ترجمه
"إنهم يكذبون!" – رئيس نابولي الغاضب أوريليو دي لورينتيس يشنّ هجوماً لاذعاً على الفيفا واليويفا بينما يطالب بتغييرات في القواعد "على طريقة كرة السلة"
اتهامات بعدم النزاهة في القمة
لم يكن دي لورينتيس يوماً ممن يتجنبون الجدل، وقد شهدت مقابلته الأخيرة مع شبكة «سي بي إس» توجيه انتقادات لاذعة منه إلى قمة هرم كرة القدم. فقد عبّر مالك نابولي عن إحباطه الشديد من الطريقة التي يدير بها الفيفا واليويفا اللعبة عالمياً، ولا سيما فيما يتعلق بالعائدات الضخمة التي تدرّها البطولات الدولية الكبرى.
وقال دي لورينتيس: «إنهم يجنون أموالاً طائلة، في حين ينبغي أن تعود الأرباح للأندية لا للاتحادات». وأضاف: «يقولون إنهم يوزّعون الثروة، لكن الأمر ليس كذلك. إنهم يكذبون، ولا يقولون الحقيقة». ويرى المنتج السينمائي الذي تحوّل إلى قطب في كرة القدم أن توازن القوى الحالي منحاز ضد المستثمرين الذين يدفعون رواتب اللاعبين.
مطالبات بالتعويضات الدولية
مواصلاً انتقاده للتقويم الدولي، جادل دي لورينتيس بأن الأندية تتعرض للاستغلال من قبل المنتخبات الوطنية. واقترح تقليصاً جذرياً لمباريات منتصف الموسم لإتاحة نافذة دولية واحدة لمدة شهرين، كما طالب أيضاً بأن تدفع الاتحادات مقابل امتياز استخدام أصول الأندية.
وكان رئيس نابولي صريحاً بشكل خاص بشأن تأمين اللاعبين، قائلاً: "أود أن أعرف لماذا لا يوجد تأمين إذا تعرض لاعب للإصابة مع المنتخب الوطني. لماذا لا يُدرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ذلك؟ إذا غاب لاعب لمدة شهر فعليهم أن يمنحوك مبلغاً معيناً من المال، وهكذا إذا طال الغياب. وإذا لم يتمكن من اللعب لمدة عام، فعليهم أن يعطوك المال لتتمكن من شراء لاعب بالمستوى نفسه. إذا كانوا يريدون لاعبينا، فعليهم أن يدفعوا مقابلهم. إذا كان الراتب السنوي 10 ملايين، وإذا كان لديهم اللاعبون لمدة شهر فعليهم أن يعطوني مليوناً. لماذا أعطيهم مجاناً؟ إنهم ملكيتي، لا ملكيتهم. من السهل جداً عليهم أخذ 15 لاعباً وعدم دفع مقابلهم، أو أنهم يتلقون أموالاً من تحت الطاولة من الوكلاء لاستدعائهم إلى المنتخب الوطني. هذا غير مهني، لكنه يحدث في إيطاليا".
الوقت الفعّال وتأثير كرة السلة
إلى جانب النزاعات المالية، يعتقد دي لورينتيس أن ما يُقدَّم داخل الملعب يفشل في جذب انتباه الجيل زد. ولمواجهة ذلك، اقترح تغييراً جذرياً في صيغة المباراة، بالابتعاد عن شوطي الـ45 دقيقة التقليديين لصالح نظام يُرى عادةً في دوري الـNBA.
"علينا أن نُجدِّد كل شيء، فالأطفال كبروا مع الهواتف، وهم يتحركون بسرعة كبيرة: لديهم شغف لكن ليست لديهم صبر"، أوضح. "يمكنهم مشاهدة مباراة لمدة ساعتين فقط إذا كانوا في الملعب. يمكننا تقسيم الشوطين، ربما 25 دقيقة و25 دقيقة متتاليتين مع وقت فعلي كما في كرة السلة! اليوم في كرة القدم يقرر الحكام مقدار الوقت بدل الضائع، وأنا أتعارك مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لأن لدى الحكام نوعاً من الفوضى. هذا ليس جيداً، خصوصاً للرياضة! كرة القدم صناعة وهم لا يفهمون ذلك. نحن نستثمر الكثير من المال، وعدد كبير جداً من الناس يتحدثون."
رؤية جديدة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
مع اقتراب انتخابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، دعا دي لورينتيس إلى اختيار مختص سياسي لقيادة كرة القدم الإيطالية بدلاً من لاعب سابق، مؤكداً الحاجة إلى قائد ذي مصداقية يستطيع التفاوض مع الحكومة بشأن إصلاحات ضريبية وبيروقراطية. كما انتقد نفوذ وكلاء اللاعبين، واصفاً إياهم بمقدمي خدمات يطالبون برسوم باهظة لكنهم يفشلون في دعم اللاعبين عندما تطرأ مشكلات حقيقية.
"لست بحاجة إلى لاعب سابق؛ يجب أن يكون شخصاً يستطيع التحدث سياسياً إلى الحكومة لتحقيق أمر لم نحظَ به من قبل"، قال. "نحن بحاجة إلى التعاون؛ إذا كنا بحاجة إلى حل مشكلات ضريبية وبيروقراطية، فعليكم مساعدتنا. نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالمصداقية يستطيعون التحدث إلى الوزراء وحل المشكلات. [غابرييلي] غرافينا أراد أن يحمي نفسه؛ [جينارو] غاتوزو لم يكن يعرف إلى أين يذهب أو ماذا يقول. إنه أمر يثير القلق. يجب أن تكون مرتاحاً؛ لكي تنجح، يجب أن تكون مرتاحاً."