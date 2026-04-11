لم يكن دي لورينتيس يوماً ممن يتجنبون الجدل، وقد شهدت مقابلته الأخيرة مع شبكة «سي بي إس» توجيه انتقادات لاذعة منه إلى قمة هرم كرة القدم. فقد عبّر مالك نابولي عن إحباطه الشديد من الطريقة التي يدير بها الفيفا واليويفا اللعبة عالمياً، ولا سيما فيما يتعلق بالعائدات الضخمة التي تدرّها البطولات الدولية الكبرى.

وقال دي لورينتيس: «إنهم يجنون أموالاً طائلة، في حين ينبغي أن تعود الأرباح للأندية لا للاتحادات». وأضاف: «يقولون إنهم يوزّعون الثروة، لكن الأمر ليس كذلك. إنهم يكذبون، ولا يقولون الحقيقة». ويرى المنتج السينمائي الذي تحوّل إلى قطب في كرة القدم أن توازن القوى الحالي منحاز ضد المستثمرين الذين يدفعون رواتب اللاعبين.



