قلل هاري كين من أهمية المقارنات التي تُعقد بينه وبين إيرلينج هالاند قبل مباراة إنجلترا في ربع النهائي ضد النرويج، مشدداً على أنهما يمتلكان أسلوبين مختلفين تماماً في مركز الهجوم. وفي حين أشاد نجم بايرن ميونخ بالسجل التهديفي الاستثنائي لمهاجم مانشستر سيتي وهيمنته البدنية، أكد أن أولويته الوحيدة هي مساعدة "الأسود الثلاثة" على الفوز بكأس العالم.
"إنه وحش!" .. هاري كين يرفض مقارنته بـ"هالاند" ويكشف عن هدفه الأكبر في المونديال
كين يرفض الجدل حول هالاند قبل مواجهة خروج المغلوب
سيطر الجدل حول هوية المهاجم الأفضل في إنهاء الهجمات على الأجواء التي تسبق مباراة ربع نهائي كأس العالم بين إنجلترا والنرويج، لكن كين أصر على أنه وهالاند يؤديان أدواراً مختلفة على الرغم من قيادتهما لخط الهجوم في منتخبي بلديهما. واعترف كين بأنهما يُصنفان كمهاجمين، لكنه جادل بأن أسلوبيهما مختلفان جداً لإجراء مقارنات مباشرة، معتقداً أن طريقة لعبه تتطلب مستوى مختلفاً من المشاركة خارج منطقة الجزاء.
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قائد إنجلترا يوضح سبب اختلاف أسلوبيهما
في حديثه لصحيفة "نيتافيسن" قبل مواجهة دور الثمانية، أوضح كين لماذا لا يعتقد أن المقارنات بينه وبين هالاند ذات مغزى كبير. فرغم كونهما هدافين غزيري الإنتاج، أكد أن مسؤولياتهما على أرض الملعب بعيدة كل البعد عن التطابق.
وأوضح كين قائلاً: "إنه سؤال من المستحيل بالنسبة لي الإجابة عليه. في المقام الأول، أعتقد أننا لاعبان مختلفان تماماً. أعلم أننا نُعتبر معاً من المهاجمين، لكننا في الواقع نلعب في مركزين مختلفين تقريباً، إذا كنت صادقاً تماماً".
وأضاف: "لقد كان إيرلينج مذهلاً، وإحصائياته التهديفية رائعة. من الناحية البدنية هو آلة، إنه وحش، وإنهاءه للهجمات على أعلى مستوى ممكن. أرقامه التهديفية تتحدث عن نفسها".
وتابع: "حتى لو سجلت نفس عدد الأهداف، فقد أفضل أن أكون أكثر احتكاكاً بالكرة، وأن أشارك أكثر في اللعب وأقوم بالربط بين الخطوط. لكن يمكنني أيضاً اللعب كمهاجم صريح (رقم 9). لا أعتقد أنها مسألة يجب أن نقارن فيها بيننا".
الانتصار الجماعي فوق المجد الشخصي
تشتعل أيضاً المنافسة على سباق الحذاء الذهبي، حيث يمتلك هالاند حالياً سبعة أهداف، بينما يتخلف عنه كين بفارق هدف واحد فقط. ومع ذلك، يصر نجم بايرن ميونخ على أن رفع الكأس في عام 2026 هو تركيزه الوحيد، بغض النظر عمن سيتصدر قائمة الهدافين.
قال كين: "لقد كانت بطولة كأس عالم رائعة بالنظر إلى أن جميع المهاجمين يسجلون الأهداف. هذا لا يحدث دائماً في البطولات الكبرى. المنافسة قوية، وهذا يحفزني لتقديم أفضل ما لدي. هدفي الرئيسي هو الفوز بكأس العالم مع إنجلترا، وليس الحذاء الذهبي. لكنني أعلم أن وظيفتي هي تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على النجاح".
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مواجهة خروج المغلوب تخطف الأضواء
ستلتقي إنجلترا والنرويج في مباراة حاسمة ضمن الدور ربع النهائي، حيث من المتوقع أن يقود كين وهالاند خط الهجوم لبلديهما. ستكون المنافسة بين هذين المهاجمين مثيرة للاهتمام بكل تأكيد، لكن كلاهما سيبحث عن تأمين الفوز للعبور إلى الدور نصف النهائي.
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