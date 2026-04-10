بعد فوز شاختار المقنع على AZ، سعى توران إلى لقاء سميت لإجراء حديث خاص على أرض الملعب، وهي لفتة أكدت إعجابه باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا. وعندما سُئل عن هذا التفاعل، سارع لاعب وسط برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق إلى إبراز سبب تقديره الكبير للهولندي.

"بغض النظر عن النتيجة، من المهم التحدث عن اللاعبين الجيدين ولقاؤهم"، قال توران للصحفيين. "لم نتمكن من السيطرة عليه في الشوط الأول. لقد نظم لعب فريقه بشكل جيد جدًا. أعتقد أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا جدًا للمنتخب الهولندي في المستقبل. إنه يتطور بشكل هائل."