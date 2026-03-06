Getty Images Sport
"إنه مسترخي للغاية" - هدف مانشستر سيتي يقال له إنه "يفتقر إلى العزيمة" على الرغم من "موسمه الرائع" في بوروسيا دورتموند
شخصية محورية ولكنها ليست محصنة ضد النقد
أصبح نميشا لاعبًا لا غنى عنه لفريق بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث شارك في 37 مباراة في جميع المسابقات وسجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. وقد لفتت أدائه المتميز انتباه نادي مانشستر سيتي، الذي يبحث، حسب ما ورد، إمكانية إعادة لاعب أكاديميته السابق إلى ملعب الاتحاد. ومع ذلك، على الرغم من مستواه الجيد، شكك زميله السابق كروز علنًا في أداء لاعب الوسط الدفاعي ولغة جسده. وأشار كروز إلى أن أسلوب لعب نميشا الهادئ بطبيعته قد يؤدي أحيانًا إلى ما يبدو أنه نقص في الديناميكية خلال التحولات الدفاعية عالية الضغط.
أسئلة حول العزيمة الدفاعية
في حديثه في بودكاست Flatterball، قدم كروز تقييماً صريحاً لأسلوب لعب نميشا. في حين أشاد باللاعب الوسط باعتباره تهديداً "طويلاً ونحيفاً" مشابهاً ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ، إلا أنه أشار إلى افتقاره إلى "الإرادة المطلقة" في المواجهات الثنائية.
وقال: "من الواضح أنه خطا خطوة إلى الأمام في دورتموند. إنه لاعب مشابه لليون جوريتزكا. إنه أيضًا طويل القامة ونحيف. وقوي في الكرات الهوائية. كما أنه يجري إلى الأمام ويقوم بركضات عميقة. أعتقد أنه يمكن مقارنته بليون إلى حد ما. إنه يقدم موسمًا رائعًا في دورتموند.
"عندما أشاهد فيليكس نميشا، أشعر أحيانًا أنه مسترخي أكثر من اللازم. لا أعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة له. لكن من الخارج، يبدو أنه أحيانًا غير مبالٍ ويفتقر إلى بعض الديناميكية.
"إنه يفتقر إلى التصميم أو الإرادة المطلقة للتصدي لأحدهم في مواجهة دفاعية. إنه يريد حل كل شيء بتمريراته ويحجم عن الانزلاق للتصدي. لا أعرف ما إذا كان ذلك كافياً للمنتخب الوطني ونظام جوليان ناجلسمان، وما إذا كان سينجح. لكنه يجب أن يلعب دوراً".
الكفاح من أجل الحفاظ على أحد الأصول الرئيسية
أثار اهتمام مانشستر سيتي قلقًا في ملعب فيستفالنشتاديون، حيث يرتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالنادي حتى عام 2028. ولصد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ المدير الرياضي سيباستيان كيل محادثات لتمديد عقد نميشا. يحصل اللاعب حاليًا على 5 ملايين يورو سنويًا، والنادي مستعد لتقديم زيادة كبيرة في الراتب لتعكس مكانته كأحد أعمدة الفريق. يأمل دورتموند أن تفوق الوعود بضمان وقت لعب كافٍ إغراء العودة إلى مانشستر.
قرار حاسم بالنسبة للاعب خط الوسط
يواجه نميشا الآن صيفًا حاسمًا حيث يوازن بين احتمال العودة إلى إتيهاد وبين أن يصبح وجهًا لعصر دورتموند الجديد. بينما يرى مانشستر سيتي أنه إضافة محلية قيّمة لتجديد خط وسطه، فإن دورتموند مصمم على بناء فريقه حوله. يجب على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أن يثبت الآن أن منتقديه على خطأ من خلال إضافة لمسة أكثر قوة إلى لعبه. سواء بقي في الدوري الألماني أو اختبر نفسه مرة أخرى في إنجلترا، فإن أدائه في الأشهر الأخيرة من الموسم سيحدد على الأرجح ما إذا كان جاهزًا لقيادة محرك الفريق في كل من النادي والمنتخب الوطني.
