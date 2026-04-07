"لأن فينيسيوس جونيور في النهاية مستفز من الطراز الأول، لكن الأهم أنه يستفزّه الآخرون بسهولة"، أوضح كرامر أن اللاعب البرازيلي في الخط الأمامي قد يندفع بسهولة إلى تصرف قد يجلب له بطاقة صفراء. "لا يجوز أن تحصل ضده على بطاقة صفراء مبكرًا، ابتداءً من الدقيقة 80 - إذا لم تكن قد حصلت على بطاقة حتى ذلك الحين - عندها سأقف معه مرة وجهًا لوجه، ثم سيحصل الاثنان على بطاقة صفراء"، اقترح اللاعب الدولي الألماني السابق.

ثم أضاف زميل كرامر في منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014، ماتس هوملز، الذي يعمل أيضًا خبيرًا لدى Prime، أنه لن يكلّف كونراد لايمر بمهمة استفزاز فينيسيوس للحصول على بطاقة صفراء، لأن النمساوي مهدد بدوره بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. "تحتاجه لمباراة الإياب. سأجعل بطريقة ما لاعبًا مثل لويس دياز أو هاري كين أو أوليسيه - واحدًا من هؤلاء الشبان - يقف معه لحظة وجهاً لوجه وبشكل بسيط، وستحصل على الدفعة التي تجلب البطاقة الصفراء في المقابل. عندها يكون الأمر محسومًا"، قال هوملز.