ضمن هدفان من ديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا الأفضلية لأصحاب الأرض، لكن النتيجة النهائية أخفت مباراة فشل فيها ليفربول في تسجيل أي تسديدة على المرمى. وكان لويس إنريكي صريحاً بشأن خيبة أمله لأن المواجهة لم تُحسم في باريس، مشيراً إلى أن لاعبيه تركوا فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يفلت من العقاب.

وقال لقناة كانال+: «إنه لأمر مؤسف، بوضوح. لعبنا بشكل جيد جداً، واستحققنا أهدافاً أكثر، وأعتقد أنه من المؤسف لأننا قمنا بأمور واضحة جداً في الشوط الثاني. لكنها دوري أبطال أوروبا، وعليك أن تتذكر أن هناك لا تزال مباراة الإياب، لكننا سعداء». وترددت مشاعره على لسان النجم كفاراتسخيليا، الذي أشار إلى أن الفريق «كان ينبغي أن يسجل أهدافاً أكثر» قبل التوجه إلى «الأجواء المذهلة» في آنفيلد.