Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Muhammad Zaki

ترجمه

"إنه لأمرٌ مؤسف" - لويس إنريكي يغادر محبطًا رغم فوز باريس سان جيرمان المهيمن على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، إذ يكشف عن "مفاجأته" بقرار آرني سلوت

باريس سان جيرمان
ليفربول
لويس إنريكي
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

اعترف لويس إنريكي بأنه شعر بالإحباط رغم فوز باريس سان جيرمان المريح 2-0 على ليفربول في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وشاهد الإسباني فريقه يسيطر على مجريات اللعب في ملعب بارك دي برانس، لكنه أكد أن فارق الفوز كان ينبغي أن يكون أكبر بكثير بالنظر إلى تفوقهم في تلك الليلة.

  الإسراف يُربك باريس سان جيرمان رغم الفوز

    ضمن هدفان من ديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا الأفضلية لأصحاب الأرض، لكن النتيجة النهائية أخفت مباراة فشل فيها ليفربول في تسجيل أي تسديدة على المرمى. وكان لويس إنريكي صريحاً بشأن خيبة أمله لأن المواجهة لم تُحسم في باريس، مشيراً إلى أن لاعبيه تركوا فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يفلت من العقاب.

    وقال لقناة كانال+: «إنه لأمر مؤسف، بوضوح. لعبنا بشكل جيد جداً، واستحققنا أهدافاً أكثر، وأعتقد أنه من المؤسف لأننا قمنا بأمور واضحة جداً في الشوط الثاني. لكنها دوري أبطال أوروبا، وعليك أن تتذكر أن هناك لا تزال مباراة الإياب، لكننا سعداء». وترددت مشاعره على لسان النجم كفاراتسخيليا، الذي أشار إلى أن الفريق «كان ينبغي أن يسجل أهدافاً أكثر» قبل التوجه إلى «الأجواء المذهلة» في آنفيلد.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    مفاجأة لويس إنريكي من تكتيكات سلوت

    اعترف مدرب باريس سان جيرمان بأنه تفاجأ بقرار سلوت التخلي عن مخططه التكتيكي المعتاد لصالح شكل دفاعي أكثر تحفظًا. واصطف ليفربول على نحو غير متوقع بخمسة لاعبين في الخط الخلفي، وهي خطوة قال الهولندي إنها صُممت لإبطال «السرعة المذهلة» للأظهرة الطائرة في باريس سان جيرمان. وأشار لويس إنريكي إلى أنه بينما يكيّف الخصوم غالبًا خططهم أمام بطل فرنسا، فإن حجم هذا التغيير كان غير متوقع.

    وقال: «إنها مفاجأة؛ إنها المرة الأولى التي يلعبون فيها بخمسة في الخلف هذا العام. يغيّرون بعض الأمور، وهذا طبيعي - الخصوم يتكيفون معنا. نحن معتادون على ذلك، لا مشكلة. مهما كانت المباراة أو الملعب، سيحاول باريس سان جيرمان الفوز، كما هو الحال دائمًا. نعلم أن الأمر سيكون صعبًا في أنفيلد، الذي يُعد مكانًا مميزًا».

  ليفربول «محظوظ» لأنه لا يزال في المواجهة

    بينما كان الباريسيون محبطين لعدم تسجيلهم هدفاً ثالثاً أو رابعاً، كان الشعور في معسكر ليفربول أقرب إلى النجاة. كان «الريدز» الطرف الأقل جودة طوال المباراة، وعانوا لتجاوز الضغط العالي لأبطال الدوري الفرنسي. وكان سلوت صريحاً بشكل لافت في تقييمه بعد المباراة، معترفاً بأن الجبل الذي يتعين عليهم تسلقه كان يمكن أن يكون أشد انحداراً بكثير. وقال: «إذا تأملت مجريات المباراة كلها أعتقد أننا محظوظون لأننا خسرنا فقط 2-0. الهدف الأول كان قاسياً. أعتقد أنه كان جيداً جداً بالنسبة لنا أننا ما زلنا في المواجهة، يمكننا إحضارهم إلى أنفيلد ونعرف مدى جودة أنفيلد بالنسبة لنا».

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    نجوم باريس سان جيرمان يحذرون من التراخي

    غرفة ملابس باريس سان جيرمان تدرك جيدًا تاريخ ليفربول في قلب التأخر على ملعبه، وقد حذّر أشرف حكيمي من أن المواجهة لم تُحسم بعد لأن باريس سان جيرمان فشل في إنهاء المباراة عندما كان يملك الزخم في الشوط الثاني. وقال حكيمي معترفًا: «نعم، أعتقد أن لدينا فرصًا واضحة لتسجيل المزيد من الأهداف. تركنا ليفربول في أجواء المواجهة قبل مباراة الإياب، لكننا سعداء بالأداء وعلينا أن نواصل على هذا النحو في مباراة الإياب». وأضاف صاحب الهدف كفاراتسخيليا: «كان ينبغي أن نسجل المزيد من الأهداف. لكنني أعتقد أنه جيد، لعبنا مباراة جيدة، سنلعب في أنفيلد وسط أجواء رائعة. نحن مستعدون وسنبدأ التحضير اليوم لمباراة الإياب».

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
فولهام crest
فولهام
فولهام
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي