يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره إلتشي في مواجهة تجمع بين النقيضين على أرضية ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، حيث يبحث النادي الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة عن مواصلة مطاردة الصدارة وتشديد الخناق على غريمه برشلونة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتلقى خسارة واحدة في أول خمس جولات، مسجلًا 14 هدفًا بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف بفارق أهداف يبلغ 10 أهداف، وتمنحه المؤشرات بحسب ما ذكرت "أوبتا" أفضلية واضحة بنسبة فوز تصل إلى 80% مقابل 12% لاحتمال التعادل و8% فقط لأصحاب الأرض.
إنهيار إلتشي ضد نحس ريال مدريد.. نصف قرن من السيطرة وسجل مورينيو المثالي وهيمنة مبابي!
دوافع متناقضة وظروف متباينة
يدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم يقبعون في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، دون أن يتذوقوا طعم الانتصار حتى الآن بعد تعادلين وثلاث هزائم، حيث سجل هجومهم ستة أهداف واستقبل دفاعهم 13 هدفًا بفارق أهداف يبلغ سالب سبعة.
ويتطلع الفريق متسلحًا بجماهيره للهروب من شبح مراكز الهبوط وكسر سلسلة النتائج السلبية، بينما يسعى الفريق الملكي لتأكيد تفوقه التاريخي وحصد النقاط الثلاث لمواصلة زحفه القوي نحو القمة.
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عقدة تاريخية تمتد لنصف قرن
لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر 16 مواجهة جمعته بريال مدريد في الدوري الإسباني، مكتفيًا بثلاثة تعادلات و13 هزيمة، وتعود آخر محطة انتصار له إلى مارس من عام 1978 حين فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهي أسوأ سلسلة بلا انتصارات للفريق أمام النادي الملكي في تاريخ المسابقة.
في المقابل، يمتلك ريال مدريد سجلًا خاليًا من الهزائم في آخر ثماني مباريات خاضها خارج أرضه ضد إلتشي في البطولة بعدما حقق ستة انتصارات وتعادلين، محققًا أطول سلسلة له دون خسارة خارج قواعده أمام المنافس ذاته في تاريخ الدوري.
حسابات أيام الثلاثاء واختبار الملاعب الخارجية
فاز ريال مدريد في آخر خمس مباريات خاضها في البطولة يوم الثلاثاء، وسيمنحه الفوز فرصة كتابة أطول سلسلة انتصارات له على الإطلاق في هذا اليوم بالمسابقة، بينما يعاني إلتشي من أسوأ مسيرة هزائم له يوم الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى بعدما تجرع ثلاث هزائم متتالية.
وعلى صعيد الملاعب الخارجية، خسر ريال مدريد أربع مباريات من آخر تسع مواجهات خارج ملعبه في المسابقة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد، علمًا بأنه لم يسقط في فخ خمس هزائم أو أكثر خارج الديار خلال عام ميلادي واحد بالدوري منذ 2019 سوى مرة وحيدة كانت عام 2023 بتلقيه سبع هزائم تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.
بداية متعثرة لإلتشي ونحس العارضة والقائمين
عجز إلتشي عن تحقيق أي انتصار خلال أول خمس مباريات من موسم 2026-2027 الجاري بعد تعادلين وثلاث هزائم، ليكرر هذه الانطلاقة السلبية للمرة الثالثة في القرن الحادي والعشرين بعدما عاش السيناريو ذاته في موسمي 2013-2014 بثلاثة تعادلات وهزيمتين، و2022-2023 بتعادل وحيد وأربع هزائم.
أما ريال مدريد، فقد واجه سوء حظ لافتًا بعدما ردت العارضة والقائمان كراته ثماني مرات هذا الموسم، وهو ضعف الرقم المسجل لأي فريق آخر في المسابقة بما في ذلك برشلونة الذي ارتدت كراته أربع مرات، ليصبح ريال مدريد أول نادٍ يرتطم إرساله بإطار المرمى ثماني مرات بعد أول خمس جولات منذ موسم 2003-2004 على الأقل، في وقت سجل فيه إلتشي نسبة استحواذ بلغت 33.3% فقط في مباراته السابقة أمام أتلتيك، وهي أدنى نسبة له في البطولة منذ لقائه أمام ريال مدريد في فبراير 2023 حين بلغت النسبة 27.6%.
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توهج النجوم وسجل استثنائي لمورينيو
سجل الفرنسي كيليان مبابي، الذي وصل مؤخرًا إلى انتصاره رقم 50 في بطولة الدوري مع ريال مدريد، ستة أهداف في خمس مباريات شارك فيها بالمسابقة هذا الموسم، محققًا أعلى حصيلة تهديفية له بعد أول خمس جولات في دوري الدرجة الأولى مع النادي.
وفي الوقت ذاته، فرض التركي الشاب أردا جولر نفسه صانعًا أول للخطورة بعدما خلق 24 فرصة تهديفية، ليكون الأكثر صناعة للفرص في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، إثر صناعته خمس فرص أو أكثر في أربع مباريات من أصل خمس شارك فيها بالدوري.
وتكتسب الموقعة طابعًا خاصًا لمدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو في أول صدام له ضد إلتشي في الدوري الإسباني، إذ يمتلك المدرب سجلًا ناصعًا بعدما نجح في تحقيق الفوز على كافة المنافسين الـ 24 الذين التقاهم سابقًا في تاريخ البطولة.
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