إذا كان رونالدو في كامل لياقته البدنية، فسوف يتولى قيادة منتخب بلاده في بطولة كبرى أخرى هذا الصيف. وقد أشار مارتينيز إلى أنه سيحظى بمكان في التشكيلة الأساسية، حيث لا يوجد أي سبب لاستبعاد «أعظم لاعب في التاريخ» من الخطط الطموحة.

تمتلك البرتغال ما يكفي من المواهب تحت تصرفها - بما في ذلك لاعبون مثل روبن دياس وبرونو فرنانديز وفيتينها - مما يشير إلى إمكانية المطالبة بجدية بالخلود في كأس العالم. يعتقد كواريسما أن الجميع في ذلك المعسكر سيكونون متشوقين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل قائدهم.

قال الجناح السابق المتقلب، الذي خاض 80 مباراة مع البرتغال، لصحيفة ديلي ميل خلال حفل إطلاق ملابس بوما لكأس العالم 2026: "لقد فازوا بدوري الأمم، وهذا ما أعنيه. لدينا رغبة أكبر في الفوز لأن كريستيانو موجود. إنها كأس العالم الأخيرة له، وهم يريدون أن يفوز كريستيانو بهذا اللقب. التوقعات عالية، عالية جدًا، لأنهم يمتلكون الجودة اللازمة لذلك، ولأنه لو لم تكن لديهم، لما كانت لدينا كل هذه التوقعات".