"إنهم يلعبون بخوف" - فابيو كابيلو يحذر توماس توخيل من أكبر العقبات التي تواجه إنجلترا في طريقها نحو التتويج بكأس العالم

لا يزال كابيلو أحد المدربين القلائل الذين قادوا منتخب إنجلترا في ظل الضغوط الشديدة التي تصاحب كأس العالم، وهو يعتقد أن القليل قد تغير فيما يتعلق بالضعف النفسي للفريق. وفي معرض حديثه عن خيبات الأمل الأخيرة في البطولات الكبرى، أشار المدرب البالغ من العمر 79 عامًا إلى نهائي يورو 2020 ضد إيطاليا باعتباره مثالاً بارزًا على تراجع الفريق إلى قوقعته عندما تكون المخاطر في ذروتها.

وقال كابيلو لصحيفة "ذا صن": "لديك أفضل اللاعبين وأفضل اللحظات، لكن عندما تصل إلى النهائي، يلعبون بخوف. أتذكر المباراة النهائية في ويمبلي ضد إيطاليا. لقد هزموا إنجلترا بركلات الترجيح. بعد أن سجلت إنجلترا الهدف، توقفوا عن اللعب. بدأ الحارس في لعب الكرات الطويلة. بدأ اللاعبون في إضاعة الوقت. ببطء، ذهبوا لتسديد الكرة في الزاوية. يمشون، لا يركضون. لا أفهم لماذا حدث هذا. إنها مجرد حاجز نفسي كبير".