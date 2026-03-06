"إنه مسترخي للغاية" - هدف مانشستر سيتي يقال له إنه "يفتقر إلى العزيمة" على الرغم من "موسمه الرائع" في بوروسيا دورتموند

في حديثه في بودكاست Flatterball، قدم كروز تقييماً صريحاً لأسلوب لعب نميشا. في حين أشاد باللاعب الوسط باعتباره تهديداً "طويلاً ونحيفاً" مشابهاً ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ، إلا أنه أشار إلى افتقاره إلى "الإرادة المطلقة" في المواجهات الثنائية.

وقال: "من الواضح أنه خطا خطوة إلى الأمام في دورتموند. إنه لاعب مشابه لليون جوريتزكا. إنه أيضًا طويل القامة ونحيف. وقوي في الكرات الهوائية. كما أنه يجري إلى الأمام ويقوم بركضات عميقة. أعتقد أنه يمكن مقارنته بليون إلى حد ما. إنه يقدم موسمًا رائعًا في دورتموند.

"عندما أشاهد فيليكس نميشا، أشعر أحيانًا أنه مسترخي أكثر من اللازم. لا أعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة له. لكن من الخارج، يبدو أنه أحيانًا غير مبالٍ ويفتقر إلى بعض الديناميكية.

"إنه يفتقر إلى التصميم أو الإرادة المطلقة للتصدي لأحدهم في مواجهة دفاعية. إنه يريد حل كل شيء بتمريراته ويحجم عن الانزلاق للتصدي. لا أعرف ما إذا كان ذلك كافياً للمنتخب الوطني ونظام جوليان ناجلسمان، وما إذا كان سينجح. لكنه يجب أن يلعب دوراً".