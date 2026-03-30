إنزو فرنانديز يلمح بقوة إلى انتقاله إلى ريال مدريد، في الوقت الذي يجري فيه نجم تشيلسي مقابلة كاشفة مع أحد مستخدمي يوتيوب
اكتسبت الشائعات التي تربط فرنانديز بنادي ريال مدريد زخماً كبيراً عقب ظهوره على قناة «أفيراليس» على يوتيوب. وأبدى اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، الذي انضم إلى تشيلسي في أوائل عام 2023 مقابل 121 مليون يورو - وهو رقم قياسي بريطاني آنذاك - صراحةً مدهشةً عند حديثه عن تفضيلاته المستقبلية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من أنه كان أحد أعمدة خط وسط البلوز هذا الموسم - حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 30 مباراة - إلا أن فرنانديز اعترف بأن الانتقال الثقافي واللغوي من الحياة في إنجلترا لا يزال عاملاً مؤثراً في تفكيره على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أنه أشار إلى أن الأجواء في مدريد تذكره بوطنه في بوينس آيرس، مما يشير إلى ارتباط عميق بالمدينة الإسبانية.
لا مجال للتفسير
خلال المقابلة، سُئل فرنانديز عن المكان الذي سيختار الإقامة فيه إذا ما غادر لندن. وكان تفضيله للانتقال إلى الدوري الإسباني واضحًا، على الرغم من تحفظه في البداية بشأن ذكر اسم نادٍ معين. وكشف نجم تشيلسي قائلاً: «أود العيش في إسبانيا. أحب مدريد حقًا؛ فهي تذكرني ببوينس آيرس. اللاعبون يعيشون حيثما يريدون. سأعيش في مدريد. أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، لكنني سأشعر براحة أكبر باللغة الإسبانية".
الالتزامات المستقبلية
ورغم أن فرنانديز لا يزال متحفظًا بشأن أي اتصالات رسمية من جانب نادي البرنابيو، إلا أنه كان صريحًا بشكل مفاجئ حول مساره المهني على المدى الطويل واحتمال عودته إلى أمريكا الجنوبية. وأوضح الفائز بكأس العالم: "سأعود إلى ريفر، لكن ليس للتقاعد – أريد العودة وأنا لا أزال في أفضل حالاتي."
وكان قد علق سابقاً على الشائعات التي ربطته بمدريد، مؤكداً أنه لم تجر أي "محادثات". وقال: "ريال مدريد؟ بصراحة، لا شيء – لا توجد أي محادثات. نحن نركز حالياً على تشيلسي والمباريات المتبقية. بعد كأس العالم، سنرى".
مرحلة حاسمة
يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، ويواجه الفريق سبع مباريات صعبة في المرحلة الأخيرة من الموسم، تشمل مواجهات على أرضه مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى لقاءات مع ليفربول وتوتنهام في شهر مايو. مع تعليق آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لا يزال لدى البلوز فرصة واقعية لرفع الكأس من خلال مشاركتهم في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث من المقرر أن يواجه فريق ليام روزينيور بورت فيل في ربع النهائي يوم 4 أبريل.