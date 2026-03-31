Goal.com
مباشر
Hossam Hassan GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

وسط إهانة إسبانيا وعنصرية ضد المسلمين .. نجم مصر إلى زميله السعودي "لامين يامال في جيبي" وحسام حسن يتوارث مقولة حسن شحاته الشهيرة

فقرات ومقالات
إسبانيا ضد مصر
إسبانيا
مصر
المباريات الودية
حسام حسن
حمدي فتحي
أحمد أبو الفتوح
لامين يامال
مصطفى شوبير
علي مجرشي
السعودية
جوان جارسيا

أبرز ملامح تعادل مصر وإسبانيا سلبيًا..

إن كان هناك بعض الانقسام حول إدارة حسام حسن للمنتخب المصري في الأيام الماضية، حتى رغم الفوز أمام السعودية برباعية نظيفة، فاليوم ربما تتوحد الصفوف خلف الأسطورة قبل كأس العالم 2026..

عميد لاعبي العالم السابق نجح يوم الثلاثاء، في قيادة الفراعنة للخروج بتعادل سلبي أمام المنتخب الإسباني، على ملعب إسبانيول في برشلونة.

اللقاء انقسم على جزئين؛ في الشوط الأول كان الفراعنة قريبين من هز شباك لا روخا، فيما استفاق أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وكانوا الأقرب للفوز، لكن استبسال الدفاع المصري وحارسه مصطفى شوبير، حسم الموقف، حتى رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط حمدي فتحي بالإنذار الثاني في الدقيقة 84.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح ودية إسبانيا ومصر، دعونا نستطرد في السطور التالية، التي سنخصص الحديث بها بشكل أكبر على نجوم الفراعنة على قدر ما أحدثوا المفاجأة..

  • إهانات وعنصرية سيطرت على المدرجات

    لنبدأ بالمشاهد المؤسفة من مدرجات إسبانيول، حيث سيطرت العنصرية على الجماهير الكتالونية، سواء تجاه المنتخب المصري أو حتى بلدهم..

    المشهد الأول كان أثناء عزف النشيد الوطني لكل منتخب، حيث تعمدت الجماهير الإسبانية إطلاق صافرات الاستهجان على كليهما وعدم احترام أي منهما سواء المصري أو الإسباني، خاصةً الأخير في ظل قضية انقسام إقليم كتالونيا.

    أما المشهد الثاني فكان أثناء مجريات الشوط الأول، حيث قامت رابطة المشجع بمحاولة تحميس الجماهير لتشجيع المنتخب الإسباني بقول "من لا يقفز فهو مسلم"!

    هذا الهتاف العنصري تجاه نجوم المنتخب المصري، لم يراع حتى وجود لاعب مسلم في المنتخب الإسباني؛ النجم لامين يامال صاحب الأصول المغربية.


    أما المشهد العنصري الثالث فكان تجاه حارس المرمى جوان جارسيا، الذي تعرض للهجوم في لحظة نزوله كبديل في الدقيقة 62 من عمر المباراة، وقبلها أثناء إعلان اسمه من قبل المذيع الداخلي للاستاد ضمن البدلاء.

    هذا الهجوم أتى بداعي تفضيل جارسيا الرحيل من إسبانيول إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي 2025.


    حسام حسن .. "أنا صح"

    "أنا صح .. أنا صح"؛ كلمات انتشرت بشكل واسع في الكرة المصرية على لسان مدرب المنتخب الأسبق حسن شحاته، في واقعة استبدال أحمد حسام "ميدو" الشهيرة خلال كأس أمم إفريقيا 2006.

    والليلة ليس هناك أحق من حسام حسن؛ المدير الفني للفراعنة، كي يرددها بعدما نجح في رهان، لم يتوقعه أحد، وإن كان من الممكن أن يحدث، فلا يمكن أن يكون أمام منتخب بحجم إسبانيا.

    الحديث هنا عن قرار حسام حسن الدفع بـ"لاعب الوسط" حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم، حتى وإن كانت مباراة ودية والتجربة بها مقبولة، لكن أمام خصم كلا روخا، فلا يفعلها سوى العميد السابق.

    والمفاجأة الأكبر كان مستوى فتحي في مركزه الجديد، حيث دقة خروج الكرة وبناء الهجمة، التفوق في المواجهات الثنائية مع لاعبي الخصم، التمركز الصحيح وتشتيت الكرة من مراكز الخطورة.

    لكن لسوء حظه، لم يكتمل مشهده الرائع، حيث طُرد في الدقيقة 84 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

    من فتوح إلى مجرشي .. "يامال في الجيب"

    من كان يحاول السخرية قبل المباراة، الآن يرفع قبعة الاحترام للظهير المصري أحمد فتوح، الذي كان أحد نجوم المباراة عن جدارة واستحقاق.

    فتوح بالاشتراك مع الجناح إسلام عيسى، نجحا في "تحجيم" كافة تحركات يامال تقريبًا، حتى دفعا المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي لاستبداله بين شوطي المباراة، وهو اللاعب الذي من المفترض أنه لا يمس حتى وإن كان في أسوأ حالاته، كونه قادر بحركة واحدة أن يوصل الكرة لمرمى الخصم.

    لكن أمام استبسال فتوح الليلة، لم ينجح يامال سوى في مواجهة ثنائية وحيدة ومراوغة وحيدة كذلك وهو ملك المراوغات، ولم يسدد أي تسديدة على المرمى، بل لم يسدد بالأساس سوى تسديدة واحدة بشكل عام طوال 46 دقيقة شارك بها.

    والحقيقة أن صاحب الـ28 عامًا لا يخيب ظنون الجماهير به في المواعيد الكبرى عادةً، لذا تألقه الليلة لم يكن مفاجأة.

    على الجانب الآخر، فالمستوى الذي ظهر به أحمد فتوح أمام لامين يامال، يعد بمثابة رسالة غير مباشرة لعلي مجرشي؛ ظهير المنتخب السعودي.

    قرعة كأس العالم 2026 أوقعت المنتخب السعودي في مواجهة مع نظيره الإسباني في مرحلة المجموعات، وعقب القرعة، نقل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رسالة على لسان مجرشي..

    "سيبوا لامين يامال عليّ" .. هكذا قال علي مجرشي لزملائه في المنتخب السعودي عقب القرعة، بحسب ما نقل الصرامي، على أمل أن يدفع به مدربه الفرنسي هيرفي رينارد على الطرف الأيسر بدلًا من الأيمن "مركزه الأساسي".

    وربما الليلة زاد حماس مجرشي أكثر لمواجهة يامال، ففتوح وإسلام عيسى أكدا أن إيقافه ليس بالمستحيل حتى مع فارق الإمكانيات بين منتخبي مصر والسعودية مقارنة بإسبانيا.


    مصطفى شوبير .. الليلة حُسم حارس مصر الأول

    "من هو حارس مصر الأول؟" .. سؤال يتردد في الإعلام منذ أشهر، ما بين أحقية محمد الشناوي في الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي، وضرورة منح مصطفى شوبير الفرصة.

    شوبير في كل مرة يُراهن عليه، يكون على قدر الموقف، ومواجهة إسبانيا لم تشذ عن ذلك، بل أكدت أحقيته في اللعب أساسيًا على حساب المخضرم الشناوي.

    ستة فرص محققة على الأقل تصدى لها صاحب الـ26 عامًا أمام نجوم لا روخا، بخلاف تشتيته للكرة من مناطق الخطورة ثلاث مرات، وتصديه لأربع تسديدات من خارج منطقة الجزاء.

    صحيح أن الدفاع المصري بشكل عام قدم مباراة كبيرة، لكن هذا لم يمنع وصول بعض الفرص الخطيرة حتى حدود شوبير، إلا أنه ما كان إلا استكمالًا للصورة الرائعة التي ظهر بها الفراعنة بشكل عام.

    لأن "الروح" تصنع شبه المستحيل

    عذرًا لمن انتظر الحديث عن المنتخب الإسباني كونه صاحب التصنيف الأعلى والنجوم الأكثر، لكن ما فعله المصريون يفرض علينا استحواذهم على تلك السطور، والختام سيكون معهم أيضًا..

    "تعليمات حسام حسن لنا كانت أننا لن نترك الكرة لإسبانيا ولن ندافع، سنلعب ندًا بند" .. هكذا أوضح مصطفى شوبير؛ حارس المنتخب المصري، عقب المباراة، صحيح أن الفراعنة اعتمدوا الدفاع البحت في شوط المباراة الثاني، لكن لا مشكلة، فلا هناك فريق يهاجم طوال الوقت، خاصةً مع فارق الإمكانات بين المنتخبين.

    تلك الروح هي ما غاب عن المنتخب المصري في السنوات الأخيرة، مع تعاقد المدربين الأجانب عليه عقب فترة حسن شحاته التاريخية، في الأساس لم يجرؤ أي من الأجانب على تقديم هذا المستوى حتى أمام خصوم أقل قوة، فالدفاع كان سيد الموقف في غالبية الأوقات.

    اسخر كما شئت من انفعالات حسام حسن، وردود أفعاله المبالغ بها في بعض الأحيان، لكن ما لا يختلف عليه أحد هو أنه أعاد الروح لمنتخب كان يقال عليه "منتخب محمد صلاح"، وها هو في غياب مو يتعادل سلبيًا أمام إسبانيا، وكان قادرًا على الخروج بالفوز لولا تعاطف القائم مع الخصم في تسديدة عمر مرموش بالشوط الأول.

    وهذه رسالة أخرى للمنتخب السعودي الذي سيواجه الإسبان في كأس العالم، وقد أصبح شبه ميت في الأشهر الأخيرة تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.