في المكسيك

كأس العالم
إيران
إيران ضد نيوزيلندا
نيوزيلندا

الجدل مستمر حول مشاركة إيران في المونديال

تزداد حدة التوتر على هامش مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، بعد العثور على جثة متحللة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه الفريق بالمكسيك.

وكالة "فرانس برس"، تواجدت في موقع الحادث أمس، الجمعة، وقالوا إنه تم العثور على الجثة في سيارة متوقفة بجوار الملعب، مما تسبب في حالة من الذعر.

  • ما هي القصة؟

    المراسلون شاهدوا أفراد الشرطة المكسيكية بمدينة تيخوانا، وهم يقومون بفتح صندوق سيارة رياضية متعددة الاستخدامات باللون الرمادي، وتحمل لوحة أرقام تابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

    وتواجدت السيارة في موقف تابع لأحد المتاجر المعروفة بالمنطقة التي يقع بها ملعب "كالينتي"، وهو المقر الرئيسي لتدريبات المنتخب الإيراني، استعدادًا لخوض مبارياته أمام نيوزلندا وبلجيكا ومصر.

    وقام المتخصصون في هذا النوع من المواقف، بارتداء بدلاء بيضاء واقية من أجل فحص الجثة قبل إزالتها من موقف الحادث.


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  • كيف تم اكتشاف الجثة؟

    مكتب المدعي العام في المدينة المكسيكية، قال إن الجثة تم اكتشافها عن طريق دورية مرت بنفس المكان، وقال المتحدث الرسمي للمكتب:"عند تفتيش السيارة، عثر الضباط على شخص ملفوف في كيس أسود داخل الصندوق، مع ظهور علامات لاستخدام العنف".

    ويؤمن المتحدث أن السيارة تم تركها في مكان الحادث يوم الأربعاء الماضي، وسط درجات حرارة مرتفعة في المدينة وصلت إلى 28 درجة مئوية، مما أدى إلى تعفنها سريعًا.



  • منطقة خطيرة

    المكسيك تعاني بصفة مستمرة مع عصابات المخدرات ومعدلات الجريمة بشكل عام، ووفقًا للتقديرات والإحصائيات، فهي تسجل أحد أعلى معدلات الجرائم في العالم.

    مدينة تيخوانا على وجه التحديد، الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك سمعة سيئة في المكسيك، بتسجيلها أكثر من 1200 جريمة قتل في عام 2025.

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    أزمات إيران في أمريكا

    ورغم أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإعطاء التأشيرات إلى منتخب إيران، لدخول أراضي الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في كأس العالم، إلا أن الأزمة لم تتوقف.

    السلطات الأمريكية رفضت دخول ثلاثة عشر عضوًا من الوفد الإيراني، بينهم مسؤولون ومرافقون، إلى الولايات المتحدة، منهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد المحلي، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قِبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين وصفوا الأمر بأن المعاملة التمييزية تجاه بعثة المنتخب وصلت إلى أقصى درجاتها، فيما أفادت تقارير بأن رد المسؤولين جاء بأن لهم الحق في اختيار العناصر الذين يسمح لهم بدخول البلاد.

    أضف إلى ذلك، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نقل معسكر تدريب المنتخب الإيراني، من توكسون بولاية أريزونا، إلى تيخوانا بالمكسيك، فيما تشير التقارير أيضًا، بأن منح التأشيرة لدخول أمريكا، لخوض مباريات كأس العالم، سيكون محددًا، بحيث يصدر للمنتخب صباح يوم المباراة، والخروج مع نهاية اليوم.

  • Ahmad Rhazzaghinia Iran 2026Getty Images

    مباريات إيران في كأس العالم

    ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران، مبارياته في المجموعة السابعة، في الملاعب الأمريكية؛ حيث يواجه نيوزيلندا في الرابعة صباح يوم 16 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب صوفي في كاليفورنيا، ثم يصطدم ببلجيكا، في العاشرة مساء يوم 21 يونيو، على ذات الملعب، قبل أن يختتم دور المجموعات، بمواجهة مصر على ملعب لومين فيلد في سياتل، في السادسة صباح يوم 27 يونيو.

    وبحسب نظام البطولة الجديد، بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا، فسوف تنطلق المراحل الإقصائية من دور الـ32، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الإثنتي عشرة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

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إيران
إيران
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نيوزيلندا