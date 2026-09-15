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"مجرد لحظات".. رودري يكشف ماذا يحتاج برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا!
الطموحات الأوروبية واختبار الواقع
سرعان ما تحوّل رودري إلى محور برشلونة بحلته الجديدة تحت قيادة هانزي فليك عقب انتقاله البارز من مانشستر سيتي في الصيف الماضي. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى كامب نو بعد سبع سنوات حافلة بالألقاب في إنجلترا، حيث توّج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى، وأبرزها قيادته سيتي إلى أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخه.
وبينما تبدو حالة الحماس المحيطة بقدومه واضحة بين جماهير البلاوجرانا، فإن لاعب الوسط يبقي قدميه على الأرض فيما يتعلق بالهدف الأساسي للنادي، وهو إنهاء صيام دام 12 عامًا في أوروبا.
وفي مقابلة مع موندو ديبورتيفو، كان رودري واضحًا بشأن موقع الفريق في التسلسل الهرمي الأوروبي. وأوضح رودري قائلًا: «نعم، من الواضح أنني أرى أنه لقب في المتناول، وهو بمثابة تلك الخطوة الصغيرة المتبقية أمامنا لنترسّخ ونُظهر لأوروبا الفريق الذي نحن عليه. وفيما عدا ذلك، لا أعتقد أننا المرشحون الأوفر حظًا. علينا أن نفهم من أين أتينا، وعلينا أن نفهم ما يتطلبه الأمر لنكون أبطالًا، وهذا الفريق لا يزال بحاجة إلى تحسين عدة أمور ليصبح بطلًا».
- Getty Images Sport
أهمية النضج التكتيكي
تتشكّل رؤية لاعب الوسط من خلال سنواته تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث أنهى بشكل شهير عقدة السيتي الأوروبية عندما سجّل هدف الفوز في مرمى إنتر خلال نهائي 2023.
لا يزال برشلونة بطلاً لأوروبا خمس مرات، لكنه أخفق في بلوغ النهائي منذ آخر انتصار له في موسم 2014-15، إذ كان الوصول إلى نصف النهائي في موسمي 2018-19 و2024-25 أفضل ما قدّمه منذ ذلك الحين.
ويعتقد رودري أن الفريق الكتالوني يمتلك الموهبة الخام اللازمة لمنافسة الكبار، لكنه يفتقر إلى الخبرة المحددة المطلوبة لخوض المياه الخطرة في الأدوار الإقصائية.
وفي حديثه عن طبيعة المسابقة، أضاف: «لاعبون مثلي يأتون قليلاً من أجل ذلك أيضاً، من أجل النمو ومنح الفريق ذلك الجزء الذي أعتقد أنه مهم للفوز بألقاب فريدة مثل دوري أبطال أوروبا، لأنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا ليس بطولة عن من هو الأفضل، بل هو بطولة اللحظات وفهم ماهية تلك اللحظات، وأعتقد أن ذلك ربما هو الهامش المتبقي أمام هذا الفريق. والآن، إذا سألتني إن كانت هناك أي فرص، فهذا هو سبب مجيئي إلى هنا».
التعلم من أخطاء الماضي
لطالما شاب تاريخ برشلونة الحديث في دوري أبطال أوروبا انهيارات دفاعية وأخطاء مكلفة، وكان أبرزها الخروج من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي، حيث جاءت الهزيمة على أرضه بنتيجة 2-0 عقب طرد باو كوبارسي. وقد سُئل رودري تحديدًا عن هذه الإخفاقات التكتيكية وكيف يمكن للتشكيلة الحالية أن تتجنب تكرار كوابيس الماضي.
وفي معرض حديثه عن المتطلبات التكتيكية لتحقيق النجاح، قال: «هو جزء مما تقوله، إنهم يتحكمون في تلك اللحظات التي تصنع الفارق في المواجهة، عندما تحين المواجهات المهمة. البطاقات الحمراء، ركلات الجزاء، وربما عدم استقبال أهداف أكثر مما هو ضروري. كل هذه أمور تحدد ما إذا كنت ستتأهل أم لا. لذا، ربما يكون من الأجدى أن تكون أقل غزارة هجوميًا وأكثر ثباتًا وصلابة».
- Getty Images Sport
الخبرة هي المعلم الأعظم
يعتقد الدولي الإسباني أن التشكيلة الحالية تمر بمرحلة تعلم في الوقت الراهن، حتى مع استمتاعها ببداية مثيرة في الموسم. فقد استهل برشلونة الموسم الجديد بأسلوب مسيطر، محققًا الفوز في مبارياته الخمس الأولى في الدوري الإسباني مع تسجيل 21 هدفًا، قبل أن يكتسح فينورد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يؤكد رودري أن ندوب الهزائم الماضية ستشكل في نهاية المطاف الأساس لتحقيق النجاح الأوروبي على المدى الطويل.
واختتم حديثه متأملًا في التطور المطلوب لرفع اللقب قائلًا: «والفرق التي تمكنت من الفوز أثبتت لك ذلك، لذا فهذا هو هامش التحسن المتاح لنا وأنا متأكد من ذلك. لكن هذا مرتبط أيضًا بالخبرة. لطالما قلت إنه قبل أن تفوز، عليك أن تخسر وعليك أن تتعلم، ونحن الذين تمكنّا من الفوز بأشياء مهمة نعرف ذلك. لقد لعبت في دوري أبطال أوروبا مرات لا تُحصى قبل أن نتمكن من الفوز، لذا أدرك أن هناك عملية تعلم في تلك الخبرة، وأدرك أن اللاعبين يتعلمون عامًا بعد عام».
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