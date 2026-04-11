دخل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا في مباراة الفوز خارج الأرض بنتيجة 5:0 لبايرن ميونخ على سانت باولي في الدقيقة 84 بديلًا لجمال موسيالا، وبهذا تذوّق أجواء البوندسليغا لأول مرة.
ترجمه
يواصل ندايي بذلك نهج الاعتماد على الشباب لدى بايرن: فقد احتفل بالفعل تسعة لاعبين من أكاديمية النادي هذا الموسم بظهورهم الأول مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ. ولا يندرج ندايي ضمن فئة "ابن النادي" بالمعنى الدقيق، إذ لم يُتعاقد معه إلا في يناير قادماً من غامبينوس ستارز أفريقيا. ومع ذلك، يظل لافتاً أن مراهقاً آخر حصل مجدداً على فرصته الأولى لإثبات نفسه مع الفريق الأول.
وقال عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية ماكس إيبرل بعد المباراة في هامبورغ: "للأسف كان مصاباً، ولذلك كانت الفرصة على الأرجح ستأتي في وقت أبكر". وبالفعل، عانى ندايي خلال أربعة أشهر في ميونيخ من عدة إصابات. ومؤخراً اضطر للتوقف ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في المحفظة المفصلية. لكن إيبرل أكد أن هذه الفترة القسرية من الغياب لم تكن واضحة عليه في الدقائق الأخيرة على ملعب سانت باولي: "دخل المباراة بشكل جيد جداً. لم تلحظ عليه أي توتر".
- Getty Images Sport
غوريتسكا عن نداي: «لقد قام بعمله اليوم بشكل رائع»
يُكنّ ليون غوريتسكا أيضًا الكثير من التقدير لزميله الجديد نسبيًا. فقد أشاد هدّاف بايرن الذي حقق حديثًا رقمًا قياسيًا هذا الموسم قائلًا: "لقد رأينا أنه يمتلك موهبة استثنائية وأنه شخص جيد. إنه ممتن للغاية". ويرى أن زيادة إشراك العناصر الشابة تُحسب أيضًا للمدير الفني فينسنت كومباني: "هذا يدل على مدرب شجاع. (...) لقد قام بعمله اليوم على نحو رائع".
كانت فرص مشاركة نديّاي يوم السبت جيدة بالفعل، إذ إن كومباني كان قد أعاد تشكيل فريقه بشكل كبير بين مواجهتي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، فأجرى سبعة تغييرات دفعة واحدة ومنح عدة نجوم معروفين فترات راحة.
وكان كومباني قد وجد كلمات إشادة لتلميذه الجديد نديّاي في منتصف فبراير بالفعل، حين قال: "نحن نتطلع إلى شخصيته. لقد أظهر أنه من بين المواهب التي نملكها في أكاديمية بايرن. الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة له".
يُسمح لبارا سابوكو نداي باللعب مع المحترفين فقط في نادي بايرن ميونخ
ما إذا كانت لدى نداي آفاق متوسطة وطويلة الأمد في شارع زيبنر لا يزال غير واضح. في الوقت الحالي يُسمح له بالمشاركة فقط مع الفريق الأول لبايرن ميونخ، إذ تمنع اللوائح اللاعبَ السنغالي من اكتساب خبرة اللعب مع الفريق الرديف. وحتى الآن هو مُعار فقط حتى الصيف، بينما يمتد عقده مع نادي غامبينوس ستارز حتى عام 2027.
وبالمناسبة، كان نداي أول لاعب يشق طريقه إلى ميونخ عبر المشروع المشترك Red&Gold Football. وقال المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، بعد الانتقال المفاجئ إلى حد ما في يناير بقليل: "بارا هو الآن أول من يصل فعلاً إلى القمة. عليه فقط أن يتأقلم ويتعرّف على كرة القدم الأوروبية." ومنذ يوم السبت وصل خطوة إضافية إلى الأعلى وتعرّف أكثر على كرة القدم الأوروبية.
