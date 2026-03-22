بعد العودة من فترة الراحة، يواجه توتنهام سبع مباريات حاسمة للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز. وتشمل مبارياته المقبلة رحلة إلى ساندرلاند ومباراة على أرضه ضد برايتون، قبل السفر لمواجهة ولفرهامبتون المتذيل للترتيب. في الوقت نفسه، يستضيف وست هام ولفرهامبتون ويواجه كريستال بالاس خارج أرضه، ساعياً جاهداً إلى حصد النقاط للهروب من المراكز الثلاثة الأخيرة قبل مواجهة اختبارين صعبين أمام أرسنال ونيوكاسل يونايتد. أما فورست، الذي يجلس حالياً فوق منطقة الخطر بفارق ضئيل، فينتظره صراع صعب على أرضه مع أستون فيلا المتألق، يليه لقاء مع بيرنلي. ومع بقاء سبع مباريات فقط، يبدو أن المعركة الحامية بين هذه الفرق المتعثرة ستستمر حتى النهاية.