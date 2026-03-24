يستعين مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان بمدرب لياقة بدنية إضافي لضمان جاهزية لاعبيه البدنية المثالية لبطولة كأس العالم. وكما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) يوم الثلاثاء، سينضم البلجيكي برام جيرز إلى الفريق الحالي المكون من نيكلاس ديتريش وكرونوسلاف بانوفيتش حتى نهاية بطولة كأس العالم في الصيف.
إنه أحد المقربين من فينسنت كومباني: ناجلسمان يستقطب مساعد المدرب السابق لبايرن ميونيخ قبل كأس العالم
يعمل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كمدير للأداء في نادي أندرلخت البلجيكي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. وكان قد عمل سابقًا تحت قيادة فينسنت كومباني في نادي بايرن ميونيخ ونادي بيرنلي الإنجليزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأ جريرز مسيرته المهنية عام 2012 في نادي لوميل يونايتد كمدرب لياقة بدنية.
غادر النادي في عام 2016. وفي عام 2017، وقع عقدًا للعمل كمحلل فيديو ومدرب لياقة بدنية في أندرلخت، حيث تعرف على كومباني في عام 2019. عمل مدرب بايرن الحالي كمدرب لاعب حتى عام 2020، قبل أن ينتقل إلى العمل بدوام كامل على خط التماس. رافق غريرز كومباني في محطتيه في بيرنلي وميونيخ، لكنه غادر بطل ألمانيا القياسي في أكتوبر الماضي. تلعب المنتخب الألماني يوم الجمعة (20:45) في بازل ضد سويسرا. بعد ثلاثة أيام، تليها المباراة الثانية في فترة المباريات الدولية ضد غانا في شتوتغارت (20:45).
المنتخب الوطني: المباريات حتى كأس العالم
الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45
سويسرا (A)
الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45
غانا (H)
الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45
فنلندا (م)
السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30
الولايات المتحدة الأمريكية (خارج أرضها)