تطرق إنزو ماريسكا إلى السحابة القانونية المستمرة التي تخيم على مانشستر سيتي، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لحملته الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادته. وأكد المدرب الإيطالي أنه لا يشعر بأي قلق تجاه هذه الادعاءات، على الرغم من تعبير أصوات خارجية عن دهشتها واستغرابها من التأخير الطويل في التوصل إلى حكم نهائي في قضية اتهام النادي بـ 115 خرقاً لقواعد اللعب المالي النظيف.
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"أنا غير قلق".. ماريسكا يقلل من أهمية الـ115 تهمة ضد مانشستر سيتي وخبير يصف تأخر الحكم بـ "غير المبرر"!
ماريسكا يحتفظ بهدوئه وسط العاصفة القانونية
خاض ماريسكا في النقاش الدائر حول المعركة القانونية الطويلة للنادي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد واجه الإيطالي، الذي تولى مقاليد القيادة عقب رحيل بيب جوارديولا، أسئلة تتعلق بالانتهاكات المزعومة البالغ عددها 115 لمانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف خلال أول مؤتمر صحفي كبير له. وعلى الرغم من خطورة الموقف، الذي تعود تفاصيله إلى الفترة ما بين عامي 2009 و2018، سارع ماريسكا للتقليل من تأثير التحقيقات على استعدادات فريقه للموسم الجديد.
وقال مدرب تشيلسي السابق: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه قبل ثلاث سنوات، في موسم الثلاثية التاريخية، كنت هنا [كمساعد لجوارديولا]، وكانت تتردد نفس الكلمات حول هذا الأمر. وبعد ثلاث سنوات، لا يزال الوضع كما هو. لم يحدث أي شيء، ولا أشعر بأي مخاوف على المستوى الشخصي".
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خبير مالي ينتقد التأخير في إصدار الحكم
أعرب خبير التمويل الرياضي، ستيفان بورسون، عن إحباطه الشديد إزاء عدم التوصل إلى قرار نهائي في قضية اللعب المالي النظيف، رغم اختتام جلسة الاستماع في ديسمبر 2024. وقد امتد هذا التأخير الآن لما يقرب من عامين منذ ذلك الحين، مما ترك سحابة من عدم اليقين تخيم على الدوري، وهو الأمر الذي يعتقد الكثيرون أنه كان يجب حسمه في وقت أقرب بكثير لحماية نزاهة المنافسة.
وأوضح بورسون في تصريحاته لإذاعة "توك سبورت": "الشعور العام في هذه الصناعة هو أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن، وهو أمر مثير للاستغراب. بعد مرور 19 أو 20 شهراً تقريباً، لا يزال القرار غائباً. هذا أمر غير مقبول تماماً بالطبع، وتجاوز بكثير توقعات جميع الأطراف حول الموعد الذي سيحصلون فيه على قرار. إنه أمر لا يمكن تفسيره على الإطلاق وفقاً لأي معايير رياضية في مثل هذه القضايا".
وتابع: "لكن هذه القضايا تستغرق وقتاً طويلاً جداً. أعني، لدينا أيضاً موقف مشابه مع اتهامات تشيلسي من قبل الاتحاد الإنجليزي. كانت هناك جلسة استماع عُقدت في نوفمبر، وكانت مخصصة للعقوبات فقط، وهي جلسة بسيطة للغاية، وما زلنا ننتظر القرار بشأنها، وقد مر على ذلك نحو ثمانية أو تسعة أشهر".
وأردف: "لذلك لا أعرف حقاً ما الذي يحدث مع هذه القضايا من حيث التوقيتات ولماذا تطول مدتها بهذا الشكل، لكنها خرجت تماماً عن نطاق المألوف. فمعظم القرارات تُتخذ في وقت أبكر بكثير من ذلك".
العقوبات المحتملة وثقة النادي
لا يمكن أن تكون المخاطر أعلى من ذلك، حيث تتراوح العقوبات المحتملة بين الغرامات المالية الباهظة وحظر الانتقالات، وصولاً إلى خصم النقاط الذي قد يهدد مكانة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يرى بورسون أن نشاط السيتي في سوق الانتقالات الصيفية، بما في ذلك التعاقد القياسي للنادي مع إليوت أندرسون من نوتينجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، يشير إلى ثقتهم في تبرئتهم من هذه التهم.
وأضاف بورسون: "كل إشارة يعطيها النادي فيما يتعلق بإنفاقه وتوجيه أمواله بقوة، تشير إلى أنهم يشعرون بأنهم قد كسبوا القضية". واستطرد: "من الأرجح أن ينتصر السيتي بالنظر إلى سلوكياته وبالنظر إلى حقيقة أن ما يُزعم حدوثه مستبعد بطبيعته. لكن بالطبع، إذا ثبت تورطهم، وكما قلت مراراً وتكراراً، فإن العقوبة ستكون قاسية للغاية ولن تقتصر على حظر الانتقالات أو أشياء هامشية".
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وجهة نظر آرسنال
يُراقب آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد، الموقف عن كثب. وكان ميكيل أرتيتا، مدرب "الجانرز"، والذي عمل كمساعد في ملعب الاتحاد خلال الفترة قيد التحقيق، قد سُئل سابقاً عن رأيه في هذه الدراما. وقد حافظ أرتيتا دائماً على موقف دبلوماسي، حيث صرح في عام 2024 قائلاً: "هذا أمر يخص السلطات للتعامل معه. إنه ليس شأننا. إذا كانوا يلعبون، فهذا يعني أنهم قادرون على اللعب، ويحق لهم اللعب. هذا كل ما في الأمر".
ومن المقرر أن يجدد الفريقان منافستهما على أرض الملعب قريباً جداً، حيث من المنتظر أن يلتقيا في مباراة درع المجتمع يوم 16 أغسطس في العاصمة الويلزية كارديف.
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