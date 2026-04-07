"داخلياً أعتقد أن الفريق يقول: يا رجل، يجب علينا في الواقع أن نجعله يحصل على بطاقة قبل مباراة الإياب"، توقّع كرامر قبل مباراة مساء الثلاثاء بصفته خبيراً تلفزيونياً لدى برايم. والخلفية: كان فينيسيوس سيُوقَف عن خوض إياب ربع النهائي في ميونخ يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في حال حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب — إذ كانت ستكون إنذاره الثالث في موسم دوري أبطال أوروبا الحالي.
ترجمه
"إنه مستفزّ أمام الرب": يُوصى لنادي بايرن ميونخ بوضع خطة خاصة لإيقاف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
"لأن فينيسيوس جونيور في النهاية مستفز من الطراز الأول، لكن الأهم أنه يستفزّه الآخرون بسهولة"، أوضح كرامر أن اللاعب البرازيلي في الخط الأمامي قد يندفع بسهولة إلى تصرف قد يجلب له بطاقة صفراء. "لا يجوز أن تحصل ضده على بطاقة صفراء مبكرًا، ابتداءً من الدقيقة 80 - إذا لم تكن قد حصلت على بطاقة حتى ذلك الحين - عندها سأقف معه مرة وجهًا لوجه، ثم سيحصل الاثنان على بطاقة صفراء"، اقترح اللاعب الدولي الألماني السابق.
ثم أضاف زميل كرامر في منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014، ماتس هوملز، الذي يعمل أيضًا خبيرًا لدى Prime، أنه لن يكلّف كونراد لايمر بمهمة استفزاز فينيسيوس للحصول على بطاقة صفراء، لأن النمساوي مهدد بدوره بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. "تحتاجه لمباراة الإياب. سأجعل بطريقة ما لاعبًا مثل لويس دياز أو هاري كين أو أوليسيه - واحدًا من هؤلاء الشبان - يقف معه لحظة وجهاً لوجه وبشكل بسيط، وستحصل على الدفعة التي تجلب البطاقة الصفراء في المقابل. عندها يكون الأمر محسومًا"، قال هوملز.
- Getty Images
ريال مدريد: أوريلين تشواميني يتعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء
في هذه الأثناء لم يكن فينيسيوس قبل المباراة نجمَ ريال الوحيد بفارق كبير الذي قد يضطر المدرب ألفارو أربيلوا للاستغناء عنه في حال حصوله على بطاقة صفراء يوم الثلاثاء في مباراة الإياب ضد بايرن. فمع كيليان مبابي، ودين هوييسن، وألفارو كاريراس، وأوريلين تشواميني، كان أربعة لاعبين آخرين من التشكيلة الأساسية للنادي الملكي مهدّدين أيضًا بالإيقاف بسبب الإنذار. وقد طالت العقوبة الأخير بالفعل في الشوط الأول؛ ففي الدقيقة 37 تلقّى تشواميني بطاقة صفراء، وبالتالي لن يُسمح له بالمشاركة الأسبوع المقبل في ميونخ.
بالإضافة إلى ذلك، كان جود بيلينغهام، الذي جلس في البداية على مقاعد البدلاء، سيتعرض للإيقاف أيضًا في حال تلقّيه إنذارًا آخر.
وفي الوقت نفسه نفى مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني التكهنات بشأن ما إذا كان بايرن قد يكون تعمّد بالفعل السعي لإيقاف فينيسيوس ورفاقه بسبب البطاقات الصفراء. وأكد البلجيكي في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين أن ذلك «لا يمكن أن يكون تكتيكًا». ولدى بطل ألمانيا القياسي نفسه، إلى جانب لايمر، لا يزال قلب الدفاع دايو أوباميكانو مهددًا بالغياب في مباراة الإياب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ: التشكيلات
تشكيلة ريال مدريد:
حراسة المرمى
أندري لونين
الدفاع
ترينت ألكسندر-أرنولد، أنطونيو روديغر، دين هاويسن، ألفارو كاريراس
خط الوسط
فيدي فالفيردي، أوريليان تشواميني، تياغو بيتارش، أردا غولر
الهجوم
كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور
تشكيلة بايرن ميونخ:
حراسة المرمى
مانويل نوير
الدفاع
كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه، يوسيب ستانيشيتش
خط الوسط
يوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليسيه، سيرج غنابري، لويس دياز
الهجوم
هاري كين