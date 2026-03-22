إنييستا ليس سعيدًا ولن أحقق حلمي في مباراة مثلها.. أراوخو المنقذ والمقلق وقفاز جارسيا المُجيد يُنهيان معاناة برشلونة ضد رايو فاييكانو!

حقق برشلونة انتصارًا هامًا على ضيفه رايو فاييكانو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 73 نقطة معززًا موقعه في المركز الأول.

اتسمت المباراة بالندية الكبيرة والالتحامات البدنية القوية التي جعلت من حصد النقاط الثلاث مهمة شاقة أمام الفريقين.

كانت طموحات الضيوف كبيرة حيث حاولوا مباغتة أصحاب الأرض منذ اللحظات الأولى لكن رغبة رفاق المدرب هانزي فليك كانت الأقوى لحسم الموقعة لصالحهم، في وجود أسطورة النادي أندرياس إنييستا الذي على الأرجح لن يكون سعيدًا بهذا الأداء رغم الخروج بالثلاث نقاط في أمسية شهدت الكثير من العرق المبذول في مباراة أقيمت في أصعب أوقات اليوم تحت الشمس.



