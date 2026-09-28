قدم أنخيل دي ماريا دعمه الكامل لكريستيان روميرو بعد تعيين قلب الدفاع القوي قائدًا دائمًا جديدًا لمنتخب الأرجنتين. يأتي هذا القرار التاريخي في الوقت الذي يستعد فيه الأسطورة ليونيل ميسي لإسدال الستار على مسيرته الدولية الرائعة في السادس من أكتوبر، مما يفتح بابًا لفصل جديد من القيادة تحت إشراف ليونيل سكالوني.
"إنه يستحق الشارة".. دي ماريا يدعم خليفة ميسي في قيادة الأرجنتين
سكالوني يحدد القائد الجديد
أعلن سكالوني رسميًا عن اختيار روميرو قائدًا دائمًا قادمًا للأرجنتين بمجرد إنهاء ميسي لمسيرته الدولية. وشغل قلب دفاع أتلتيكو مدريد، البالغ من العمر 28 عامًا، في السابق دور الخيار الثالث في مجموعة القيادة خلف المهاجم الأسطوري ونيكولاس أوتاميندي. وسبق له أن تذوق طعم قيادة الفريق، حيث ارتدى شارة القيادة في ظل غياب اللاعبين الكبار ضد تشيلي، بالإضافة إلى المباريات الودية أمام فنزويلا وموريتانيا.
- Nicolo Campo
"إنه يستحق ذلك"
وفي معرض تعليقه على تغيير القيادة داخل معسكر الألبيسيليستي، دعم دي ماريا القرار الذي اتخذه مدربه السابق خلال ظهوره في برنامج "سبورتس سنتر".
ودعمًا للمدافع للتألق مع هذه المسؤولية الإضافية، قال دي ماريا: "إنه يستحق ذلك. أعتقد أنه اختيار رائع من سكالوني والجهاز الفني. هو يستحق ذلك لأنه شخص رائع. يتمتع بشخصية رائعة لحمل الشارة، وأنا متأكد من أنه سيقوم بعمل عظيم".
وحث الجناح الدولي السابق الجماهير على دعم الحقبة الجديدة مضيفًا: "أنا سعيد لأن الجماهير تواصل دعم المنتخب الوطني لأنهم سيستمرون بالتأكيد في جلب الفرحة لنا".
تسلسل القيادة في غرفة الملابس
تحرك سكالوني سريعًا لتعيين روميرو لضمان انتقال سلس مع حماية العقلية الانتصارية المتأصلة داخل التشكيلة. وفي توضيحه لترتيب القيادة قبل المباريات المقبلة، قال سكالوني لشبكة "تي واي سي سبورتس": "القائد سيكون كوتي. لقد كان بالفعل القائد الثالث بعد ليو وأوتا. هناك إيميليانو [مارتينيز]، الذي يمكنه أيضًا ارتداء الشارة. ورودريجو [دي بول]، الذي لن يتواجد في هاتين المباراتين، يمكنه أيضًا ارتدائها. لاوتارو [مارتينيز] يمكنه ارتدائها. لكن كوتي هو الشخص المناسب".
- Bildbyran
عملية تسليم تاريخية
سيواجه فريق سكالوني كلًا من بوليفيا وبوركينا فاسو قبل أن يرتدي ميسي قميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة ضد بنين في السادس من أكتوبر. وسيكون اللقاء مع المنتخب الأفريقي بمثابة تسليم عاطفي للراية، حيث سيتولى روميرو رسميًا مهامه على أرض الملعب. وينتظر المدافع الصلب الآن اختبار صارم، حيث يجب عليه الحفاظ على المعايير العالية وتوحيد غرفة الملابس بدون وجود صانع الألعاب الأيقوني بجانبه.
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