يواصل ندايي بذلك نهج الاعتماد على الشباب لدى بايرن: فقد احتفل بالفعل تسعة لاعبين من أكاديمية النادي هذا الموسم بظهورهم الأول مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ. ولا يندرج ندايي ضمن فئة "ابن النادي" بالمعنى الدقيق، إذ لم يُتعاقد معه إلا في يناير قادماً من غامبينوس ستارز أفريقيا. ومع ذلك، يظل لافتاً أن مراهقاً آخر حصل مجدداً على فرصته الأولى لإثبات نفسه مع الفريق الأول.

وقال عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية ماكس إيبرل بعد المباراة في هامبورغ: "للأسف كان مصاباً، ولذلك كانت الفرصة على الأرجح ستأتي في وقت أبكر". وبالفعل، عانى ندايي خلال أربعة أشهر في ميونيخ من عدة إصابات. ومؤخراً اضطر للتوقف ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في المحفظة المفصلية. لكن إيبرل أكد أن هذه الفترة القسرية من الغياب لم تكن واضحة عليه في الدقائق الأخيرة على ملعب سانت باولي: "دخل المباراة بشكل جيد جداً. لم تلحظ عليه أي توتر".