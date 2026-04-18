"ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية".. أسطورة فرنسا يهاجم مبابي!

قال بيتي، الذي يعمل كمحلل تلفزيوني، عقب إقصاء النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ (4-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب): "الخطأ لا يقع على عاتق مبابي وحده، ولكن على الرغم من ذلك، فقد ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية منذ قدومه. إنه إخفاق ذريع".

كان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد في صيف عام 2024 في صفقة انتقال حر قادماً من باريس سان جيرمان. ومنذ وصوله، لم يتمكن الفريق الأبيض - باستثناء الألقاب الصغرى مثل كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال - من الفوز بأي بطولة كبرى.

وفي مفارقة عجيبة، يعيش ناديه السابق باريس سان جيرمان أزهى عصوره بدونه: ففي الموسم الأول بعد رحيل مبابي، حصد الفريق الباريسي الثلاثية التاريخية، وتوجها بلقب دوري أبطال أوروبا.

على المستوى الفردي، لا يزال مبابي يقدم أداءً في أعلى المستويات، حيث ساهم في 46 هدفاً (سجل 40 وقدم 6 تمريرات حاسمة) في 39 مباراة رسمية فقط، وهي أرقام تتحدث عن نفسها. لكن الانتقادات غالباً ما تدور حول تأثر أداء الفريق ككل سلبياً بتواجده. فعلى سبيل المثال، يبدو زميله في خط الهجوم، فينيسيوس جونيور، مجرد ظل لنفسه مقارنة بالموسم الذي توج فيه كأفضل لاعب في العالم من الفيفا. كما أن جود بيلينجهام لم يتمكن من الوصول إلى مستويات موسمه الأول الاستثنائي مع ريال مدريد (27 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في موسم 2023/24).