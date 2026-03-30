Getty Images Sport
ترجمه
"إنه ليس زيدان!" - ريان شيركي يُقال له إنه ليس أفضل من مايكل أوليسي وأوسمان ديمبيلي، في الوقت الذي يشكك فيه نجم فرنسا السابق في الإشادة بنجم مانشستر سيتي الذي يميل إلى الاستعراض
دوغاري يشكك في الضجة الإعلامية في الإذاعة الفرنسية
في حديثه مع قناة RMC Sport، أعرب دوغاري عن إحباطه الشديد إزاء الإشادة المستمرة الموجهة إلى لاعب خط الوسط المهاجم. غادر شيركي ليون للانضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف، وسجل بسرعة تسعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها هذا الموسم. ومع ذلك، يرى المحلل أن هذا الأداء لا يبرر المقارنات الأسطورية التي توجه إليه. يمتلك مانشستر سيتي تشكيلة قوية، لكن دوغاري انتقد بشكل خاص معدل نشاط الشاب مع المنتخب الوطني.
وقال بغضب: "من هو هذا اللاعب الذي يستطيع أن يتوقف عندما يفقد الكرة؟ من هو هذا اللاعب الذي يقدم عرضاً كلما لمس الكرة؟ توقفوا عن الحديث عن شيركي بهذه الطريقة".
- AFP
مقارنة مع المنافسين المحليين في الهجوم
وواصل المهاجم السابق لبرشلونة مقارنة صانع الألعاب بمواهب هجومية أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يقدم أكثر من نظرائه، بمن فيهم مايكل أوليسي وأوسمان ديمبيلي. ورغم اعترافه بموهبته الطبيعية، أصر المحلل على أن اللاعب لا يزال مجرد لاعب احتياطي في تشكيلة ديدييه ديشامب وليس حجر الزاوية. وأضاف: "نتفق جميعًا على أنه لاعب جيد جدًا، ولا شك في ذلك. لكن معذرةً، ما الذي يمتلكه أكثر من أوليسي و[ديزير] دوي وديمبيلي و[برادلي] باركولا والعديد من اللاعبين الآخرين؟ لكن توقفوا! اليوم، سيكون شيركي ضمن التشكيلة، وهذا أمر جيد للغاية للمنتخب الفرنسي، لكن لا يوجد أكثر من ذلك".
التركيز على الاتساق بدلاً من البراعة الفردية
ومن بين النقاط المتكررة في الانتقادات ما يُنظر إليه على أنه افتقار إلى الثبات على مدار المباراة بأكملها. وقد ردد دوغاري هذه الآراء، مطالبًا لاعب الوسط بإثبات جدارته من خلال الأداء المتميز المستمر بدلاً من اللمحات الفردية المتقطعة من البراعة. ورغم أن اللاعب الذي كلف 36.5 مليون يورو قد أظهر جودته في إنجلترا، إلا أن كرة القدم الدولية تتطلب مزيدًا من الموثوقية.
وجمع الخبير بين انتقاده وتقييمه الواقعي للمقارنات مع زين الدين زيدان، قائلاً: "إنه لاعب لا يزال بحاجة إلى الثبات وأن يكون أفضل بكثير بمرور الوقت. عليه أن يثبت، وأن يبرهن، وأن يظهر... أوه، شيركي، إنه ليس زيدان".
ماذا ينتظر شيركي بعد ذلك؟
على الصعيد الدولي، شارك المهاجم مؤخرًا مع المنتخب الفرنسي في الفوز 3-1 على كولومبيا يوم 29 مارس، حيث لعب 78 دقيقة. وبالنظر إلى المستقبل، سيعود إلى مهام ناديه مع اقتراب مباريات محلية حاسمة. ويواجه مانشستر سيتي جدول مباريات مزدحم، حيث يستضيف ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتوجه الفريق لخوض مباراة خارج أرضه أمام تشيلسي يوم 12 أبريل، قبل أن يستضيف المتصدر الحالي أرسنال يوم 19 أبريل.