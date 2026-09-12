"إنه ذكي للغاية".. مبابي يكشف سر انبهاره بجوزيه مورينيو في ريال مدريد

أعرب مبابي عن إعجابه الشديد بمدربه الجديد مورينيو بعد انتقاله إلى النادي الملكي هذا الصيف. وقد استمتع النجم الفرنسي الدولي، البالغ من العمر 27 عامًا، بانطلاقة مثمرة تحت إمرة المدرب البرتغالي، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال أربع مباريات في الليجا.

وخلال أسابيع قليلة فقط من العمل معًا، أُعجب نجم باريس السابق بالعقلية التكتيكية لمديره الفني الجديد. ويشعر مبابي أن التوجيهات الواضحة التي يتلقاها من مدربه كانت الركيزة الأساسية وراء مستوياته القوية على أرض الملعب.