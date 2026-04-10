"إنه مميز" - أردا توران يرى مستقبلاً مشرقاً لنجم ألكمار كيس سميت، مع بروز هدف ريال مدريد وبرشلونة رغم الهزيمة أمام شاختار
إشادة كبيرة من أسطورة تركية
بعد فوز شاختار المقنع على AZ، سعى توران إلى لقاء سميت لإجراء حديث خاص على أرض الملعب، وهي لفتة أكدت إعجابه باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا. وعندما سُئل عن هذا التفاعل، سارع لاعب وسط برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق إلى إبراز سبب تقديره الكبير للهولندي.
"بغض النظر عن النتيجة، من المهم التحدث عن اللاعبين الجيدين ولقاؤهم"، قال توران للصحفيين. "لم نتمكن من السيطرة عليه في الشوط الأول. لقد نظم لعب فريقه بشكل جيد جدًا. أعتقد أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا جدًا للمنتخب الهولندي في المستقبل. إنه يتطور بشكل هائل."
مايسترو خط الوسط الحديث
يتجاوز تقييم توران لسميت مجرد المهارة الفنية، إذ يعتقد أن المراهق يمتلك الذكاء الفريد المطلوب للتفوق في أكثر الأدوار تطلبًا في كرة القدم الحديثة. وأشار مدرب شاختار إلى أن نجم منتخب هولندا تحت 19 عامًا لديه القدرة على أن يكون "الرئيس" داخل الملعب، وهي سمة نادرًا ما تُرى لدى لاعبين من فئته العمرية.
وأضاف توران: "لديك الكثير من اللاعبين الجيدين، لكنه مميز". "لأن 'الستة' في كرة القدم الحديثة يفرض أيضًا إيقاع اللعب، ويوجّه الفريق، وهو الرئيس في الملعب. وبصراحة، أرى هذا المستقبل فيه أيضًا. ربما لا يليق بي، بصفتي مدرب الفريق المنافس، أن أقول كل هذا عنه، لكنني أتحدث كمحب لكرة القدم عن جمال اللعبة وعنه".
ريال مدريد وبرشلونة يراقبان التقدم
إن الإشادة المتوهجة من شخصية مثل توران لا تزيد إلا من الضجة المتنامية المحيطة بخريج أكاديمية ألكمار. وقد تبيّن مؤخرًا أن عمالقة إسبانيا بدأوا بالفعل في التحرك، حيث أكد سميت اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بخدماته بعد سلسلة من العروض اللافتة.
وبينما لا يزال لاعب الوسط مرتبطًا بعقد في ألكمار حتى يونيو 2028، فإن مستوياته خلال تتويج منتخب هولندا تحت 19 عامًا بلقب بطولة أوروبا في صيف 2025 وضعت نخبة أوروبا في حالة تأهب قصوى. وقد أثبت سميت أنه قادر على تقديم أرقام توازي الانطباع البصري، بعدما سجل ما مجموعه 17 هدفًا وتمريرات حاسمة معًا خلال موسم 2024-2025، وأضاف بالفعل هذا الموسم ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
لا يزال التركيز منصبًّا على التطوير في AZ
على الرغم من إغراء سانتياغو برنابيو أو كامب نو، يبدو أن سميت يُبقي قدميه ثابتتين على الأرض وهو يسعى لترسيخ نفسه كلاعب أساسي دائم في الدوري الهولندي الممتاز. وقد صرّح علنًا بأن أولويته هي تحسين ثبات مستواه وتأثيره في الثلث الهجومي الأخير قبل القيام بأي انتقال كبير إلى الخارج.
وفي حديثه الصيف الماضي بشأن الروابط مع الدوري الإسباني، قال سميت: "هذه أمور رائعة. أكبر ناديين في العالم، أعتقد. أريد فقط أن أُثبت هنا أنني قادر على القيام بذلك. الاهتمام من برشلونة وريال مدريد أمر لطيف، لكن بالطبع لا تعرف إن كنت سألعب. لا أشعر حقًا بأنه يشتتني". وفي الوقت الراهن، يظل اللاعب الشاب مُركّزًا على المهمة المطروحة في ألكمار، حتى مع استمرار سمعته في الارتفاع عبر القارة."