نادي بايرن ميونيخ يبحث دائمًا عن لاعبين شباب ومثيرين من جميع أنحاء أوروبا. والآن، يبدو أن موهبة من كرواتيا قد لفتت انتباه النادي الميونيخي: أنطون ماتكوفيتش من نادي أوسييك.
"إنه يتلقى مكالمات هاتفية كثيرة!" هل سيحصل بايرن ميونيخ على اللاعب الجديد إيفيكا أوليتش؟
المهاجم لفت الأنظار في الدوري الكرواتي الممتاز. على الرغم من الموسم الصعب الذي يمر به نادي NK Osijek، الذي يواجه حالياً خطر الهبوط، تمكن ماتكوفيتش من لفت الأنظار. خاض اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة.
أكد روبرت سبيهار، رئيس نادي أوسييك، أن المهاجم الشاب أصبح محط اهتمام العديد من الأندية. وفي حديثه لصحيفة Sportske Novosti الكرواتية، وصف الضجة الحالية حول اللاعب قائلاً:
"إنه يتلقى مكالمات هاتفية متواصلة من المديرين – دينامو، هايدوك، بايرن، لا أعرف من هم جميعًا. أعتقد أن رأسه يشبه الطبل. يجب أن يكون هناك شخص من النادي معه على مدار الساعة ليرى ما سيحدث بعد ذلك وكيف ستسير الأمور".
أوليك جديد لبايرن؟ ماتكوفيتش في بؤرة الاهتمام
في وطنه، يُقارن ماتكوفيتش بالفعل بأحد مواطنيه المشهورين: إيفيكا أوليتش. لعب اللاعب الكرواتي السابق في المنتخب الوطني مع نادي بايرن ميونيخ من 2009 إلى 2012، وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير. خلال هذه الفترة، خاض أوليتش 80 مباراة رسمية مع النادي الميونيخي وسجل 23 هدفًا.
ويُنسب الآن إلى ماتكوفيتش نفس الصفات. لاعب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا ليس مهاجمًا كلاسيكيًا. بل يتميز قبل كل شيء بعقليته، واستعداده الكبير للركض، وتقدمه من مواقع أعمق قليلاً. عقده مع النادي الكرواتي ساري المفعول حتى صيف 2027.
أرقام أنطون ماتكوفيتش مع نادي أوسييك في موسم 2025/26:
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات دقائق اللعب 14 1 1 862