"إنهم يريدون أن يفوز كريستيانو بهذا اللقب" - تصريح حول رونالدو في كأس العالم من زميله السابق في منتخب البرتغال
رونالدو يتجه إلى كأس العالم مرة أخرى في سن الـ41
بعد أن خاض 226 مباراة دولية وسجل 143 هدفاً، تذوق رونالدو طعم المجد في بطولة أمم أوروبا مع البرتغال ورفع كأس دوري الأمم الأوروبية مرتين.
يعاني رونالدو حاليًا من إصابة، مما منعه من الانضمام إلى تشكيلة روبرتو مارتينيز الأخيرة، لكنه لم يظهر أي علامات على تباطؤ أدائه في الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر، حيث حافظ على معدلات تهديفيه العالية.
هل ستتمكن البرتغال من تحقيق المجد لرونالدو في كأس العالم؟
إذا كان رونالدو في كامل لياقته البدنية، فسوف يتولى قيادة منتخب بلاده في بطولة كبرى أخرى هذا الصيف. وقد أشار مارتينيز إلى أنه سيحظى بمكان في التشكيلة الأساسية، حيث لا يوجد أي سبب لاستبعاد «أعظم لاعب في التاريخ» من الخطط الطموحة.
تمتلك البرتغال ما يكفي من المواهب تحت تصرفها - بما في ذلك لاعبون مثل روبن دياس وبرونو فرنانديز وفيتينها - مما يشير إلى إمكانية المطالبة بجدية بالخلود في كأس العالم. يعتقد كواريسما أن الجميع في ذلك المعسكر سيكونون متشوقين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل قائدهم.
قال الجناح السابق المتقلب، الذي خاض 80 مباراة مع البرتغال، لصحيفة ديلي ميل خلال حفل إطلاق ملابس بوما لكأس العالم 2026: "لقد فازوا بدوري الأمم، وهذا ما أعنيه. لدينا رغبة أكبر في الفوز لأن كريستيانو موجود. إنها كأس العالم الأخيرة له، وهم يريدون أن يفوز كريستيانو بهذا اللقب. التوقعات عالية، عالية جدًا، لأنهم يمتلكون الجودة اللازمة لذلك، ولأنه لو لم تكن لديهم، لما كانت لدينا كل هذه التوقعات".
رونالدو مصمم على محاكاة إنجازات ميسي
شهد رونالدو منافسه الأبدي ميسي وهو يغزو العالم مع الأرجنتين في عام 2022. وتحدث زميله السابق في مانشستر يونايتد كليبيرسون مؤخرًا لموقعGOAL عن الرغبة الشديدة التي تملأ CR7 للتخلص من هذا الشعور: «ربما يشعر في أعماقه: "يا إلهي، عليّ الفوز بكأس العالم، لا يمكنني إنهاء مسيرتي هكذا"».
"عليه أن يعمل بجد. الأمر لا يقتصر عليه وحده، بل يشمل لاعبين آخرين أيضًا. ربما يفكر نيمار أيضًا: "ميسي فاز بكأس العالم، وأنا لم أفز بها". وكذلك [إرلينغ] هالاند، فقد لا يفوز بكأس العالم. هذا الشعور موجود داخل اللاعبين، داخل هؤلاء اللاعبين الكبار.
"انظر إلى أدريانو - إنه اسم كبير في البرازيل، ولعب في إيطاليا بمستوى رائع، لكنه لم يفز بكأس العالم. كأس العالم أحيانًا عادلة، وأحيانًا غير عادلة. أعتقد أن هؤلاء اللاعبين ينظرون إليّ ويقولون في أنفسهم: "يا إلهي، لا أصدق أن كليبيرسون فاز بكأس العالم وأنا لم أفز بها!" أنا لا أملك خمس جوائز الكرة الذهبية، لكنني فزت بكأس العالم!"
رونالدو يلهم الجيل القادم من المواهب
لم يتمكن كواريسما من مساعدة رونالدو في تحقيق هذا الإنجاز خلال مسيرته الكروية، لكنه كان جزءًا من الفريق الفائز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016. ويأمل في التتويج بلقب عالمي، حيث يستلهم جيل جديد من المواهب البرتغالية من خطى أسطورة كرة القدم العظيمة.
وأضاف النجم البالغ من العمر 42 عاماً، الذي لعب سابقاً في صفوف سبورتينغ بورتو وبرشلونة وتشيلسي وبيشيكتاش: "أنا فخور جداً برؤية اللاعبين الذين لعبوا معي يفوزون بلقب مهم جداً لبلدنا. أعتقد أن الفوز بكأس العالم هو حلمنا جميعاً.
"لقد فزنا بالفعل بلقب أوروبي والآن (الهدف) هو الفوز بكأس العالم. أعتقد أن هذا هو تتويج للإنجازات لأننا لطالما حلمنا به، لكننا لم نحققه أبدًا. والحقيقة هي أن هذا الجيل في هذا الفريق قد منح بلدنا الكثير من الأمل".
ستبدأ البرتغال مشوارها في المجموعة K في كأس العالم 2026 بمواجهة الفائز في مباراة الملحق بين الاتحادات يوم 17 يونيو. وستبقى في هيوستن، تكساس، لمواجهة أوزبكستان قبل التوجه إلى ميامي لمواجهة كولومبيا.
