يبدو أن هانز-يواكيم فاتزكي مصمم على إعادة جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند في الصيف. ووفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، فإن الرئيس المنتخب حديثًا لنادي بوروسيا دورتموند هو المحرك الرئيسي لصفقة الانتقال هذه التي لن تتطلب دفع أي رسوم انتقال.
"إنه يعمل على ذلك بقوة في الكواليس!" يبدو أن صفقة الانتقال المثيرة التي سيقوم بها بوروسيا دورتموند هذا الصيف تزداد سخونةً
وبحسب التقرير، يبذل فاتزكي جهودًا "مكثفة خلف الكواليس" لضمان عودة اللاعب الإنجليزي، الذي سيغادر مانشستر يونايتد "بنسبة مائة بالمائة" دون مقابل، لارتداء القميص الأسود والأصفر مستقبلاً. وجاء في تقرير قناة "سكاي" أن "فاتزكي يحب جادون سانشو"، وأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على علم تام الآن بأن نادي بوروسيا دورتموند، ممثلاً بشخص فاتزكي، يرغب بشدة في ضمه.
في الوقت نفسه، تلقى سانشو، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع أستون فيلا، بعض العروض من أندية أخرى. وبالتالي، أصبح الأمر الآن قرارًا يجب على اللاعب اتخاذه. الباب مفتوح، ويفترض مسؤولو دورتموند أن سانشو مستعد للعودة مقابل تخفيض كبير في راتبه مقارنة بعقده الضخم مع مانشستر يونايتد.
نادي بوروسيا دورتموند يريد استعادة سانشو: ما رأي أولي بوك في ذلك؟
وكانت صحيفة «بيلد» قد ذكرت أن سانشو سيتلقى على الأرجح راتباً أساسياً يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو في نادي بوروسيا دورتموند. وبذلك، سيتنازل عن جزء كبير من راتبه مقارنةً براتبه في نادي «الشياطين الحمر» الذي يُقال إنه يبلغ 16 مليون يورو سنوياً.
وكانت صحيفة "سبورت بيلد" قد ذكرت يوم الأربعاء أن التأييد لعودة سانشو يتزايد داخل نادي بوروسيا دورتموند. ويُذكر أن المدير الرياضي السابق سيباستيان كيل كان، مثل واتزكي، من أشد المؤيدين لعودة سانشو.
لكن المديرين الرياضيين لارس ريكن ونيكو كوفاتش أبدوا إشارات إيجابية وأظهروا انفتاحاً متزايداً على فكرة إعادة اللاعب. وقيل آنذاك إن الحجج المؤيدة هي التي تغلب في المناقشات الجارية. لكن من غير المؤكد ما إذا كان وصول المدير الرياضي الجديد نيلس-أولي بوك قد أحدث أي تغيير في هذا الشأن.
يعيش جادون سانشو أفضل مرحلة في مسيرته مع بوروسيا دورتموند
لا شك أن سانشو عاش أفضل فتراته في دورتموند. بين عامي 2017 و2021، تطور هناك ليصبح لاعباً من الطراز الأول، ثم عاد لاحقاً لفترة قصيرة على سبيل الإعارة ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. تلت ذلك سنوات صعبة. لم يكن سانشو سعيداً أبداً في مانشستر يونايتد، كما أن إعاراته إلى تشيلسي والآن إلى أستون فيلا لا تبدو أنها تكللت بالنجاح.
في الموسم الحالي، سجل سانشو ثلاثة تمريرات حاسمة وهدفاً واحداً فقط في 31 مباراة رسمية.
جادون سانشو: الإحصائيات في بوروسيا دورتموند
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء 158 53 67 7