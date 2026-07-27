"أنا غير قلق".. ماريسكا يقلل من أهمية الـ115 تهمة ضد مانشستر سيتي وخبير يصف تأخر الحكم بـ "غير المبرر"!

أعرب خبير التمويل الرياضي، ستيفان بورسون، عن إحباطه الشديد إزاء عدم التوصل إلى قرار نهائي في قضية اللعب المالي النظيف، رغم اختتام جلسة الاستماع في ديسمبر 2024. وقد امتد هذا التأخير الآن لما يقرب من عامين منذ ذلك الحين، مما ترك سحابة من عدم اليقين تخيم على الدوري، وهو الأمر الذي يعتقد الكثيرون أنه كان يجب حسمه في وقت أقرب بكثير لحماية نزاهة المنافسة.

وأوضح بورسون في تصريحاته لإذاعة "توك سبورت": "الشعور العام في هذه الصناعة هو أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن، وهو أمر مثير للاستغراب. بعد مرور 19 أو 20 شهراً تقريباً، لا يزال القرار غائباً. هذا أمر غير مقبول تماماً بالطبع، وتجاوز بكثير توقعات جميع الأطراف حول الموعد الذي سيحصلون فيه على قرار. إنه أمر لا يمكن تفسيره على الإطلاق وفقاً لأي معايير رياضية في مثل هذه القضايا".

وتابع: "لكن هذه القضايا تستغرق وقتاً طويلاً جداً. أعني، لدينا أيضاً موقف مشابه مع اتهامات تشيلسي من قبل الاتحاد الإنجليزي. كانت هناك جلسة استماع عُقدت في نوفمبر، وكانت مخصصة للعقوبات فقط، وهي جلسة بسيطة للغاية، وما زلنا ننتظر القرار بشأنها، وقد مر على ذلك نحو ثمانية أو تسعة أشهر".

وأردف: "لذلك لا أعرف حقاً ما الذي يحدث مع هذه القضايا من حيث التوقيتات ولماذا تطول مدتها بهذا الشكل، لكنها خرجت تماماً عن نطاق المألوف. فمعظم القرارات تُتخذ في وقت أبكر بكثير من ذلك".