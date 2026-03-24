إنه أحد المقربين من فينسنت كومباني: ناجلسمان يستقطب مساعد المدرب السابق لبايرن ميونيخ قبل كأس العالم

يعمل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كمدير للأداء في نادي أندرلخت البلجيكي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. وكان قد عمل سابقًا تحت قيادة فينسنت كومباني في نادي بايرن ميونيخ ونادي بيرنلي الإنجليزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأ جريرز مسيرته المهنية عام 2012 في نادي لوميل يونايتد كمدرب لياقة بدنية.

غادر النادي في عام 2016. وفي عام 2017، وقع عقدًا للعمل كمحلل فيديو ومدرب لياقة بدنية في أندرلخت، حيث تعرف على كومباني في عام 2019. عمل مدرب بايرن الحالي كمدرب لاعب حتى عام 2020، قبل أن ينتقل إلى العمل بدوام كامل على خط التماس. رافق غريرز كومباني في محطتيه في بيرنلي وميونيخ، لكنه غادر بطل ألمانيا القياسي في أكتوبر الماضي. تلعب المنتخب الألماني يوم الجمعة (20:45) في بازل ضد سويسرا. بعد ثلاثة أيام، تليها المباراة الثانية في فترة المباريات الدولية ضد غانا في شتوتغارت (20:45).







