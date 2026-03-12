"إنه يتلقى مكالمات هاتفية كثيرة!" هل سيحصل بايرن ميونيخ على اللاعب الجديد إيفيكا أوليتش؟

المهاجم لفت الأنظار في الدوري الكرواتي الممتاز. على الرغم من الموسم الصعب الذي يمر به نادي NK Osijek، الذي يواجه حالياً خطر الهبوط، تمكن ماتكوفيتش من لفت الأنظار. خاض اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة.

أكد روبرت سبيهار، رئيس نادي أوسييك، أن المهاجم الشاب أصبح محط اهتمام العديد من الأندية. وفي حديثه لصحيفة Sportske Novosti الكرواتية، وصف الضجة الحالية حول اللاعب قائلاً:

"إنه يتلقى مكالمات هاتفية متواصلة من المديرين – دينامو، هايدوك، بايرن، لا أعرف من هم جميعًا. أعتقد أن رأسه يشبه الطبل. يجب أن يكون هناك شخص من النادي معه على مدار الساعة ليرى ما سيحدث بعد ذلك وكيف ستسير الأمور".