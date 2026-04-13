وبناءً على ذلك، يُقال إن صاحب الـ25 عاماً هو «المرشح المفضل على الإطلاق» لسد الشاغر على الجناح الأيسر خلف لويس دياز غير القابل للاستبدال حالياً. فالكولومبي يتفوّق تقريباً دون منافسة تُذكر في مركزه، ولا يحصل على راحة إلا عند الضرورة القصوى أو عندما يُعاقَب بالإيقاف.

وفي الموسم الجاري، سار الأمر على ما يرام حتى الآن. لم يغب دياز ولو مرة واحدة بسبب الإصابة، ولديه 23 هدفاً و18 تمريرة حاسمة في 41 مباراة رسمية. ولا يتفوّق على مجموع دقائق لعبه البالغة 3,355 دقيقة سوى يوشوا كيميش وهاري كين ودايوت أوباميكانو ومايكل أوليسه ويوناتان تاه.

لكن ملف غوردون كلاعب هجومي سريع وقوي في المراوغة وخطير تهديفياً يثير اهتمام بايرن من حيث المبدأ أيضاً. فالإنجليزي يستطيع شغل عملياً جميع المراكز في الخط الأمامي، ويُستخدم هذا الموسم مع نيوكاسل في الغالب كجناح أيسر أو كمهاجم صريح. وهناك أيضاً ستنشأ في الصيف فجوة خلف هاري كين بسبب رحيل لاعب الإعارة نيكولاس جاكسون.

وعلى الأقل بالنسبة لمركز رأس الحربة، يُقال إن بطل ألمانيا القياسي يضع بدائل أخرى على قائمته. ومن الأسماء التي تتكرر في هذا السياق خلال الأسابيع الماضية اسم دوسان فلاهوفيتش، الذي سيكون متاحاً مجاناً في الصيف المقبل. كما يُزعم أنهم في شارع زيبنر يتابعون عن كثب الوضع المتزايد إحباطاً لزميل غوردون في الفريق نيك فولتماده.