يبدو أن بايرن ميونخ يجري محادثات «ملموسة للغاية» مع أنتوني غوردون لاعب نيوكاسل يونايتد بشأن انتقاله إلى ميونخ في الصيف المقبل. وذلك بحسب ما أفادت به سكاي. وكان خبير الانتقالات ساشا تافولييري قد تحدث في وقت سابق عن إجراء تواصل.
إنه «المرشح المفضل بلا منازع»: بايرن ميونخ يعمل على ما يبدو على صفقة انتقال مفاجئة مدوية
بايرن ميونخ: يُقال إن أنتوني غوردون هو "المرشح المفضل بشكل مطلق"
وبناءً على ذلك، يُقال إن صاحب الـ25 عاماً هو «المرشح المفضل على الإطلاق» لسد الشاغر على الجناح الأيسر خلف لويس دياز غير القابل للاستبدال حالياً. فالكولومبي يتفوّق تقريباً دون منافسة تُذكر في مركزه، ولا يحصل على راحة إلا عند الضرورة القصوى أو عندما يُعاقَب بالإيقاف.
وفي الموسم الجاري، سار الأمر على ما يرام حتى الآن. لم يغب دياز ولو مرة واحدة بسبب الإصابة، ولديه 23 هدفاً و18 تمريرة حاسمة في 41 مباراة رسمية. ولا يتفوّق على مجموع دقائق لعبه البالغة 3,355 دقيقة سوى يوشوا كيميش وهاري كين ودايوت أوباميكانو ومايكل أوليسه ويوناتان تاه.
لكن ملف غوردون كلاعب هجومي سريع وقوي في المراوغة وخطير تهديفياً يثير اهتمام بايرن من حيث المبدأ أيضاً. فالإنجليزي يستطيع شغل عملياً جميع المراكز في الخط الأمامي، ويُستخدم هذا الموسم مع نيوكاسل في الغالب كجناح أيسر أو كمهاجم صريح. وهناك أيضاً ستنشأ في الصيف فجوة خلف هاري كين بسبب رحيل لاعب الإعارة نيكولاس جاكسون.
وعلى الأقل بالنسبة لمركز رأس الحربة، يُقال إن بطل ألمانيا القياسي يضع بدائل أخرى على قائمته. ومن الأسماء التي تتكرر في هذا السياق خلال الأسابيع الماضية اسم دوسان فلاهوفيتش، الذي سيكون متاحاً مجاناً في الصيف المقبل. كما يُزعم أنهم في شارع زيبنر يتابعون عن كثب الوضع المتزايد إحباطاً لزميل غوردون في الفريق نيك فولتماده.
يتّبع بايرن ميونخ في الواقع استراتيجية انتقالات جديدة تعتمد على مواهبه الخاصة
يملك غوردون حالياً 17 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية خاضها مع «الماكبايز». ويُقال إن اللاعب نفسه لا يمانع الانتقال إلى ميونيخ، إلا أن نيوكاسل — بحسب Sky — لا يفكر إطلاقاً في التفريط بالمهاجم متعدد الأدوار. ويرتبط غوردون بعقد مع «الماكبايز» حتى عام 2030، ولم ينضم إليهم إلا في 2023 قادماً من إيفرتون مقابل نحو 46 مليون يورو. أما قيمة الصفقة المحتملة التي قد تجعل نيوكاسل منفتحاً على التفاوض، فتُقدَّر وفق Sky بما لا يقل عن 60 مليون يورو.
إضافة إلى ذلك، يُقال إن غوردون مطلوب أيضاً لدى كبار الأندية الإنجليزية الغنية مالياً. ففي نهاية فبراير، ذكرت Sun أنه إلى جانب ليفربول، فإن أرسنال أيضاً يمدّ جسوره نحو اللاعب الهجومي. وبحسب التقرير، فإن «الغانرز» مستعدون لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو من أجل غوردون.
في بايرن، لن تتوافق مثل هذه الصفقات الباهظة بأي حال مع استراتيجية التعاقدات التي يُزعم أنها مطروحة للمستقبل المتوسط الأمد؛ إذ يرغب النادي، بعد التجارب الإيجابية مع خريجي الأكاديمية مثل لينارت كارل أو ألكسندر بافلوفيتش، في منح مزيد من الفرص للمواهب القادمة من قطاع الناشئين وإيصالهم تدريجياً إلى أعلى مستوى. ويثبت فينسنت كومباني أنه المدرب المثالي لذلك، إذ يضع مثلاً نويل أسكو، العائد في الصيف من هانوفر 96، في الحسبان كخليفة لليون غوريتسكا الراحل في مركز وسط الملعب.
وباتباع مفهوم مشابه، يُقال إن بايرن يغازل أيضاً حلاً داخلياً كخيار احتياطي مرغوب لدياز. فقد يتمكن أريجون إبراهيموفيتش، المُعار حتى نهاية الموسم إلى هايدنهايم المرشح على الأرجح للهبوط، من شغل الدور المعني بعد عودته إلى شارع زيبنر في الصيف.