"إنه احتمال منطقي في الوقت الحالي": هل سيغيب نجمان من بايرن ميونيخ عن المباراة ضد أتالانتا بيرغامو؟

"في هذه الحالة، لا يوجد خيار آخر. من منا لن يفكر في ذلك؟ الأمر ببساطة على ما هو عليه. الحقيقة هي أنه إذا حصلوا على بطاقة صفراء غدًا، فسيتم إيقافهم عن المباراة التالية. لكن إذا كان ذلك ضروريًا، فليكن. لا داعي للتفكير أكثر من ذلك"، هكذا قال مدرب الفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب.

لم يوضح كومباني من الذي قد يحل محل أوبامكانو ولايمر في التشكيلة. في قلب الدفاع، تولى مين-جاي كيم المهمة مرارًا وتكرارًا، وقد يبدأ الكوري الجنوبي بجانب جوناثان تاه. لعب لايمر مؤخرًا كظهير أيسر، وهناك سيكون توم بيشوف البديل الأول بعد إصابة ألفونسو ديفيز.

يخوض فريق ميونيخ مباراة الإياب في وضع ممتاز على أي حال. قبل أسبوع، فاز فريق كومباني على الإيطاليين بنتيجة 6-1، وبالتالي فإن الخروج من البطولة سيكون بمثابة معجزة صغيرة. ومن المرجح أن ينتظر ريال مدريد الفريق في ربع النهائي، بعد أن فاز هو الآخر في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.