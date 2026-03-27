نفى غاديري كامارا، مستشار لاعب توتنهام هوتسبيرز ماتيس تيل، الشائعات التي ترددت حول احتمال انتقال موكله إلى بوروسيا دورتموند ووصفها بأنها مجرد خرافات. أما في صفوف بوروسيا دورتموند، فيُعتبر المهاجم سيرهو غيراسي مرشحاً محتملاً للرحيل في الصيف.
"إنها الفرصة الوحيدة!" هل سيضم بوروسيا دورتموند نجمًا سابقًا في صفوف بايرن ميونيخ؟
في مقابلة مع الموقع الإلكتروني «أبسولوت بايرن»، نفى كامارا هذه التكهنات، بل طرح بدلاً من ذلك فكرة العودة إلى نادي بايرن ميونيخ قائلاً: «لا أعرف ما إذا كان دورتموند يريد ماتيس حقاً، لكن بصراحة، العودة إلى بايرن هي الخيار الوحيد لعودة ماتيس إلى ألمانيا. لا يمكنه اللعب لأي نادٍ آخر في الدوري الألماني. إنه يحب نادي بايرن ميونيخ».
انتقل تيل في صيف 2022 من نادي ستاد رين الفرنسي الذي يلعب في الدوري الفرنسي إلى ميونيخ مقابل حوالي 20 مليون يورو. بعد بداية واعدة مع البطل القياسي، لم يتجاوز دور البديل خلف هاري كين. في فبراير 2025، انتقل أولاً على سبيل الإعارة إلى توتنهام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى شمال لندن في الصيف مقابل 35 مليون يورو.
خاض المهاجم الفرنسي 83 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة.
ماتيس تيل يواجه خطر الهبوط مع توتنهام
كما لم يتحقق الانطلاقة التي طال انتظارها مع توتنهام. فلم يعتمد المدرب توماس فرانك كثيرًا على تيل، واكتفى في الغالب بإشراكه من مقاعد البدلاء. ولم يبدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في المشاركة بشكل متكرر إلا تحت قيادة خليفته إيغور تودور.
لكن تيل سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة فقط في 31 مباراة رسمية. ومع ذلك، يمر توتنهام بموسم مروع للغاية ويخوض صراعاً حامياً من أجل البقاء في الدوري. ويحتل حامل لقب الدوري الأوروبي المركز 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 31 جولة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الأول المؤدي إلى الهبوط.
يستمر عقد تيل مع توتنهام حتى عام 2031.
ماتيس تيل: الإحصائيات في موسم 2025/26
الألعاب
31
هدف
3
تمريرات حاسمة
1
دقائق اللعب
1244