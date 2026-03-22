وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، فإن نيلس-أولي بوك من نادي إلفرسبيرغ هو أحد المرشحين الذين يجري مناقشتهم بين مسؤولي نادي دورتموند. ويشغل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا منصب المدير الرياضي في هذا النادي الذي يطمح للصعود من الدرجة الثانية في الدوري الألماني.
ترجمه
إنه مرتبط بعقد مع أحد أندية الدرجة الثانية! اسم مفاجئ يُطرح كخليفة لسيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند
بفضل «أسلوبه التحليلي في العمل وأسلوبه القيادي الهادئ والاستراتيجي، فضلاً عن تخطيطه الذكي لتشكيلة الفريق»، اكتسب بوك سمعة ممتازة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، ولهذا السبب يُقال إنه كان مرشحاً بالفعل للانضمام إلى ف.ف.ل. فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ.
لكنه رفض العروض الواردة من الدوري الألماني وقام بدلاً من ذلك بتمديد عقده مع إلفرسبيرغ - وذلك أيضاً لأنه كان يتطلع إلى منصب في نادٍ أكبر. والآن تتاح له الفرصة مع الفريق الأصفر والأسود.
يُعتبر بوك في إلفرسبيرغ أحد الآباء الروحيين للنجاح الرياضي الحالي. على الرغم من رحيل لاعبين بارزين في الصيف الماضي، مثل عودة فيسنيك أسلاني على سبيل الإعارة إلى تي إس جي هوفنهايم، قام اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بتشكيل فريق قوي في سارلاند، والذي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الثاني بعد 27 جولة من أصل 34، ولديه فرص جيدة للصعود إلى الدوري الألماني.
بوروسيا دورتموند يفاجئ الجميع بفصل المدير الرياضي كيل
كان نادي بوروسيا دورتموند قد استغنى عن مديره الرياضي السابق بعد ظهر يوم الأحد. وقال المدير الرياضي لارس ريكن إن "الوقت المناسب للتغييرات قد حان" في الصيف: "حتى يتمكن الطرفان من الاستعداد لذلك، اتفقنا بالتراضي على إنهاء عمل سيباستيان على الفور." وأضاف أن كيل "قدم خدمات جليلة لنادينا، ونحن ممتنون له جدًا لالتزامه الكبير".
منذ عام 2018، شغل كيل منصب رئيس قسم اللاعبين المحترفين في نادي بوروسيا دورتموند لمدة أربع سنوات، وخلال هذه الفترة فاز دورتموند بكأس ألمانيا عام 2021. في صيف 2022، تولى اللاعب السابق في بوروسيا دورتموند منصب المدير الرياضي، وفي عام 2024 وصل الفريق الأصفر والأسود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لطالما اعتُبر كيل وريث هانز-يواكيم فاتزكي، لكن ريكن هو من حصل على المنصب الرئاسي المرموق.
"لقد رافقني بوروسيا دورتموند طوال نصف حياتي، وأنا مرتبط بشدة بهذا النادي الرائع. ومع ذلك، توصلنا معًا إلى أن الوقت قد حان لفتح آفاق جديدة – سواء بالنسبة لـ BVB أو بالنسبة لي"، قال كيل، الذي قضى 13 عامًا كلاعب في دورتموند. في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول احتمال تولي اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا منصب المدير الرياضي في نادي هامبورغ، حيث لم يكن الترقية داخل BVB ممكنة في ظل الوضع الحالي.
بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند
الموعد
المباراة
4 أبريل، الساعة 18:30
ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)
11 أبريل، الساعة 15:30
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)